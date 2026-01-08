Damprenser SC 3 Deluxe
Kompakt damprenser som rengør uden kemikalier - SC 3 Deluxe EasyFix har en lysende LED-ring som viser når den er klar til burg. Er ideel til alle hårde overflader i hjemmet.
SC 3 Deluxe er klar til start efter en opvarmningstid på kun 30 sekunder, og fjerner op til 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader. Med det integrerede rum til tilbehør, er det nemt og lige til at opbevare tilbehør, kabler og slanger. Andre funktioner inkluderer den integrerede afkalkning patron, den permanent genopfyldelige vandtank der for en uafbrudt rengøring, LED Strippen for at vise drifttilstanden, samt en variation af tilbehør til at fjerne genstridig snavs på fliser, komfurer, emhætter og samlinger. Maskinen kommer også med EasyFix gulvmundstykket med et fleksibelt led for bedre ergonomi, og lamel teknologi for perfekte rengørings resultater. Vha. det praktiske krog-og-løkke system, kan gulvkluden nemt sættes på gulvmundstykket og blive fjernet igen, uden at man behøver komme i kontakt med snavs. Totrins dampreguleringen garanterer altid perfekt tilpasning af damptrykket til overfladen og fjerner snavset.
Funktioner og fordele
Kort opvarmningstid.Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
Praktisk tilbehørsopbevaring og parkeringspositionPraktisk opbevaring af tilbehør, forlængerrør, kabler og dampslange. Parkeringsposition til nem parkering af gulvmundstykket under pauser.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.Tanken kan nemt fyldes når som helst - for nonstop damp uden afbrydelse af arbejdet. Takket være den intelligente afkalkningspatron fjernes kalk automatisk fra vandet.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.
- Optimale rengøringsresultater på alle typer hårde gulve rundt omkring i hjemmet takket være effektiv lamelteknologi.
- Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system.
- Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
2-trins dampmængde regulering på håndtag.
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Tænd-/slukkontakt på maskinen.
- Let at tænde og slukke.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 75
|Varmeeffekt (W)
|1900
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3,5
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|1
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspatron: 1 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Børste til fuger
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: på enhed (to-trins)
- Tank: kan genopfyldes efter behov.
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Teglfuger
Tilbehør
SC 3 Deluxe reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.