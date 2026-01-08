Damprenser SG 4/4
Kompakte damprenser med kraftig 4-bar damptryk. Trinløs damp-volumenkontrol og VapoHydro funktion som giver perfekte rengøringsresultater uden brug af kemikalier.
SG 4/4 er en kompakt og robust damprenser, som tilbyder enestående kraft og certificeret desinfektion. Optimal rengørings effekt opnås takket være 4-bar damptryk. Trinløs damp volumenkontrol og VapoHydro funktion (kontinuerlig regulering af damp) betyder, at maskinen kan tilpasses optimalt til enhver rengøring opgave.
Funktioner og fordele
Certificeret og særdeles effektiv desinfektionOverfladedesinfektion i henhold til EN 16615 verificeret af eksternt laboratorium. Virkningsgrad spektrum bakterie- og virusdræbende mod indkapslede virusser PLUS. Testbakterier: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.
Desinfektion uden kemikalierRessourcevenlig og fri for rester, renses kun med vand. Maksimal sikkerhed, da udviklingen af multiresistente bakterier er forhindret. Overfladevenlig rengøring uden kemikalier.
2-tank systemRentvandsbeholderen kan fyldes løbende, idet kedlen og beholderen er separate enheder. Eftersom kun en del at enheden er opvarmet, genereres der hurtigt en konstant dampgennemstrømning. Med en samlet kapacitet på mere end 4 liter kan SG 4/4 anvendes over lange tidsrum uden at skylle genopfyldes.
VapoHydro
- Takket være VapoHydro kan dampgennemstrømningen reguleres trinløst, så den passer til rengøringsopgaven.
- Udover damptrykket kan også mæthedsgraden justeres trinløst fra ren damp til varmt vand.
- Den varme vandstråle opløser effektivt selv hårdnakket snavs lige fra starten af.
Opbevaringsrum til tilbehør
- En mangfoldighed af tilbehør kan opbevares i det indbyggede opbevaringsrum.
- Særlige smådele opbevares altid sikkert og kan ikke blive væk.
- Rør kan også opbevares på maskinens bagende.
Specifikationer
Teknisk data
|Kedelkapacitet (l)
|2,4
|Tankvolumen (l)
|2
|Damptryk (bar)
|max. 4
|Varmeeffekt (W)
|2300
|Opvarmningstid (min)
|9
|Kedeltemperatur (°C)
|max. 145
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- Håndmundstykke med børste: 165 mm
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 505 mm
- Dampslange med pistol: 2 m
- Gulvmundstykke med lameller: 320 mm
- Gulvmundstykke med børster: 310 mm
- Påfyldningstragt
- Dampsugerør: 2 Stk.
- Frottébetræk til håndmundstykke
- Gulvmundstykke klud (frotté, 400x200 mm)
- Gulvmundstykke klud (frotté, 480x270 mm)
Udstyr
- Tank: kan genopfyldes efter behov.
- Ergonomisk bærehåndtag
- Dyse
- Punktstråledyse, kort
- Punktstråledyse, lang
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- VapoHydro funktion
- Trinløs regulering af dampmætning
- Dampregulator: På enheden (uendeligt variabel)
- Sikkerhedslås på dampkedel
- Sikkerhedslås på damp pistol
Videoer
Anvendelsesområder
- Alsidig og kan bruges på steder med høje hygiejniske krav