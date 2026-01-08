Overfladedesinfektion i henhold til EN 16615 verificeret af eksternt laboratorium. Virkningsgrad spektrum bakterie- og virusdræbende mod indkapslede virusser PLUS. Testbakterier: Enterococcus hirae, MVA, Murines Norovirus, Adenovirus.

Ressourcevenlig og fri for rester, renses kun med vand. Maksimal sikkerhed, da udviklingen af multiresistente bakterier er forhindret. Overfladevenlig rengøring uden kemikalier.

2-tank system

Rentvandsbeholderen kan fyldes løbende, idet kedlen og beholderen er separate enheder. Eftersom kun en del at enheden er opvarmet, genereres der hurtigt en konstant dampgennemstrømning. Med en samlet kapacitet på mere end 4 liter kan SG 4/4 anvendes over lange tidsrum uden at skylle genopfyldes.