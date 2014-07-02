Rundbørste sæt med messingbørstehår, 3 stk

Rundbørste sæt med messingbørstehår for at fjerne genstridigt og indgraveret snavs. Ideel til ikke-sarte overflader.

Rundbørste sæt med massive messingbørstehår for at fjerne genstridig snavs og indkapslinger ubesværet - f.eks. på ovnristen eller kogepladen. De robuste metalbørstehår gør rengøringsbørsterne til et vidunder blandt damprenserbørsterne. Obs.: ikke egnet til sarte overflader såsom træ eller plast.

Funktioner og fordele
Messing børster
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 40 x 26 x 26
Anvendelsesområder
  • Grill
  • Ovn
  • Selv genstridige snavs
Tilbehør