Rundbørste sæt med massive messingbørstehår for at fjerne genstridig snavs og indkapslinger ubesværet - f.eks. på ovnristen eller kogepladen. De robuste metalbørstehår gør rengøringsbørsterne til et vidunder blandt damprenserbørsterne. Obs.: ikke egnet til sarte overflader såsom træ eller plast.