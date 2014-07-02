Rundbørste sæt med messingbørstehår, 3 stk
Rundbørste sæt med messingbørstehår for at fjerne genstridigt og indgraveret snavs. Ideel til ikke-sarte overflader.
Rundbørste sæt med massive messingbørstehår for at fjerne genstridig snavs og indkapslinger ubesværet - f.eks. på ovnristen eller kogepladen. De robuste metalbørstehår gør rengøringsbørsterne til et vidunder blandt damprenserbørsterne. Obs.: ikke egnet til sarte overflader såsom træ eller plast.
Funktioner og fordele
Messing børster
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatible maskiner
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Deluxe
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
Anvendelsesområder
- Grill
- Ovn
- Selv genstridige snavs