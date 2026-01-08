Den yderst praktiske SC 4 EasyFix Iron rengør uden kemikalier og kan bruges overalt i hjemmet. Ved hjælp af to-trins dampregulering kan dampintensiteten tilpasses overfladen og snavset. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Når den bruges med det rigtige tilbehør, sikrer enheden eksemplariske rengøringsresultater på fliser, kogeplader, emhætter og selv i de mindste sprækker. Selv genstridigt snavs fjernes pålideligt. Det medfølgende damptrykjern halverer den sædvanlige strygetid. EasyFix gulvmundstykket har en imponerende kombination af et fleksibelt led for fremragende ergonomi og lamelteknologi for perfekte rengøringsresultater. Takket være det praktiske velcro-system kan mikrofibergulvkluden nemt og hurtigt fastgøres til gulvmundstykket og fjernes igen uden at komme i kontakt med snavs. Den aftagelige vandtank kan genopfyldes permanent – for uafbrudt rengøring. Andre udstyrsdetaljer: integreret kabelopbevaringsrum, tilbehørsopbevaringsrum, parkeringsposition til gulvmundstykket.