Damprenser SC 4 EasyFix Strygejern
SC 4 EasyFix Strygejern med EasyFix-gulvmundstykke og dampstrygejern. Inkl. genopfyldelig og aftagelig vandtank til uafbrudt rengøring.
Den yderst praktiske SC 4 EasyFix Iron rengør uden kemikalier og kan bruges overalt i hjemmet. Ved hjælp af to-trins dampregulering kan dampintensiteten tilpasses overfladen og snavset. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Når den bruges med det rigtige tilbehør, sikrer enheden eksemplariske rengøringsresultater på fliser, kogeplader, emhætter og selv i de mindste sprækker. Selv genstridigt snavs fjernes pålideligt. Det medfølgende damptrykjern halverer den sædvanlige strygetid. EasyFix gulvmundstykket har en imponerende kombination af et fleksibelt led for fremragende ergonomi og lamelteknologi for perfekte rengøringsresultater. Takket være det praktiske velcro-system kan mikrofibergulvkluden nemt og hurtigt fastgøres til gulvmundstykket og fjernes igen uden at komme i kontakt med snavs. Den aftagelige vandtank kan genopfyldes permanent – for uafbrudt rengøring. Andre udstyrsdetaljer: integreret kabelopbevaringsrum, tilbehørsopbevaringsrum, parkeringsposition til gulvmundstykket.
Funktioner og fordele
Løbende påfyldning af vand i aftagelig tankTil non-stop rengøring og praktisk vandpåfyldning.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.Optimale rengøringsresultater af alle typer hårde overflader rundt omkring i hjemmet takket været effektiv lamelteknologi. Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system. Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Integreret opbevaringsrum til ledningNem opbevaring af kabel og andet tilbehør.
EasyFinish dampstrygejern
- Dampstrygejern med fast temperatur, automatisk afbryder og letvægtssål. Op til 50 % besparelse af tid under strygning.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
2-trins dampmængde regulering på håndtag.
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Tilbehørsopbevaring og nem opbevaring
- Praktisk tilbehørsopbevaring. Opbevaring til gulvmundstykket under pause.
Tænd-/slukkontakt på maskinen.
- Let at tænde og slukke.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 100
|Varmeeffekt (W)
|2000
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3,5
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|4
|Kedelkapacitet (l)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|0,8
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|7,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspulver: 3 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- EasyFinish dampstrygejern
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: På håndtaget (to-trins).
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Jerntilslutning
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Strygning