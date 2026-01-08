Damprenser SC 5 Deluxe Signature Line
SC 5 Deluxe damprenseren, udstyret med LED-lysliste, real-time LED-temperaturindikator, VapoHydro-funktion og perfekt opbevaring af tilbehør, rengør bekvemt og uden afbrydelser.
Kun vores mest innovative og kraftfulde produkter bærer signaturen af teknologipioneren og virksomhedens grundlægger, Alfred Kärcher. Den nye SC 5 Deluxe Signature Line er øjeblikkeligt genkendelig som den bedste Kärcher-enhed i sin kategori. Vores topdamprenser SC 5 Deluxe Signature Line gør hygiejnisk rengøring til en afslappende oplevelse. High-end-funktioner som dampmængden, der kan justeres til overfladen og tilsmudsningsgraden, eller VapoHydro-funktionen, hvor der kan tændes for varmt vand ud over dampen, sikrer ægte WOW-øjeblikke selv under arbejdet. Tanken er aftagelig og kan genopfyldes permanent, hvilket garanterer uafbrudt rengøring. Takket være LED-displayet i realtid kan du se, hvor hurtigt enheden er klar til brug, og takket være det indbyggede tilbehørsrum er det ikke kun dit hjem, der er ryddeligt, når arbejdet er gjort.
Funktioner og fordele
Fordele ved signaturlinjenGrundlæggeren Alfred Kärchers signatur markerer produktet som den bedste Kärcher maskiner i sin kategori. Andre eksklusive fordele omfatter app support og en udvidet garanti.
LED-temperaturvisning i realtidOpvarmningsprocessen kan overvåges i realtid op til den maksimale temperatur på 150 °C.
Praktisk tilbehørsopbevaring og parkeringspositionPraktisk opbevaring af tilbehør, forlængerrør, kabler og dampslange.
VapoHydro funktion
- Foruden damp kan der også tilføres varmt vand. Derved opløses snavs lettere, hvorefter det simpelthen skylles væk.
Løbende påfyldning af vand i aftagelig tank
- Til non-stop rengøring og praktisk vandpåfyldning.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.
- Optimale rengøringsresultater på alle typer hårde gulve rundt omkring i hjemmet takket være effektiv lamelteknologi.
- Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system.
- Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
Dampgennemstrømningskontrol i tre trin
- Dampstrømmen kan tilpasses overfladen og niveauet af snavs.
Tænd-/slukkontakt på damprenseren
- Let at tænde og slukke.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 130
|Varmeeffekt (W)
|2250
|Maks. damptryk (bar)
|4
|Ledningslængde (m)
|6
|Opvarmningstid (min)
|3
|Kedelkapacitet (l)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|1,3
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 2 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspulver: 3 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Dyse
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Rundbørste, stor
- Børste til fuger
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
- Gulvtæppe glider
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: på enheden (tre trin)
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Jerntilslutning
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- VapoHydro funktion
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Teglfuger
Tilbehør
Rengøringsmidler
SC 5 Deluxe Signature Line reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.