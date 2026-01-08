Rengøring og strygning? Fuld damp fremad! Intet problem for Kärcher SC 5 EasyFix. Dette skyldes, at den mest kraftfulde damprenser i sin klasse (4,2 bar damptryk) også leveres med en tilslutningsmulighed for et damptrykjern. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Et udvalg af tilbehør får fliser, kogeplader, emhætter og selv de mindste sprækker skinnende rene, uanset om de er let snavsede eller indgroet med genstridigt snavs. EasyFix gulvmundstykket med fleksibelt led muliggør ergonomisk arbejde. Og lamelteknologien garanterer perfekte rengøringsresultater. Gulvrengøringskluden kan nemt fastgøres til gulvmundstykket og fjernes igen uden at skulle komme i kontakt med snavs. VapoHydro-funktionen fjerner genstridigt snavs endnu lettere ved at tilføje varmt vand. Dampintensiteten kan justeres til overfladen og snavset. Den aftagelige vandtank kan genopfyldes permanent – for uafbrudt rengøring. Yderligere ekstrafunktioner: integreret kabelopbevaringsrum, tilbehørsopbevaringsrum, parkeringsposition for gulvmundstykket.