Damprenser SC 1
Takket være den kompakte størrelse, er den holdhåndte damprenser SC 1 perfekt til nem rengøring uden kemikalier.
Den kompakte SC 1 håndholdte damprenser rengør uden kemikalier og kan bruges stort set overalt i hjemmet. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Takket være dens kompakte, praktiske størrelse er den håndholdte damprenser perfekt egnet til hurtig, mellemrengøring. Armaturer, fliser, kogeplader, emhætter og selv de mindste sprækker og nicher kan rengøres grundigt takket være alsidigt tilbehør og kraftig damp. Selv det mest genstridige snavs og fedtaflejringer kan fjernes pålideligt. På grund af dens kompakte form kan enheden opbevares på de mindste steder, lige der hvor du har brug for den.
Funktioner og fordele
Kraftigt damptryk 3.0 barFjerner nemt alle former for snavs - selv på områder som er svære at komme til.
Lille, praktisk og nem at opbevareMaskinen kan nemt opvares på brugsstedet for nem tilgængelighed.
Børnesikring på maskinenEt låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
Dæksel til hånddyse
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.99% of coronavirus¹⁾ and 99.9% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 20
|Varmeeffekt (W)
|1200
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|3
|Kedelkapacitet (l)
|0,2
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2
|Mål (L x B x H) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Dyse
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Målebæger: 200 ml
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
Anvendelsesområder
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
