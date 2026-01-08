Damprenser SC 4 Deluxe Iron
SC 4 Deluxe Iron Premium muliggør komfortabel, uafbrudt damprengøring, inklusiv dampstrygejern og fremragende opbevaring af tilbehør direkte på enheden.
SC 4 Deluxe Iron damprenseren renser ved 4,0 bar, er permanent genopfyldelig og garanterer uafbrudt rengøring takket være dens aftagelige vandtank. Damprenseren fjerner op til 99,999 % af coronavirus¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ på hårde overflader. Det ekstra store integrerede tilbehørsopbevaringsrum garanterer bekvem opbevaring af tilbehør, kabler og slange direkte ved maskinen. Andre funktioner omfatter den LED-belyste ring til visning af driftstilstanden, EasyFix-gulvmundstykket med fleksibel samling for maksimal ergonomi, innovativ lamelteknologi, praktisk krog-og-løkke-system til mikrofiber-gulvkluden og det forskellige tilbehør til fjernelse af genstridigt snavs på fliser, kogeplader og emhætter og i sprækker og fuger. Ved hjælp af tre-trins dampregulering kan dampstrømmen altid tilpasses perfekt til overfladen og snavset. Det medfølgende dampstrygejern reducerer også strygetiden med omkring 50 %.
Funktioner og fordele
Løbende påfyldning af vand i aftagelig tankTil non-stop rengøring og praktisk vandpåfyldning.
Praktisk tilbehørsopbevaring og parkeringspositionPraktisk opbevaring af tilbehør, forlængerrør, kabler og dampslange. Parkeringsposition til nem parkering af gulvmundstykket under pauser.
LED-display på maskinen.Når LED displayet lyser rød, betyder det at maskinen varmer op. Når den skifter til grøn er maskinen klar til brug.
EasyFinish dampstrygejern
- Dampstrygejern med fast temperatur, automatisk afbryder og letvægtssål. Op til 50 % besparelse af tid under strygning.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.
- Optimale rengøringsresultater på alle typer hårde gulve rundt omkring i hjemmet takket være effektiv lamelteknologi.
- Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system.
- Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
Dampgennemstrømningskontrol i tre trin
- Dampstrømmen kan tilpasses overfladen og niveauet af snavs.
Tænd-/slukkontakt på damprenseren
- Let at tænde og slukke.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 130
|Varmeeffekt (W)
|2200
|Maks. damptryk (bar)
|4
|Ledningslængde (m)
|5
|Opvarmningstid (min)
|3
|Kedelkapacitet (l)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|1,3
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspulver: 3 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Børste til fuger
- EasyFinish dampstrygejern
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: på enheden (tre trin)
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Jerntilslutning
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Strygning
- Teglfuger
Tilbehør
SC 4 Deluxe Iron reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.