Damprenser SC 1 Multi & Up
Den multifunktionelle 4-i-1 dampmoppe SC 1 Multi & Up kan bruges i tre forskellige positioner og som hånddamper - så den passer perfekt til individuelle behov.
Den kompakte SC 1 Multi & Up 4-i-1 dampmoppe rengør uden kemikalier og kan lynhurtigt bruges til en grundig rengøring i hele huset, enten som en multifunktionel hånddamper eller som en alsidig 3-i-1 dampmoppe takket være det medfølgende EasyFix Large gulvmundstykkesæt. Den arbejder i tre forskellige positioner - øverst, i midten og nederst - og tilpasser sig perfekt til individuelle behov. Grundig rengøring med Kärchers damprenser fjerner op til 99,999 % af alle vira¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader. Apparatets kompakte og praktiske design gør det behageligt at bruge og nemt at opbevare på selv de mindste steder. SC 1 Multi & Up er klar til brug på 30 sekunder og er nem at fylde op takket være den aftagelige vandtank - det betyder ingen lange ventetider eller afbrydelser. Den udskiftelige afkalkningspatron sikrer automatisk afkalkning og dermed en fem gange længere produktlevetid. LED lysdisplayet med kontrolpanel muliggør enkel og ubesværet betjening. De forskellige tilstande som opvarmning, klar til brug, damptilstand og patronskift vises altid på displayet.
Funktioner og fordele
Innovativ og utroligt alsidig 4-i-1 applikationApparatets innovative design gør det muligt at bruge det enten som en multifunktionel SC 1 Multi hånddamper eller som en SC 1 Multi & Up 3-i-1 dampmoppe takket være det medfølgende EasyFix Large gulvmundstykkesæt. Det unikke 3-i-1 koncept med tre forskellige moppepositioner giver dig mulighed for at vælge den optimale moppekonfiguration til enhver tid. Øverst: maksimal manøvredygtighed under møbler og sporadisk dampning. Midt: kombination af god manøvredygtighed under møbler og en behagelig vægt i hånden. Nederst: Apparatet føles let som en fjer i hånden og er selvstående til korte pauser.
Kompakt og praktisk design af enhedenNem håndtering takket være enhedens kompakte design. Ergonomisk form til ubesværet rengøring. Maskinen kan nemt opvares på brugsstedet for nem tilgængelighed.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.Den flytbare tank er let at fylde til enhver tid - til kontinuerlig damp uden at forstyrre dit arbejde. Den intelligente afkalkningspatron fjerner automatisk kalk fra vandet, hvilket forlænger apparatets levetid dramatisk. LED indikatorlyset viser, hvornår patronen skal skiftes med en times forsinkelse.
LED lysdisplay med kontrolpanel
- Enkel og ubesværet betjening.
- Du skal blot trykke let på kontrolpanelet én gang for at aktivere dampen - det kræver ingen fysisk anstrengelse.
- Det letforståelige lysdisplay viser følgende tilstande: opvarmning, klar til brug, damptilstand og patronskift.
Kort opvarmningstid.
- Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
EasyFix stort gulvmundstykke med fleksibel samling og velcrolukning til gulvkluden
- Takket være EasyFix Large gulvmundstykket er SC 1 Multi & Up selvstående i den laveste enhedsposition, hvor den er fastgjort direkte til gulvmundstykket. Gulvmundstykket muliggør også hurtigere rengøring.
- Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 30
|Varmeeffekt (W)
|1300
|Ledningslængde (m)
|5
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (ml)
|200
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix Large universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspatron: 1 Stk.
- Håndmundstykke
- Gulvmundstykke: EasyFix Large
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Kabelbinder med krog og løkke
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
