Damprenser SC 4 EasyFix
Kraftfuld damprenser til effektiv og skånsom rengøring – uden brug af kemi. SC 4 EasyFix er udstyret med to-tanksystem for non-stop damp, så du kan påfylde vand, selv mens kedlen er varm.
SC 4 EasyFix damprenseren gør det bekvemt, praler med et integreret opbevaringsrum til kabel, et opbevaringsrum til tilbehør og en holder til gulvmundstykket. Takket være de fleksible led, garanterer EasyFix gulvmundstykket en god ergonomi, mens lamelteknologi giver skinnende rene resultater. Ved at bruge det belejlige krog-og-løkke system, kan mikrofibre gulvkluden hurtigt og nemt blive fastsat til gulvmundstykket og fjernet igen, uden at man behøver komme i kontakt med snavs. Ved at bruge totrins dampreguleringen, kan dampintensiteten blive tilpasset til overfladen og snavset. Den brede rækkevidde af tilbehør vil hurtigt lave fliser, komfurer, emhætter og får endda de mindste sprækker til at skinne som ny - fjerner endda det mest genstridige snavs. Den permanent genopfyldelige og aftagelige vandtank gør uafbrudt rengøring muligt. SC 4 EasyFix renser uden kemikalier og bruges stort set alle steder i huset. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra almindelige hårde overflader i huset.
Funktioner og fordele
Løbende påfyldning af vand i aftagelig tankTil non-stop rengøring og praktisk vandpåfyldning.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.Optimale rengøringsresultater af alle typer hårde overflader rundt omkring i hjemmet takket været effektiv lamelteknologi. Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system. Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Integreret opbevaringsrum til ledningNem opbevaring af kabel og andet tilbehør.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
2-trins dampmængde regulering på håndtag.
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Tilbehørsopbevaring og nem opbevaring
- Praktisk tilbehørsopbevaring. Opbevaring til gulvmundstykket under pause.
Tænd-/slukkontakt på maskinen.
- Let at tænde og slukke.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 100
|Varmeeffekt (W)
|2000
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3,5
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|4
|Kedelkapacitet (l)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|0,8
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspulver: 3 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: På håndtaget (to-trins).
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
Tilbehør
Rengøringsmidler
SC 4 EasyFix reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.