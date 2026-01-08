Den kompakte SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-i-1 dampmoppe rengør uden kemikalier og kan hurtigt bruges til en grundig rengøring i hele huset, enten som en multifunktionel håndholdt steamer eller som en alsidig 3-i-1 dampmoppe takket være det medfølgende EasyFix Large gulvmundstykkesæt. Den arbejder i tre forskellige enhedspositioner – top, midten og bunden – og tilpasser sig perfekt til individuelle behov. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner op til 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader. Enhedens kompakte og praktiske design gør den behagelig at bruge og nem at opbevare på selv de mindste steder. SC 1 Multi & Up Textile Edition er klar til brug på 30 sekunder og er nem at genopfylde takket være den aftagelige vandtank – hvilket betyder ingen lange ventetider eller afbrydelser. Den udskiftelige afkalkningspatron sikrer automatisk afkalkning for en produktlevetid, der er fem gange længere. LED-lysdisplayet med kontrolpanel muliggør enkel og ubesværet betjening. De forskellige tilstande, såsom opvarmning, klar til brug, damptilstand og påmindelse om udskiftning af patron, er altid synlige.