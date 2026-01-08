Damprenser SC 1 Multi & Up Textile Edition
SC 1 Multi & Up Textile Edition multifunktionelle 4-i-1 dampmoppe kan bruges i tre forskellige positioner og som en håndholdt steamer – og tilpasser sig perfekt til individuelle behov.
Den kompakte SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-i-1 dampmoppe rengør uden kemikalier og kan hurtigt bruges til en grundig rengøring i hele huset, enten som en multifunktionel håndholdt steamer eller som en alsidig 3-i-1 dampmoppe takket være det medfølgende EasyFix Large gulvmundstykkesæt. Den arbejder i tre forskellige enhedspositioner – top, midten og bunden – og tilpasser sig perfekt til individuelle behov. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner op til 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader. Enhedens kompakte og praktiske design gør den behagelig at bruge og nem at opbevare på selv de mindste steder. SC 1 Multi & Up Textile Edition er klar til brug på 30 sekunder og er nem at genopfylde takket være den aftagelige vandtank – hvilket betyder ingen lange ventetider eller afbrydelser. Den udskiftelige afkalkningspatron sikrer automatisk afkalkning for en produktlevetid, der er fem gange længere. LED-lysdisplayet med kontrolpanel muliggør enkel og ubesværet betjening. De forskellige tilstande, såsom opvarmning, klar til brug, damptilstand og påmindelse om udskiftning af patron, er altid synlige.
Funktioner og fordele
Innovativ og utroligt alsidig 4-i-1 applikation
- Enhedens innovative design gør det muligt at bruge den enten som en multifunktionel SC 1 Multi håndholdt damprenser eller som en SC 1 Multi & Up Textile Edition 3-i-1 dampmoppe takket være det medfølgende EasyFix Large gulvmundstykkesæt.
- Det unikke 3-i-1 koncept med tre forskellige moppepositioner giver dig mulighed for at vælge den optimale moppekonfiguration til enhver tid.
- Øverst: maksimal manøvredygtighed under møbler og sporadisk dampning. Midt: kombination af god manøvredygtighed under møbler og en behagelig vægt i hånden. Nederst: Apparatet føles let som en fjer i hånden og er selvstående til korte pauser.
Kompakt og praktisk design af enheden
- Nem håndtering takket være enhedens kompakte design.
- Ergonomisk form til ubesværet rengøring.
- Maskinen kan nemt opvares på brugsstedet for nem tilgængelighed.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.
- Den flytbare tank er let at fylde til enhver tid - til kontinuerlig damp uden at forstyrre dit arbejde.
- Den intelligente afkalkningspatron fjerner automatisk kalk fra vandet, hvilket forlænger apparatets levetid dramatisk.
- LED indikatorlyset viser, hvornår patronen skal skiftes med en times forsinkelse.
LED lysdisplay med kontrolpanel
- Enkel og ubesværet betjening.
- Du skal blot trykke let på kontrolpanelet én gang for at aktivere dampen - det kræver ingen fysisk anstrengelse.
- Det letforståelige lysdisplay viser følgende tilstande: opvarmning, klar til brug, damptilstand og patronskift.
Kort opvarmningstid.
- Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
EasyFix stort gulvmundstykke med fleksibel samling og velcrolukning til gulvkluden
- Takket være det store EasyFix gulvmundstykke er SC 1 Multi & Up Textile Edition selvstående i den laveste enhedsposition, direkte fastgjort til gulvmundstykket. Gulvmundstykket muliggør også hurtigere rengøring.
- Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 30
|Varmeeffekt (W)
|1300
|Ledningslængde (m)
|5
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (ml)
|200
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 113 x 190
Scope of supply
- EasyFix Large universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspatron: 1 Stk.
- Damper til tøj
- Håndmundstykke
- Gulvmundstykke: EasyFix Large
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Kabelbinder med krog og løkke
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.