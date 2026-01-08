Damprenser SC 2 Deluxe
Startmodellen til damprensning uden kemikalier: Den kompakte SC 2 Deluxe med oplyst LED-ring for at vise driftstilstanden. Ideel til alle hårde overflader i hele hjemmet.
Den kompakte og lette SC 2 Deluxe damprenser giver to-trins dampregulering til at tilpasse dampintensiteten til overfladen og snavsgraden. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner op til 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde husholdningsoverflader – helt uden kemikalier. SC 2 Deluxe kan til enhver tid vise driftsfunktionen via den innovative oplyste LED-ring. Tilbehøret kan opbevares i tilbehørstasken. EasyFix gulvmundstykket med fleksibelt led garanterer fremragende ergonomi og sikrer takket være lamelteknologien perfekte rengøringsresultater. Takket være det praktiske velcrosystem kan gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket og fjernes igen uden at komme i kontakt med snavs. Ved hjælp af det forskellige tilbehør rengøres fliser, kogeplader, emhætter og selv de mindste sprækker hygiejnisk. Selv genstridigt snavs kan fjernes pålideligt.
Funktioner og fordele
LED-display på maskinen.Når LED displayet lyser rød, betyder det at maskinen varmer op. Når den skifter til grøn er maskinen klar til brug.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.Optimale rengøringsresultater af alle typer hårde overflader rundt omkring i hjemmet takket været effektiv lamelteknologi. Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system. Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Ordentlig tilbehørsopbevaring og parkeringspositionAlt tilbehør inkluderet kan opbevares i en ekstra stor opbevaringspose eller direkte på maskinen
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Målrettet rengørings af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke og rund børste mm.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
2-trins dampmængde regulering på håndtag.
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 75
|Varmeeffekt (W)
|1500
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3,2
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|6,5
|Kedelkapacitet (l)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- Tilbehørspose SC 1
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Børste til fuger
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: På håndtaget (to-trins).
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Teglfuger
Tilbehør
Rengøringsmidler
SC 2 Deluxe reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.