Damprenser SC 2 EasyFix
Begyndermodellen inden for damprengøring uden kemikalier: Damprenseren SC 2 EasyFix fra Kärcher. Til ultimativ rengøring på hårde overflader i hele hjemmet. Med gulvdysen EasyFix.
Begyndermodellen inden for damprengøring, SC 2 EasyFix, er nem og intuitiv at bruge og kan reguleres i to trin, så dampintensiteten kan tilpasses overfladen og mængden af snavs. Praktisk opbevaring af tilbehør på selve maskinen samt parkeringsposition af gulvdysen er alt sammen nyttige detaljer, der gør det endnu nemmere at rengøre med damp. EasyFix-gulvdysen med fleksible led garanterer fremragende ergonomi og, takket være lamel-teknologi, sikrer perfekte rengøringsresultater. Takket være den praktiske krog-løkke-hægte kan mikrofiberkluden hurtigt og nemt fæstnes på gulvdysen og fjernes igen uden at behøve at komme i kontakt med snavs. Kärchers damprenser SC 2 EasyFix rengør helt uden kemikalier og kan bruges overalt. Grundig rengøring med Kärchers damprenser fjerner 99,999 % af coronavira¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra almindelige hårde overflader i hjemmet. Når det omfattende tilbehør bruges som tilsigtet, rengøres fliser, komfurer, emhætter og selv de mindste mellemrum hygiejnisk. Også genstridigt snavs fjernes.
Funktioner og fordele
Tilbehørsopbevaring og nem opbevaringNem opbevaring af tilbehør og gulvmundstykkepåsættelse under arbejdsophør.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.Optimale rengøringsresultater af alle typer hårde overflader rundt omkring i hjemmet takket været effektiv lamelteknologi. Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system. Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Børnesikring på damppistolen.Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Målrettet rengørings af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke og rund børste mm.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
2-trins dampmængde regulering på håndtag.
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 75
|Varmeeffekt (W)
|1500
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3,2
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|6,5
|Kedelkapacitet (l)
|1
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: På håndtaget (to-trins).
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
Tilbehør
Rengøringsmidler
SC 2 EasyFix reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.