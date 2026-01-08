SC 5 EasyFix Iron er ikke kun flot, den lover også fuld rengøringskraft: Et enestående damptryk på 4,2 bar gør den til den bedste damprenser i sin klasse. Firetrins dampregulering gør det muligt at justere dampstrømmen efter behov. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Og takket være et bredt udvalg af tilgængeligt tilbehør kan den rengøre glatte overflader, emhætter, hjørner og sprækker perfekt. Det særligt praktiske damptrykjern, som også medfølger, fremskynder strygningen med 50%. VapoHydro-funktionen gør det desuden muligt at tilføje varmt vand, så genstridigt snavs lettere fjernes og skylles væk. Det fleksible EasyFix gulvmundstykke imponerer med effektiv lamelteknologi. Ved hjælp af velcrosystemet kan gulvkluden nemt fastgøres til gulvmundstykket og fjernes igen uden at komme i kontakt med snavs. Vandtanken kan tages af og genopfyldes permanent. Den leveres også med et integreret kabelopbevaringsrum, tilbehørsopbevaringsrum og parkeringsposition til gulvmundstykket.