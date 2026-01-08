Damprenser SC 5 EasyFix Strygejern
Arbejder med fuld damp foran: SC 5 EasyFix Iron damprenser med 4,2 bar damptryk og damptryk jern. Inkl. gulvdyse EasyFix, VapoHydro-funktion, permanent genopfyldelig vandbeholder og gulvdyse.
SC 5 EasyFix Iron er ikke kun flot, den lover også fuld rengøringskraft: Et enestående damptryk på 4,2 bar gør den til den bedste damprenser i sin klasse. Firetrins dampregulering gør det muligt at justere dampstrømmen efter behov. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Og takket være et bredt udvalg af tilgængeligt tilbehør kan den rengøre glatte overflader, emhætter, hjørner og sprækker perfekt. Det særligt praktiske damptrykjern, som også medfølger, fremskynder strygningen med 50%. VapoHydro-funktionen gør det desuden muligt at tilføje varmt vand, så genstridigt snavs lettere fjernes og skylles væk. Det fleksible EasyFix gulvmundstykke imponerer med effektiv lamelteknologi. Ved hjælp af velcrosystemet kan gulvkluden nemt fastgøres til gulvmundstykket og fjernes igen uden at komme i kontakt med snavs. Vandtanken kan tages af og genopfyldes permanent. Den leveres også med et integreret kabelopbevaringsrum, tilbehørsopbevaringsrum og parkeringsposition til gulvmundstykket.
Funktioner og fordele
VapoHydro funktionTilføjer varm vand til dampen. Snavs fjernes nemmere og bliver vasket væk. For bedre rengøringsresultater.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.Optimale rengøringsresultater af alle typer hårde overflader rundt omkring i hjemmet takket været effektiv lamelteknologi. Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system. Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Løbende påfyldning af vand i aftagelig tankTil non-stop rengøring og praktisk vandpåfyldning.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder inkl. dampstrygejern
- Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
- Dampstrygejern med fast temperatur, automatisk afbryder og letvægtssål. Op til 50 % besparelse af tid under strygning.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
4-trins dampregulering
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Tilbehørsopbevaring og nem opbevaring
- Praktisk tilbehørsopbevaring. Opbevaring til gulvmundstykket under pause.
Tænd-/slukkontakt på damprenseren
- Let at tænde og slukke.
Integreret opbevaringsrum til ledning
- Nem opbevaring af kabel og andet tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 150
|Varmeeffekt (W)
|2250
|Maks. damptryk (bar)
|max. 4,2
|Ledningslængde (m)
|6
|Opvarmningstid (min)
|3
|Kedelkapacitet (l)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|1,5
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspulver: 3 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- EasyFinish dampstrygejern
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: på maskinen (4 niveauer)
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
- Dampslange med pistol: 2.3 m
- Jerntilslutning
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- VapoHydro funktion
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
- Strygning