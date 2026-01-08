Damprenser SC 3 EasyFix
Damprenseren SC 3 EasyFix med EasyFix-gulvdyse og afkalkningspatron gør det muligt at gøre rent helt uforstyrret takket være den permanent genopfyldelige vandtank. Varmer op på bare 30 sekunder.
SC 3 EasyFix er den hurtigste damprenser til dato og er klar til brug efter kun 30 sekunders opvarmning. Vandtanken kan genopfyldes når som helst for uafbrudt rengøring. Afkalkningspatronen afkalker automatisk vandet, hvilket øger enhedens levetid. Kärcher SC 3 EasyFix rengør uden kemikalier og kan bruges stort set overalt i hjemmet. Den kan bruges på alle typer af hårde overflader i hjemmet. Grundig rengøring med Kärcher damprenseren fjerner 99,999% af vira¹⁾ og 99,99% af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra typiske hårde overflader i hjemmet. Det omfattende tilbehør leverer hygiejniske resultater ved rengøring af fliser, kogeplader, emhætter og selv de mindste sprækker – og fjerner selv genstridigt snavs. Den leveres også med EasyFix gulvmundstykket med et fleksibelt led for fremragende ergonomi og lamelteknologi for perfekte rengøringsresultater. Ved hjælp af det praktiske velcro-system kan mikrofibergulvkluden nemt og hurtigt fastgøres til gulvmundstykket og fjernes igen uden at komme i kontakt med snavs. Ved hjælp af to-trins dampreguleringen kan dampintensiteten perfekt tilpasses overfladen og snavset. Yderligere detaljer: opbevaring af tilbehør og parkeringspositionfor gulvmundstykket.
Funktioner og fordele
Kort opvarmningstid.Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
EasyFix gulvrengøringssæt med fleksibelt mundstykke med klude som fastgøres nemt og enkelt med krog-og-løkke system.Optimale rengøringsresultater af alle typer hårde overflader rundt omkring i hjemmet takket været effektiv lamelteknologi. Kontaktløs skifte af klud uden at komme i kontakt med skidt og nem påsættelse af gulvklud takket været krog-og-løkke system. Ergonomisk og effektiv rengøring af hele gulvet, uanset brugerens højde og takket været fleksible mundstykkeled.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.Tanken kan nemt fyldes når som helst - for nonstop damp uden afbrydelse af arbejdet. Takket være den intelligente afkalkningspatron fjernes kalk automatisk fra vandet.
Tilbehør med mange anvendelsesmuligheder.
- Effektivt rensning af forskellige overflader med gulvmundstykke, håndmundstykke, rund børste og meget mere.
Gulvrengøringsklud og overtræksklud til håndmundstykke.
- Til grundig rengøring og forbedret snavsopsamling.
Børnesikring på damppistolen.
- Et låsesystem beskytter mod utilsigtet brug.
2-trins dampmængde regulering på håndtag.
- Dampmængden kan tilpasses individuelt til forskellige overflader og niveauer af snavs.
Tilbehørsopbevaring og nem opbevaring
- Praktisk tilbehørsopbevaring. Opbevaring til gulvmundstykket under pause.
Tænd-/slukkontakt på maskinen.
- Let at tænde og slukke.
Specifikationer
Teknisk data
|Test certificat¹⁾
|Dræber op til 99.999% coronavirus¹⁾ og 99.99% bakterier²⁾
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 75
|Varmeeffekt (W)
|1900
|Maks. damptryk (bar)
|max. 3,5
|Ledningslængde (m)
|4
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|1
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- EasyFix universal gulvrengøringsklud: 1 Stk.
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspatron: 1 Stk.
- Punktdyse
- Håndmundstykke
- Rundbørste, sort: 1 Stk.
- Gulvmundstykke: EasyFix
- Mængde af damprør: 2 Stk.
- Damprørenes længde: 0.5 m
Udstyr
- Børnesikring
- Sikkerhedsventil
- Dampregulator: På håndtaget (to-trins).
- Tank: kan genopfyldes efter behov.
- Dampslange med pistol: 2.2 m
- Indbygget tænd-/slukkontakt
- Tilbehør opbevares på maskinen.
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
Tilbehør
SC 3 EasyFix reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.