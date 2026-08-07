Takket være det unikke alt-i-en-boksdesign er SG 4/2 Classic meget kompakt, robust og holdbar. Derudover er den omfattende udstyret og meget nem at bruge. Damprenseren SG 4/2 Classic imponerer med fremragende rengøringsresultater, et suverænt pris/ydelsesforhold og maksimal effektivitet. Den lette maskine (kun 7,5 kg) er den mest kompakte professionelle damprenser i sin klasse. Den er klar til brug på kun 3 minutter og har med 4 bars damptryk mere end nok reserver til dyb og sanitær rengøring uden brug af kemikalier. Skranker, dispenseringsudstyr, fliser, kogeplader, ovne og meget mere rengøres omhyggeligt helt ned til den mindste sprække – uanset forureningsniveauet. I særligt vanskelige tilfælde forbindes VapoHydro-funktionen med varmt vand for effektiv fjernelse af groft snavs og fedt, vandbeholderen kan til enhver tid tages af og fyldes. Tilbehør som dampslange, håndmundstykke, spotmundstykke, Powermundstykke, rundbørste, fladbørste, dampskraber og mikrofiberdæksel opbevares direkte i maskinen - et gulvmundstykke fås også som ekstraudstyr.