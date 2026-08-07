Damprenser SG 4/2 Classic
Meget kompakt og nem at bruge: SG 4/2 Classic damprenser fra Kärcher har et unikt alt-i-et design og VapoHydro-funktion til rengøring uden kemikalier.
Takket være det unikke alt-i-en-boksdesign er SG 4/2 Classic meget kompakt, robust og holdbar. Derudover er den omfattende udstyret og meget nem at bruge. Damprenseren SG 4/2 Classic imponerer med fremragende rengøringsresultater, et suverænt pris/ydelsesforhold og maksimal effektivitet. Den lette maskine (kun 7,5 kg) er den mest kompakte professionelle damprenser i sin klasse. Den er klar til brug på kun 3 minutter og har med 4 bars damptryk mere end nok reserver til dyb og sanitær rengøring uden brug af kemikalier. Skranker, dispenseringsudstyr, fliser, kogeplader, ovne og meget mere rengøres omhyggeligt helt ned til den mindste sprække – uanset forureningsniveauet. I særligt vanskelige tilfælde forbindes VapoHydro-funktionen med varmt vand for effektiv fjernelse af groft snavs og fedt, vandbeholderen kan til enhver tid tages af og fyldes. Tilbehør som dampslange, håndmundstykke, spotmundstykke, Powermundstykke, rundbørste, fladbørste, dampskraber og mikrofiberdæksel opbevares direkte i maskinen - et gulvmundstykke fås også som ekstraudstyr.
Funktioner og fordele
Kompakt alt-i-en boksdesignLangvarig, robust og dermed meget økonomisk maskine. Pladsbesparende, komfortabel opbevaring af tilbehøret i selve maskinen. Kan nemt transporteres med én hånd takket være den lave vægt (7,5 kg).
Simpelt brugskonceptPraktisk trykafbryder til at tænde og slukke for damprenseren. LED'er angiver klar til brug, vandmangel og serviceinterval.
VapoHydro funktionKraftig rengøringskombination af damp og varmt vand. Opløst snavs skylles let væk. Øger rengøringsevnen på meget genstridigt snavs.
Omfattende tilbehør
- Multifunktionelt tilbehør til rengøring af forskellige overflader.
- Pladsbesparende, komfortabel opbevaring af tilbehøret i selve maskinen.
- Gulvmundstykke, vinduesmundstykke og tekstilmundstykke fås som ekstraudstyr.
Fjernbart friskvandstank
- Ferskvandsbeholderen kan til enhver tid fyldes.
- Lange rengøringsapplikationer med damp- eller VapoHydro-funktion uden afbrydelser.
Er hurtigt klar til brug når som helst
- Klar på 3 minutter.
- Alt tilbehør kan nemt tilgås til enhver tid takket være alt-i-én box-designet.
Specifikationer
Teknisk data
|Kedelkapacitet (l)
|0,5
|Tankvolumen (l)
|1,5
|Damptryk (bar)
|max. 4
|Varmeeffekt (W)
|2250
|Kedeltemperatur (°C)
|max. 145
|Ledningslængde (m)
|5
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|460 x 298 x 265
Scope of supply
- Håndmundstykke med børste: 165 mm
- Dampslange med pistol: 2.5 m
- Mikrofiberbetræk til håndmundstykke
- Netpose til tilbehør
Udstyr
- Ergonomisk bærehåndtag
- Dyse
- Punktstråledyse, lang
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og kontorer
- Til rengøring af alle typer sanitære områder i turistfaciliteter
- Til rengøring af arbejdsflader, vaske, emhætter, vandhaner i køkkener
- Hygiejnisk rengøring og sanitet uden kemikalier
- Til rengøring af meget besøgte områder som buffeter, montrer eller diske
- Til rengøring af håndvaske, brusere, badekar, spejle og vinduer
- Perfekt på campingpladser, krydstogtskibe og i sommerhuse