AFKALKNING AF VANDHANER
Genstridig kalk kan hurtigt aflejres på vandhanen i badeværelset. For at sikre, at de skinnende armaturer ser flotte ud længe og vandet kan løbe uhindret fra hanen, bør alt afkalkes jævnligt. Med disse tips kan du gøre det helt uden at skrubbe.
Fjern kalk i god tid
Polerede kromarmaturer på badeværelset beklædt med kalk er ikke pænt – og jo længere det får lov at sidde, jo sværere er det at fjerne. Hvis vandhanen er forkalket, løber vandet desuden langsommere og sprøjter i forskellige retninger. Og hvad værre er, så er kalkaflejringer ground for bakterier. Hvis du drikker vand fra en forkalket vandhane, drikker du også bakterier. Du bør derfor jævnligt rense vandhanen og fjerne kalk så godt som muligt, før det danner et tykt lag.
Sådan fjernes kalk fra hanen: De bedste husholdningsmidler
Til særligt kalkholdigt vand derhjemme anbefaler vi jævnligt at afkalke hanen. I det tilfælde bør du ikke kun rengøre hele armaturet, men også forsigtigt fjerne aflejringerne fra hanens belufter eller blandingsstråle på hanen.
Sådan gør du:
- Rengøring: Skru hanens belufter eller blandingsstråle af med hænderne eller ved hjælp af en rørtang. Det er bedst at vikle en klud om hanen for at undgå ridser i metallet, når du skruer.
- Adskil dysen i tre dele: Et filter, en unionsmuffe og en pakning.
- Placér alle tre dele i eddike eller eddikeessens i ca. 15 minutter til kalken opløses. Citronsyre har den samme virkning. Opløs blot en halv teskefuld citronsyrepulver i 100 ml varmt vand, og læg delene i blandingen.
- Efter afkalkning skal alting renses i rent vand og samles igen.
Afkalkning af vandhane uden værktøj
Hvis du har brug for, at det går lidt hurtigere, kan du også afkalke hanen uden at skille den ad i komponenter. Tricket er at gennemvæde en bomuldsklud, f.eks. en karklud, med eddike eller citronsaft og vand, og vikle den om hanen. Lad eddike-vand blandingen virke et stykke tid – eller i tilfælde af meget genstridige kalkaflejringer, natten over. Hvis du har en ballon derhjemme, kan du fylde den med eddikevand og putte den over hanen for at sætte kalken i blød. Det fungerer også med en lille plastikpose. Rens derefter armaturet med rent vand, og polér det tørt med en mikrofiberklud – hanen er ren og skinnende igen. Hvis der stadig er snavs eller rustpartikler i belufteren, anbefaler vi at skrue den af og rengøre den grundigt.
Hvis armaturet er fri for kalk, kan resten af håndvasken gøres grundigt rent, så badeværelsets hjerte kommer til at se ud som nyt.
Afkalkning af vandhane med rengøringsmiddel
Hvis du vil bruge et rengøringsmiddel i tilfælde af kraftig forkalkning, skal du bruge en syreholdig sanitetsrens (pH-værdi mellem 0 og 4) og forsigtigt rengøre armaturet med en blød svamp eller en mikrofiberklud. Du bør være forsigtig med skuremidler, da de fine, slibende partikler, som de indeholder, kan ridse de sarte aluminiums- og kromoverflader.