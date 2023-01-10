AFKALKNING AF VANDHANER

Afkalkning af vandhane uden værktøj

Hvis du har brug for, at det går lidt hurtigere, kan du også afkalke hanen uden at skille den ad i komponenter. Tricket er at gennemvæde en bomuldsklud, f.eks. en karklud, med eddike eller citronsaft og vand, og vikle den om hanen. Lad eddike-vand blandingen virke et stykke tid – eller i tilfælde af meget genstridige kalkaflejringer, natten over. Hvis du har en ballon derhjemme, kan du fylde den med eddikevand og putte den over hanen for at sætte kalken i blød. Det fungerer også med en lille plastikpose. Rens derefter armaturet med rent vand, og polér det tørt med en mikrofiberklud – hanen er ren og skinnende igen. Hvis der stadig er snavs eller rustpartikler i belufteren, anbefaler vi at skrue den af og rengøre den grundigt.

Hvis armaturet er fri for kalk, kan resten af håndvasken gøres grundigt rent, så badeværelsets hjerte kommer til at se ud som nyt.