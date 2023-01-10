Rengøring af toilet med husholdningsmidler

Alternativt kan toilettet rengøres med forskellige husholdningsmidler. Vaskepulver er et særlig populært valg, som virker godt mod kalk og urinsten takket være de blødgørings- og blegemidler, det indeholder. Drys indersiden af toilettet med vaskepulver, og lad det virke i ca. 15 minutter. Rens derefter med børsten. Skyl toilettet af, og se det skinne som nyt.

Et andet populært husholdningsmiddel er en kombination af eddike og tvekulsurt natron. For at bruge denne fremgangsmåde, skal du hælde en halv liter eddike og 2-3 spiseskefulde tvekulsurt natron ned i toilettet og sprede det godt ud. Alternativt kan du bruge 100 ml eddikeessens eller bagepulver i stedet for natron. Lad blandingen virke i ca. 15 minutter, og skrub derefter med børsten for at fjerne kalk og urinsten. Cola eller tandprotesetabletter kan også bruges, men skal virke i ca. 30 minutter.