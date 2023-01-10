Rengøring af toilet
Et rent toilet er noget, mange anser som en basal nødvendighed, men samtidig er rengøringen af det en af de mindst populære pligter i hjemmet. Med den rigtige fremgangsmåde og nogle få tips bliver dit toilet rent og hygiejnisk på ingen tid. Effektiv rengøring af toilet handler ikke kun om æstetik - det forebygger også bakterier, dårlig lugt og kalkaflejringer.
Typisk snavs: Kalkaflejringer og urinsten
Som det er tilfældet på mange andre steder i badeværelset, dannes der kalkaflejringer i toilettet over tid. Det mest udfordrende aspekt er det, der også er kendt som urinsten, der dannes af kalk og urin. Urinsten dannes primært langs kanten af toilettet og der, hvor toilettets overflade bøjer. Andre snavspartikler og bakterier kan nemt samles på aflejringernes strukturerede overflade, hvilket resulterer i gul-brune pletter. Små aflejringer kan fjernes fysisk med en børste. Hvis du bruger toiletbørsten jævnligt, gerne efter hvert toiletbesøg, opstår de genstridige urinsten typisk ikke. Det er særlig vigtigt, hvis vandet indeholder kalk.
Hvilke rengøringsmidler hjælper med kalk og urinsten?
Hvis der stadig opstår aflejringer på trods af jævnlig rengøring, skal de fjernes med et egnet rengøringsmiddel. Kalk og urinsten bidrager til mineralsk forurening og kan håndteres med syreholdige rengøringsmidler (pH-værdi < 7). Almindeligt toiletrens har en særlig lav pH-værdi, hvilket betyder, at det er meget syreholdigt. Påfør først rengøringsmidlet, og lad det virke efter producentens anvisninger. Skrub derefter godt med en børste – den fysiske bevægelse hjælper med at fjerne genstridige aflejringer. Skyl derefter flere gange med vand, indtil rengøringsmidlet og snavset er helt væk.
Tip til rengøring af toilet
Sørg for at slå toiletbrættet op, når du gør rent, så du undgår uønskede stænk.
Rengøring af toilet med husholdningsmidler
Alternativt kan toilettet rengøres med forskellige husholdningsmidler. Vaskepulver er et særlig populært valg, som virker godt mod kalk og urinsten takket være de blødgørings- og blegemidler, det indeholder. Drys indersiden af toilettet med vaskepulver, og lad det virke i ca. 15 minutter. Rens derefter med børsten. Skyl toilettet af, og se det skinne som nyt.
Et andet populært husholdningsmiddel er en kombination af eddike og tvekulsurt natron. For at bruge denne fremgangsmåde, skal du hælde en halv liter eddike og 2-3 spiseskefulde tvekulsurt natron ned i toilettet og sprede det godt ud. Alternativt kan du bruge 100 ml eddikeessens eller bagepulver i stedet for natron. Lad blandingen virke i ca. 15 minutter, og skrub derefter med børsten for at fjerne kalk og urinsten. Cola eller tandprotesetabletter kan også bruges, men skal virke i ca. 30 minutter.
Milde rengøringsmidler er tilstrækkeligt til ydersiden
Det er nok at rengøre ydersiden af toilettet med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel, og det samme gælder toiletbrættet. Undgå at skrubbe, da rengøringsmidler indeholder klorin eller syrer, der ofte forårsager gul misfarvning eller får ting til at smitte af. Der kan også opstå misfarvninger som følge af kalkaflejringer og urinsten. Her er det kun regelmæssig rengøring, der hjælper med at holde kummen ren i det lange løb.
Forebyg tilstoppede toiletter
Madrester, hår og papirhåndklæder bør ikke puttes i toilettet, da de nemt kan blokere afløbet. Papirservietter og køkkenrulle skal heller ikke i toilettet, da de, modsat toiletpapir, ikke opløses i vand. Hvis afløbet stopper til, har du brug for en svupper eller en afløbsrenser. I værste fald har du brug for assistance fra en professionel.