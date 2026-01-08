Overflade

Alle Kärchers produkter til manuel rengøring er specielt udviklede til at kunne opfylde rengøringsselskabernes krav. De fjerner pålideligt og hurtigt alle typisk forekommende snavstyper uden at ødelægge overfladerne. Men nu om stunder er god rengøring alene ikke nok til at opfylde kravene inden for professionel rengøring og bygningsadministration. De valgte rengøringsmidler skal kunne meget mere .... behagelig duft, tidssvarende bæredygtighed, nem dosering af koncentrater og nem håndtering, dvs. ergonomiske flasker.