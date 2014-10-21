Professional
Højtryk
Fordelene overbeviser: Hurtigere og bedre rengøring ved lille energiforbrug og med mindre spildevand til følge. I industri og håndværk samt i fødevarebranchen sikrer Kärchers rengørings- og plejemidler strålende resultater. Højtryksrensere og rengøringsmidler, der er perfekt tilpasset hinanden.
Overflade
Alle Kärchers produkter til manuel rengøring er specielt udviklede til at kunne opfylde rengøringsselskabernes krav. De fjerner pålideligt og hurtigt alle typisk forekommende snavstyper uden at ødelægge overfladerne. Men nu om stunder er god rengøring alene ikke nok til at opfylde kravene inden for professionel rengøring og bygningsadministration. De valgte rengøringsmidler skal kunne meget mere .... behagelig duft, tidssvarende bæredygtighed, nem dosering af koncentrater og nem håndtering, dvs. ergonomiske flasker.
Gulv
Kärcher FloorPro-rengøringsmidler er meget effektive, så du på kortere tid og med mindre kraftanstrengelse kan opnå de bedste rengøringsresultater. Maskiner, tilbehør og rengøringsmidler i Kärchers rengøringssystem er perfekt tilpasset hinanden. På den måde kan du udføre dit arbejde lettere, hurtigere og mere bekvemt. Samtidigt nyder du godt af af, at rengøringsmaskinerne beskytter de overflader, der skal rengøres, optimalt.
Tæppe
CarpetPro-serien renser og plejer tekstiloverflader skånsomt og effektivt. Det innovative system forkorter rengørings- og tørretiden, sikrer hurtigere forebyggelse mod fornyet tilsnavsning og skåner de behandlede overflader såvel som miljøet og dit budget. CarpetPro-serien er baseret på iCapsol-teknologien, som indkapsler og binder snavset. Det er ikke længere nødvendigt at skylle tæppet, fordi den resterende indkapslede snavs nemt suges op, når tæppet støvsuges ved den efterfølgende vedligeholdelsesrengøring. Tæppet er hurtigt tørt og kan betrædes igen.
Komponenter
I industrien er der dagligt behov for at rengøre millionvis af dele som forberedelse til coatingprocesser eller i slutmontagen. Her er kravene til rengøring, overfladebeskyttelse og fravær af snavsrester ekstremt strenge. Til det formål har Kärcher udviklet specielle, højeffektive rengøringsmidler, der sikrer fremragende resultater, både i de klassiske komponentrengøringsanlæg og Kärchers øko-komponentrengøringsanlæg. Derfor har Kärchers øko-komponentrengøringsmidler PC Bio 100 og PC Bio 200 modtaget prisen "Automechanika Award". Alle Kärchers komponentrengøringsmidler er helt uden NTA og opløsningsmidler (VOC).
Vand
Kärcher tilbyder egnede kemikalier, der sikrer kontinuerlig, fejlfri drift af anlæg og et godt behandlingsresultat. Produkterne har vist deres værd i mange år og er optimeret til den pågældende anvendelse og anlægstype.
Køretøj
Vore rengøringsmidler er effektive uanset vandets hårdhed, og de er præcist tilpasset brugen i Kärcher vaskeanlæg. Specielle indholdsstoffer beskytter de vandbærende dele mod korrosion. Kärchers ASF-produkter er særdeles miljørigtige takket være de patenterede udfældningsvenlige formler.
Sanitetsområder
Frisk duft; gel med bedre vedhæftning; skånsom over for materialer og miljø; daglig rengøring; fjerner kalk, snavs og fedtrester; anvendes f.eks. til toiletter og urinaler; nogle produkter sikrer også mikrobiologisk nedbrydning; luftrensende og antibakteriel.