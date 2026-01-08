Gulv

Kärcher FloorPro-rengøringsmidler er meget effektive, så du på kortere tid og med mindre kraftanstrengelse kan opnå de bedste rengøringsresultater. Maskiner, tilbehør og rengøringsmidler i Kärchers rengøringssystem er perfekt tilpasset hinanden. På den måde kan du udføre dit arbejde lettere, hurtigere og mere bekvemt. Samtidigt nyder du godt af af, at rengøringsmaskinerne beskytter de overflader, der skal rengøres, optimalt.