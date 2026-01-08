Gulv
Kärcher FloorPro-rengøringsmidler er meget effektive, så du på kortere tid og med mindre kraftanstrengelse kan opnå de bedste rengøringsresultater. Maskiner, tilbehør og rengøringsmidler i Kärchers rengøringssystem er perfekt tilpasset hinanden. På den måde kan du udføre dit arbejde lettere, hurtigere og mere bekvemt. Samtidigt nyder du godt af af, at rengøringsmaskinerne beskytter de overflader, der skal rengøres, optimalt.
Pletfjerning
Kärcher FloorPro-rengøringsmidler er meget effektive, så du på kortere tid og med mindre kraftanstrengelse kan opnå de bedste rengøringsresultater. Maskiner, tilbehør og rengøringsmidler i Kärchers rengøringssystem er perfekt tilpasset hinanden. På den måde kan du udføre dit arbejde lettere, hurtigere og mere bekvemt. Samtidigt nyder du godt af af, at rengøringsmaskinerne beskytter de overflader, der skal rengøres, optimalt.
Hverdagsrengøring
Kan anvendes universelt, bl.a. til vedligeholdelsesrengøring af alle vandfaste hårde og elastiske gulve; særdeles økonomisk i brug; rengøring uden striber; danner kun lidt skum; løsner sikkert fedt-, olie- og mineralsnavs; tørrer hurtigt.
Vedligeholdelsespleje
kraftfuld; til vedligeholdelse af alle vandafvisende, hårde og fleksible gulve, lav skummeevne, tørrer uden at efterlade striber; kraftfuld rengøring; anti-slip og skidtafvisende plejefilm. Nem at polere op; slid-bestandig; skinnende højglans
Mellemgrundrig rengøring og -pleje / sprayrens
Rengøring og pleje i ét; fjerner mærker efter hæle og sko; efterlader en plejende film og skridsikker overflade; smudsafvisende, slidbestandig
Universalrengøringsmidler
Effektiv grundrengøring; til kraftig snavs; fjerner selv hårdnakkede snavsrester, særdeles effektivt; fjerner let voks og lignende; danner kun lidt skum; skånsom mod miljøet; frisk duft
Plejemidler
Middel til pleje og beskyttelse af hårde og elastiske gulvbelægninger; særdeles dækkende, vedhæftning, skridsikkerhed og slidbestandighed, større holdbarhed, skridsikker, smudsafvisende, slidbestandig; gulvet bliver hårdere og mere slidstærkt