Vand
Kärcher tilbyder egnede kemikalier, der sikrer kontinuerlig, fejlfri drift af anlæg og et godt behandlingsresultat. Produkterne har vist deres værd i mange år og er optimeret til den pågældende anvendelse og anlægstype.
Genbrug af spildevand
Kärcher tilbyder egnede kemikalier, der sikrer kontinuerlig, fejlfri drift af anlæg og et godt behandlingsresultat. Produkterne er med til at danne gryn, der nemt kan frafiltreres; dermed minimeres kimbelastningen i det behandlede vand.
Vandbehandling
Produkter fra Kärcher understøtter behandlingsprocessen i WPC-anlæg. De forbedrer råvandets kvalitet, forlænger membranernes levetid og forhindrer efterfølgende kimdannelse i det behandlede drikkevand.