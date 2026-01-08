Komponenter

I industrien er der dagligt behov for at rengøre millionvis af dele som forberedelse til coatingprocesser eller i slutmontagen. Her er kravene til rengøring, overfladebeskyttelse og fravær af snavsrester ekstremt strenge. Til det formål har Kärcher udviklet specielle, højeffektive rengøringsmidler, der sikrer fremragende resultater, både i de klassiske komponentrengøringsanlæg og Kärchers øko-komponentrengøringsanlæg. Derfor har Kärchers øko-komponentrengøringsmidler PC Bio 100 og PC Bio 200 modtaget prisen "Automechanika Award". Alle Kärchers komponentrengøringsmidler er helt uden NTA og opløsningsmidler (VOC).