Tæppe

CarpetPro-serien renser og plejer tekstiloverflader skånsomt og effektivt. Det innovative system forkorter rengørings- og tørretiden, sikrer hurtigere forebyggelse mod fornyet tilsnavsning og skåner de behandlede overflader såvel som miljøet og dit budget. CarpetPro-serien er baseret på iCapsol-teknologien, som indkapsler og binder snavset. Det er ikke længere nødvendigt at skylle tæppet, fordi den resterende indkapslede snavs nemt suges op, når tæppet støvsuges ved den efterfølgende vedligeholdelsesrengøring. Tæppet er hurtigt tørt og kan betrædes igen.