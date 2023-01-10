Rengøring af vinduer
Rengøring af vinduer er en af de mest upopulære husholdningspligter. Det kræver manuelt arbejde, tager lang tid, og resultatet er sjældent tilfredsstillende, da der ofte er striber på vinduerne. Brug disse tips til at rengøre vinduerne hurtigt og stribefrit.
Hvor ofte bør du rengøre dine vinduer?
Store vinduer – og mange af dem – får lyset til at skylle ind over et hjem og gør det meget imødekommende. Men særligt når der er meget pollen i luften efterfulgt af dårligt vejr med masser af regn, eller hvis der er lange, tørre perioder med masser af støv, går der kun få dage, før vinduerne ser ud, som om de ikke er blevet vasket i månedsvis. På indersiden har vinduerne også en del at kæmpe med; særligt børn og kæledyr efterlader ofte fodaftryk og pletter på vinduesruden. Afhængigt af, hvor beskidte vinduerne er, bør de derfor vaskes både ude og inde ca. hver anden måned.
Tip 1: Vælg det rigtige tidspunkt
Undgå at vaske vinduer, når solen skinner direkte på dem eller på varme dage. Det skyldes, at glasset tørrer for hurtigt, og der opstår striber. En grå, men tør dag, er derfor det best egnede tidspunkt til at vaske vinduer.
Rengøring af vinduer med vand og husholdningsmidler
Meget af det snavs, der er på vinduesruderne og på vinduesrammen, kan også fjernes ved hjælp af rent vand. Tør blot glasoverfladerne og rammen med en våd mikrofiberklud eller en fnugfri bomuldsklud, og tør efter med en tør klud. Hvis der er ophobet genstridigt snavs over flere uger, bør du også bruge husholdningsmidler eller rengøringsmidler. Følgende er de bedste husholdningsmidler til vinduesvask:
- Eddike eller eddikeessens: Tilsæt 1 kop eddikeessens til 1 liter vand. Brug det til at vaske vinduer i. Bemærk: Dæk vindueskarme af sten – f.eks. marmor – til, da eddikeessensen eller kan beskadige overfladen.
- Citronsyre: Tilsæt 2-3 spiseskefulde citronsyrepulver til 1 liter vand, og brug det til at gøre alting rent med en mikrofiberklud.
- Opvaskemiddel: Du kan også opnå gode resultater ved hjælp af en blanding af lunkent vand og et skvæt opvaskemiddel uden balsam. Mængden af opvaskemiddel afhænger af, hvor beskidt glasset er.
- Sort te med citron: Bland 1 stor kop stærk, sort te med ca. 3 liter vand i en spand, og tilsæt saft fra en halv citron. Brug derefter en mikrofiberklud til at vaske vinduesruderne. Tanninerne fra teen løsner fedt og selv nikotin, mens citronsyren er effektiv mod kalk.
- Alkohol: Tilsæt et skvæt methyleret spiritus til det lunkne vaskevand. Tilsæt et stænk methyleret spiritus til en 5 liters spand med varmt vand. Advarsel: Brug handsker, når du gør rent, så dine hænder ikke tørrer ud.
Brug en svaber med gummilæber til at tørre vinduerne, en ren mikrofiberklud eller en anden fnugfri klud. Det garanterer et stribefrit og glansfuldt resultat. Hvis du ikke har en absorberende klud ved hånden, kan du også bruge en avis til at tørre glasset: Krøl et par sider fra en avis løst sammen, og brug dem til at tørre glasoverfladen.
Rengøring af vinduer med rengøringsmiddel
Hvis vinduerne er meget beskidte, skal du bruge rengøringsmidler til at få dem rene. Ud over almindelig glasrens findes der særlige koncentrater til vinduesvask, som kan blandes med vand før brug. De løsner også genstridigt snavs, som f.eks. fedt, insekter, hudolier og emissioner. Endnu en fordel: De efterlader en beskyttende film på glasset, hvilket betyder, at regnen bedre kan løbe af, og det tager længere tid, før glasset bliver beskidt igen.
Hvad er bedst at vaske vinduer i?
Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel i blandingen, kan der formes en fedtet film på vinduet. Du bør derfor kun bruge glasrens eller husholdningsmidler i små mængder og i den rette dosis – det forebygger streger og striber.
Den rette teknik til rengøring af vinduer
Vask vinduer som de professionelle – også derhjemme. For det vigtigste, med rengøring af vinduer, er den rette teknik:
- Trin 1: Påfør en opløsning af vand og rengøringsmiddel eller husholdningsmiddel på vinduet ved hjælp af en svamp eller en sprayflaske. Påfør rigeligt – hvis der ikke er nok fugt, kan svaberen ikke glide korrekt over overfladen.
- Trin 2: Brug svaberen til at tørre væsken af i ottetaller fra top til bund, og tør op med en klud.
- Trin 3: Brug et vaskeskind, en mikrofiberklud eller et viskestykke til at polere vinduesglasset, og fjern de sidste dråber vand, særligt i kanterne.
Korrekt rengøring af vinduesrammer
Glem ikke vinduesrammerne under rengøring af vinduer. De er nemlig også udsat for elementernes rasen, helt lige som vinduesruderne. Fjern først groft snavs med en børste eller en tør klud. Vask derefter rammen grundigt med en våd klud eller en blød svamp. Brug rengøringsmiddel til særlig genstridigt snavs, men vær opmærksom på, hvad rammen er lavet af:
- Til træ findes der plejemidler, der beskytter det mod vejrpåvirkning.
- Plastikrammer kan vaskes med et antistatisk rengøringsmiddel, som er særlig udviklet til plastik.
Hvis du får chancen, kan du samtidig fjerne groft snavs fra vindueskarmen og gøre den grundigt ren.
Hurtigt og stribefrit med den ledningsfri vinduesvasker
Det er utrolig hurtigt at vaske vinduer med en vinduesvasker:
- Brug en blanding af rengøringsmiddel og vand, og spray rigeligt af det på glasset.
- Fjern snavs med en mikrofiberklud eller svamp.
- Brug maskinen til at støvsuge væsken op. Det beskidte vand samles i tanken – og ender ikke på gulvet.
Som et resultat får du stribefri vinduer. Hvis du stadig kan se striber på glasset, kan det skyldes maskinens svaber:
- Svaberen på vinduesvaskeren bliver slidt efter et stykke tid. Det gør dens overflade ujævn, hvilket forårsager striber på glasoverflader. Et lille trick: Drej svaberen rundt, så begge sider kan bruges.
- En anden årsag til striber kan være små partikler af støv og snavs, som samler sig på svaberen og gør den ujævn. Før du vasker vinduerne, kan du trække svaberen hen over rengøringspuden på sprayflasken for at fjerne disse partikler, så overfladen på gummilæberne er så glat som muligt.
Uanset hvor du bruger din ledningsfri vinduesvasker, foregår det altid på samme måde. Du kan bruge den til utrolig mange ting:
- Vinduer/gittervinduer
- Spejle
- Brusekabiner
- Glasborde
- Fliser
- Drivhuse
- Glasdøre
- Andre glatte overflader
Ledningsfri wiper til rengøring af vinduer
En ledningsfri wiper er en praktisk videreudvikling af vinduesvaskeren. Med den vibrerende pude kan du nemt rengøre alle glatte overflader. Takket være den automatiske fugtning af tørrekluden holdes de omkringliggende områder tørre, og det samme gør hænder og gulv. Der spares også tid på, at der ikke skal sprayes. Desuden hjælper vibrationen også på rengøringen, hvilket betyder, at overfladerne nemt kan gøres rent – helt uden at skrubbe.
Rengøring af vinduer med en damprenser
Hvis du har en damprenser derhjemme, kan du bruge den til meget mere end blot at rengøre spejle og glasoverflader – du kan også bruge den til rengøring af vinduer:
- Trin 1: Damp vinduesruden med hånddyse og mikrofiberkluden, og løsn snavset ved at gnide. Alternativt kan du også dampe den beskidte vinduesrude med detalje-dysen eller en valgfri vinduesdyse. Dampen kan også bruges til at løsne genstridige mærker.
- Trin 2: Du kan fjerne det overskydende vand ved hjælp af en svaber eller en vinduesvasker. Du kan også bruge en blød klud til at tørre kanter og vinduesrammer.
Vandet, der undslipper maskinen som damp, er demineraliseret og opfører sig derfor som destilleret vand. Det betyder, at det ikke efterlader nogen streger eller striber på glasset. Skulle nogle sådan mod al forventning opstå efter vask, skyldes det typisk rester af rengøringsmiddel. I så fald: Vær tålmodig, og tør ruden af et par gange mere, indtil alle rester er fjernet.
Den fulde pakke: Gardiner og persienner
Hvis du vil rengøre dine vinduer grundigt, bør du ikke nøjes med rammen og glasset, men også give gardinerne en god vask og støve indersiden af persiennerne af.
- Hæng gardinerne tilbage på stangen lige når du har tørretumblet dem – det betyder, at du ikke behøver stryge dem, afhængigt af materialet.
- Fjern al støvet fra persiennerne med en fugtig klud. Du kan også bruge en dejskraber af silikone pakket ind i en mikrofiberklud.
- Et praktisk alternativ til rengøring af persienner er også en damprenser, der nemt kan bruges til at fjerne støv og snavs fra lamellerne og mellemrummene.