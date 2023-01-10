Rengøring af vinduer med rengøringsmiddel

Hvis vinduerne er meget beskidte, skal du bruge rengøringsmidler til at få dem rene. Ud over almindelig glasrens findes der særlige koncentrater til vinduesvask, som kan blandes med vand før brug. De løsner også genstridigt snavs, som f.eks. fedt, insekter, hudolier og emissioner. Endnu en fordel: De efterlader en beskyttende film på glasset, hvilket betyder, at regnen bedre kan løbe af, og det tager længere tid, før glasset bliver beskidt igen.

Hvad er bedst at vaske vinduer i?

Hvis du bruger for meget rengøringsmiddel i blandingen, kan der formes en fedtet film på vinduet. Du bør derfor kun bruge glasrens eller husholdningsmidler i små mængder og i den rette dosis – det forebygger streger og striber.