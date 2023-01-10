RENGØRING AF BADEKAR OG BRUSEKABINE
Over tid akkumuleres snavs på keramik, fliser og i brusekabinen i badeværelset. Denne ”kalksæbe”, som det også kaldes, dannes af kombinationen af vand indeholdende kalk og sæbe, og det kan oftest ikke fjernes med rengøringsmidler, der fås i almindelige butikker. Men med de rette maskiner og et par tricks, er du garanteret succes.
Hvordan dannes kalksæbe?
Kalksæbe dannes, når fede syrer i almindelig sæbe reagerer med mineralerne i hårdt vand. Ved brug af plejeprodukter som shampoo eller bodyshampoo i badet eller bruseren bygger disse aflejringer sig gradvist op og danner et fedtet, lettere olielignende lag på fliser, keramik-, glas- og plastikoverflader. Vand alene er ikke nok til at få bugt med det, og selv rengøring med dine almindelige rengøringsmidler efterlader ofte et let olieret lag på overfladen. Et særligt rengøringsmiddel er din bedste mulighed. Hvis du gerne vil undgå at bruge rengøringsmidler, kan genstridigt snavs også tackles med en damprenser eller et udvalg af husholdningsmidler.
Sådan fjernes kalksæbe med en damprenser
Sæberester og snavs i badekarret og bruseren kan fjernes nænsomt med varm damp. En damprenser kan også bruges på alle overflader, selv stenfliser, så hele brusekabinen eller badekarret, inkl. armaturer, kan rengøres i et enkelt trin.
Sådan fungerer det:
- Brug hånddysen med mikrofiberklud til at gøre rent; brug et groft mikrofiberbetræk på overflader, der ikke er sarte.
- Gnid hånddysen over de snavsede områder på fliserne, glasoverfladerne og keramikoverfladerne, mens du udløser damp. Kalksæben opløses og absorberes af mikrofiberkluden. Til større områder kan du bruge gulv-mundstykket, så det går endnu hurtigere.
- Rengør armaturer med en lille rund børste, samtidig med at du udløser damp. Det opløser kalkaflejringer.
- Afløbet kan også rengøres med damp, hvis det er nødvendigt.
- Tør overfladerne af med en mikrofiberklud eller en vinduesvasker, når du har rengjort alle overfladerne – og vupti! Alt er skinnende rent igen.
Effektive husholdningsmidler til rengøring af badekar og brusekabine
Eddike og opvaskemiddel viser sig også at være en effektiv blanding til bekæmpelse af kalksæbe. Bland begge sammen med lidt vand i en beholder eller sprayflaske. Påfør rigeligt af blandingen på overfladen med en svamp eller sprayflaske, og lad det virke i et par minutter. Skrub derefter grundigt på kalksæben, og skyl efter med rent vand. Polér glasoverflader med glasrens, eller fjern aflejringerne med en damprensning. Overfladen på armaturer er ofte følsomme over for syre, så lad ikke blandingen virke for længe, og sørg for at skylle med rigeligt rent vand bagefter. Citronsyre kan bruges som et alternativ. Tilsæt 3-5 spiseskefulde til 1 liter vand, og brug derefter blandingen til at behandle overfladerne. Fordelen ved citronsyre er, at den er lugtfri – modsat eddike.
I stedet for opvaskemiddel kan du også bruge bagepulver eller tvekulsurt natron. Tilsæt nok eddike til at lave en pasta. Gnub derefter pastaen på de snavsede områder, og lad det virke i 10-15 minutter. Skrub bagefter med en svamp, indtil kalksæben opløses, og rens med rent vand.
Advarsel: Stenfliser er følsomme over for syrer. Brug derfor hverken eddike eller citronsyre på dem.
Sådan fjernes kalksæbe med rengøringsmiddel
Kalksæbe kan fjernes effektivt med rengøringsmiddel. Der er dog nogle få ting, det er vigtigt at huske på:
- For at forebygge, at fugerne absorberer rengøringsmidlet, bør de mættes med vand, før du begynder at gøre rent.
- Overskydende vand fjernes fra fliserne for at forhindre, at rengøringsmidlet fortyndes. Brug evt. en vinduesvasker.
- Påfør et alkalisk rengøringsmiddel (ufortyndet) til overfladen, sektion for sektion, ved hjælp af en blød, ikke-ridsende svamp eller skrubber, og lad det virke i 3-5 minutter. Skrub derefter overfladen igen. Alternativt virker et sanitetsrengøringsmiddel også mod kalksæbe.
- Skyl derefter med rent vand, til alle rester af rengøringsmidlet er væk.
Nemt at forebygge: Undgå kalksæbe og kalk
Du bør ikke være på bagkant med at fjerne kalk fra badeværelset. Hvis du gør rent jævnligt og husker nogle få ting, kan du undgå at skulle skrubbe i timevis på et senere tidspunkt. Disse tips vil hjælpe dig med at forebygge, at kalksæbe hober sig hurtigt op i brusekabine eller badekar:
- Rens alle overflader med koldt vand efter hvert bad eller brusebad. Det fjerner alle sæberester.
- Tør altid væggene i brusekabinen eller siderne i badekarret efter brug med en klud, en gummiskraber eller en vinduesvasker, så rester og kalkaflejringer ikke har en chance.
- Hvis du har et bruseforhæng, skal det foldes ud og tørres efter et brusebad.
- For at sikre, at der ikke er nogen kalkaflejringer på armaturerne, bør de også tørres med en mikrofiberklud.
Alt dette forebygger desuden skimmelsvamp i vådrum.