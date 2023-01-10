Effektive husholdningsmidler til rengøring af badekar og brusekabine

Eddike og opvaskemiddel viser sig også at være en effektiv blanding til bekæmpelse af kalksæbe. Bland begge sammen med lidt vand i en beholder eller sprayflaske. Påfør rigeligt af blandingen på overfladen med en svamp eller sprayflaske, og lad det virke i et par minutter. Skrub derefter grundigt på kalksæben, og skyl efter med rent vand. Polér glasoverflader med glasrens, eller fjern aflejringerne med en damprensning. Overfladen på armaturer er ofte følsomme over for syre, så lad ikke blandingen virke for længe, og sørg for at skylle med rigeligt rent vand bagefter. Citronsyre kan bruges som et alternativ. Tilsæt 3-5 spiseskefulde til 1 liter vand, og brug derefter blandingen til at behandle overfladerne. Fordelen ved citronsyre er, at den er lugtfri – modsat eddike.

I stedet for opvaskemiddel kan du også bruge bagepulver eller tvekulsurt natron. Tilsæt nok eddike til at lave en pasta. Gnub derefter pastaen på de snavsede områder, og lad det virke i 10-15 minutter. Skrub bagefter med en svamp, indtil kalksæben opløses, og rens med rent vand.

Advarsel: Stenfliser er følsomme over for syrer. Brug derfor hverken eddike eller citronsyre på dem.