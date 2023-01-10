RENGØRINGSTIPS TIL KÆLEDYRSEJERE
Kæledyr giver liv i huset. Vi fodrer dem, passer på dem og, vigtigst af alt, elsker dem. Det er nemt at se bort fra den mængde arbejde, de giver, når det gælder rengøring, for et kæledyr betyder ikke bare mere snavs, men også, at snavs spredes hurtigere og over et større område i huset. Med nogle få tips og tricks kan du holde hjemmet – og dit kæledyr – rent og pænt.
Ekstra rengøring i hjemmet
Efterlader hunden mudrede poteaftryk på det nyvaskede gulv? Elsker katten at sprede sin mad ud over kanterne på sin skål? Drøner marsvinet rundt i sit bur og spreder hår over hele huset? Velkommen til et hjem med kæledyr. Det er uundgåeligt, at et kæledyr er lig med mere rengøring derhjemme, mere snavs, flere allergener og potentielt sygdomsbærende bakterier. Derfor hjælper jævnlig rengøring af bure, volierer og kæledyrenes yndlingssteder med at sikre rengøring såvel som hygiejne og beskyttelse af helbredet – for både dig og dit kæledyr. Det er med rengøring som med så mange andre husholdningsopgaver: Velafprøvede metoder er generelt effektive og velegnede, men den rette teknologi kan gøre arbejdet nemmere og mere bekvemt.
Hyppigere rengøring
Livet med en hund, en kat, et marsvin, en hamster eller en kanin i huset begynder, at en god omgang rengøring om ugen – eller hver anden uge – generelt ikke er nok. Hår, madrester, snavs, der er blevet slæbt ind, og måske et lille uheld med hjemmetræningen, kan få dig til at finde dine rengøringsartikler frem langt tidligere. Din dag bør planlægges, så der er tid nok til at udføre disse opgaver. Meget af snavset er begrænset til et bestemt område. Snavs slæbt ind udefra samler sig generelt omkring døren, hø samles omkring kaninburet og kattegruset omkring kattebakken, når katten er færdig eller graver rundt i det.
I disse tilfælde er det godt at have en kost og en fejebakke. En handy ledningsfri støvsuger eller en let ledningsfri elektrisk kost klarer jobbet endnu bedre og eliminerer forskellige tilfælde af let snavs på et øjeblik.
Sådan fjernes hår fra kæledyr
Hår fra kæledyr er mest ubehagelige, når de kommer i direkte kontakt med mennesker, f.eks. på sofaen. En fnugrulle er nyttig til at fjerne dyrehår fra polstrede møbler. En ledningsfri elektrisk kost er imidlertid praktisk til at tackle hår fra kæledyr, der ofte samler sig på gulvtæpper og dørmåtter. Dens roterende børste er meget effektiv til at fjerne hår fra hunde og katte fra tekstil på gulvet. Rullebørsten kan med sit mesh-overtræk nemt rengøres. Når du fjerner overtrækket, skrabes hårene af børsten. For at reducere mængden af hår, der ender på gulvet eller i møblerne i første omgang, bør de dyr, du deler hjem med, blive børstet jævnligt.
En nem og sikker måde at få hår af tøj, yndlingstæpper og lignende genstande er i tørretumbleren. Hvis du ikke har en fnugrulle ved hånden, er et stykke tape også nyttigt til at fjerne hår fra tøj og møbler.
Hygiejnisk rengøring
Hvis du har et dyr i huset, er dit valg af rengøringsmiddel særlig vigtigt. Dine firbenede venner kan komme i kontakt med rester af rengøringsmiddel på gulve og andre overflader, når de spiser eller leger, og mange kæledyr er følsomme over for den slags. Selv lugten kan give problemer for deres følsomme næser. Et alternativ er at bruge en damprenser til jævnlig rengøring af gulve som parket, laminat, sten eller keramiske fliser, hvor der ikke er brug for nogen kemiske rengøringsmidler overhovedet. Varm damp og fysisk action fra klude og børste-tilbehør sikrer rengøring helt ned i fibrene. En damprenser gør ikke bare rent – den sørger også for at gøre dit hjem hygiejnisk og sundt, da den eliminerer op til 99,999 %* af coronavirusser og 99,99 %** af typiske husholdningsbakterier på glatte, hårde overflader. Det er særlig vigtigt omkring de områder, dyrene får mad.
Aftryk af næse og poter på glas og andre glatte overflader
Vinduer, der bliver slikket på af hunden eller katten, og næse- og poteaftryk på glas og andre glatte overflader er en del af hverdagen for kæledyrsejere. Det kan tage lang tid at tackle den slags. En vinduesvasker er en nem løsning: Spray et rengøringsmiddel på, og fordel det jævnt med mikrofiberkluden på sprayflasken. Støvsug derefter hele området på en gang med vinduesvaskeren, og tør efter med mikrofiberkluden – og se, hvor nemt poteaftrykkene forsvinder.
Hvis der er indtørrede rester af spyt, som bliver siddende på spejlet, kan en vibrerende ledningsfri wiper nemt klare opgaven.
Kattegrus? Intet problem
Katte begraver deres efterladenskaber – også i deres kattegrus derhjemme. Alt efter din kats temperament og grundighed kan kattegruset ende med at være spredt omkring kattebakken. De små granulater kan nemt fjernes med en ledningsfri elektrisk kost eller en støvsuger uden den helt store indsats. Denne fremgangsmetode anbefales, da granulatet kan ridse gulvene, hvis man kommer til at træde på det.
Hvis du vil forhindre, at der bliver spredt kattegrus over det hele i første omgang, kan du vælge en kattebakke med en kant, der hælder lidt indad. Det er en meget pålidelig måde at sikre, at kattegruset bliver i kattebakken.