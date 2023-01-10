RENGØRINGSTIPS TIL KÆLEDYRSEJERE

Hyppigere rengøring

Livet med en hund, en kat, et marsvin, en hamster eller en kanin i huset begynder, at en god omgang rengøring om ugen – eller hver anden uge – generelt ikke er nok. Hår, madrester, snavs, der er blevet slæbt ind, og måske et lille uheld med hjemmetræningen, kan få dig til at finde dine rengøringsartikler frem langt tidligere. Din dag bør planlægges, så der er tid nok til at udføre disse opgaver. Meget af snavset er begrænset til et bestemt område. Snavs slæbt ind udefra samler sig generelt omkring døren, hø samles omkring kaninburet og kattegruset omkring kattebakken, når katten er færdig eller graver rundt i det.

I disse tilfælde er det godt at have en kost og en fejebakke. En handy ledningsfri støvsuger eller en let ledningsfri elektrisk kost klarer jobbet endnu bedre og eliminerer forskellige tilfælde af let snavs på et øjeblik.