Hvordan renser man selv sit gulvtæppe?

Uanset længden på tæppets luv bør et gulvtæppe støvsuges grundigt en gang om ugen som minimum. Støvsugere har typisk et udskifteligt mundstykke, hvor du kan vælge mellem indstillinger til hårde gulve og tæpper. Brug en glat tæppebørste til et gulvtæppe med lang luv, da fibrene ellers kan løsne sig. Til tekstiloverflader på gulve, f.eks. tilpassede tæpper, kan resultatet forbedres ved at bruge en turbo-dyse. Som tommelfingerregel gælder det, at du altid bør arbejde langsomt og flytte dysen jævnt over gulvet.

Hvis der er børn eller kæledyr i hjemmet, anbefaler vi også at bruge en ledningsfri elektrisk kost eller en ledningsfri støvsuger til en hurtig rengøring fra tid til anden.