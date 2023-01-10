Rensning af tæpper
Et gulv står model til meget i løbet af en dag: dyrepoter, kiksekrummer, kaffepletter eller beskidte sko. Særligt tæpper samler meget snavs over tid. Med grundig og regelmæssig rensning af tæpper sikrer du et rent indeklima og et pænt, velholdt hjem. Få et overblik over rensning af tæpper, og hvordan du nemmest rengør tæppebelagte gulve og hurtigt fjerner selv genstridige pletter.
Rensning af tæpper: hvorfor er det en god ide?
Et smukt gulvtæppe får hjemmet til at føles hyggeligt, understreger indretningen og holder fødderne varme. Tekstil på gulvet ser ikke blot godt ud, men gør det også sværere at glide og dæmper lyden af fodtrin. Længden på luven bestemmer, hvor nemt eller krævende det er at vedligeholde et tæppebelagt gulv. Vedligeholdelsesindsatsen bestemmes yderligere af, hvor ofte gulvtæppet bruges. For alle typer gulvtæpper gælder det, at de skal renses og dybderenses jævnligt: Det gør, at gulvtæppet holder sig pænt, øger dets holdbarhed og sikrer hygiejnen, da indgroet snavs løsnes og dyrehår samt skadelige mider fjernes. Derfor er det en god idé med rensning af tæpper:
- Bevarer tæppets udseende og kvalitet
- Forlænger tæppets levetid
- Fjerner snavs, støv og allergener
- Sikrer et sundere indeklima
- Gør tæppet mere indbydende og behageligt
Hvordan renser man selv sit gulvtæppe?
Uanset længden på tæppets luv bør et gulvtæppe støvsuges grundigt en gang om ugen som minimum. Støvsugere har typisk et udskifteligt mundstykke, hvor du kan vælge mellem indstillinger til hårde gulve og tæpper. Brug en glat tæppebørste til et gulvtæppe med lang luv, da fibrene ellers kan løsne sig. Til tekstiloverflader på gulve, f.eks. tilpassede tæpper, kan resultatet forbedres ved at bruge en turbo-dyse. Som tommelfingerregel gælder det, at du altid bør arbejde langsomt og flytte dysen jævnt over gulvet.
Hvis der er børn eller kæledyr i hjemmet, anbefaler vi også at bruge en ledningsfri elektrisk kost eller en ledningsfri støvsuger til en hurtig rengøring fra tid til anden.
Tip til allergikere: Brug en støvsuger med vandfilter til rensning af tæpper
Et alternativ til en støvsuger med filterpose er støvsugere med vandfilter. De sikrer ikke blot, at gulvtæpperne er fri for krummer – de sørger også for, at luften bevares frisk og ren. En støvsuger med vandfilter filtrerer 99,5 % af alle partikler fra luften, binder snavs, mider, svampesporer mv. i vandet og garanterer et mere behageligt indeklima – hvilket er særlig glædeligt for allergikere. En positiv bivirkning er, at støvsugning også reducerer ubehagelige lugte i huset.
Grundig rensning af tæpper: Rengør helt ned i fibrene med en tæpperenser
Selv om de støvsuges jævnligt, bliver gulvtæpper grimme med tiden. Det gør de, fordi støvsugning kun fjerner snavs fra tæppernes overflade. Hvis gulvtæpperne rengøres grundigt ved længere intervaller, er det muligt at fjerne alt det snavs, der har ophobet sig over tid – til trods for jævnlig rengøring. Grundig rengøring med en tæpperenser øger gulvtæppets levetid og forbedrer hygiejnen, da rensningen også fjerner snavs, rester af fedt og ubehagelige lugte, der sidder mellem fibrene.
Princippet er enkelt: Under en tæpperensning sprayes vand og rengøringsmiddel på gulvtæppet i et enkelt trin og støvsuges derefter op med det samme – sammen med skidtet. I det næste arbejdstrin renses der med rent vand for at fjerne rester af rengøringsmidlet. Tæppet skal være helt tørt, før det betrædes efter rensning. Når det er tørt, kan det igen støvsuges grundigt.
Tips til rensning af tæpper med en tæpperenser:
- Varmt vand forbedrer rengøringsresultatet sammenlignet med koldt vand. Men vær forsigtig: Vandet må ikke være for varmt, da fibrene på f.eks. uldtæpper eller klæbemidlet på limede gulvtæpper kan blive beskadigede.
- På gulve med gulvtæpper skal evt. gulvvarme slukkes, før tæpperenseren tages i brug. Det er med til at sikre, at gulvvarmen ikke er med til at give misfarvninger eller ændringer i gulvtæppets materiale.
- Sørg altid for at teste tæpperenseren på et sted, hvor det ikke kan ses, før hele tæppet renses.
I øvrigt kan tæpperenseren ikke blot bruges til at dybderengøre gulvtæpper, den kan også bruges til møbelpolstring, madrasser og bilsæder.
Rensning af tæpper: kan man selv vaske et gulvtæppe?
Afhængigt af materiale og størrelse er det også muligt at vaske gulvtæpper. Mindre gulvtæpper, der er fremstillet af bomuld, uld eller syntetiske fibre (f.eks. polyester) er særligt nemme at rense. De kan håndvaskes eller komme i vaskemaskinen på 30 °C på skånevask. Med alle øvrige materialer som fløjl, sisal eller kokosfibre er det bedre kun at pletrense med vand og et egnet rengøringsmiddel.
Rensning af tæpper: fjerne pletter
Uanset om det er, mens der spises, ses tv på sofaen eller når børnene leger – madrester, drikkevarer og snavs rammer gulvtæppet hurtigere, end det er muligt at reagere. Men bare rolig: Med de rette tips er det muligt at slippe af med pletterne.
Tip 1: Reagér hurtigt
Særligt ved fugtige pletter er det vigtigt at reagere med det samme, da væsker hurtigt trænger ned i gulvtæppets fibre og dermed bliver endnu sværere at fjerne. Hvis uheldet er ude, skal væsken derfor hurtigt suges op med en tør klud eller masser af køkkenrulle. Men sørg for blot at duppe, da rødvin, juice mv. ellers kan trænge yderligere ned i gulvtæppet og dermed skade fibrene.
Tip 2: Prøv med vand først
Omkring 90 pct. af alle pletter er vandopløselige. Før der bruges rengøringsmidler eller husholdningsmidler, er det derfor en god idé først at prøve med en ren klud og noget varmt vand. Hvis pletten opløses, kan den forsigtigt fjernes fra fibrene ved let roterende bevægelser fra øverst til nederst. Til ikke-opløselige pletter kan en universel pletfjerner hjælpe: Spray pletfjerneren på en farvebestandig klud, og dup pletten, til den er opløst. Brug et rent område på kluden ved begge metoder.
De bedste husholdningsmidler til rensning af tæpper
- Bagepulver: Bagepulver er en sand allrounder i hjemmet, og ud over til at bage med kan det også bruges som pletfjerner. Put noget bagepulver på pletten, og dryp forsigtigt varmt vand over det. Det åbner fibrenes porer. Efter et par timer kan bagepulveret duppes eller støvsuges væk igen, og pletten burde være væk.
- Tvekulsurt natron: Sammen med bagepulver er tvekulsurt natron et velafprøvet middel til beskidte gulvtæpper. Spred det jævnt ud over pletten, fugt med vand og lad det virke. Så snart det er tørt, støvsuges pulveret op.
- Eddike: Eddike hjælper ikke kun på snavs og kalk – det virker også på pletter. Brug eddikeessens til rengøring af tæpper, da det er farveløst og kan fortyndes med vand. Bland vand og eddikeessens i et 1:1-forhold, og brug en bomuldsklud til at duppe blandingen på pletten. Sørg for kun at duppe der, hvor pletten er – og lad være med at gnide. Lad blandingen virke i en halv time, og rens derefter grundigt med vand.
- Barberskum: Put skum på pletten, og brug en børste eller klud til forsigtigt at gnide det ind. Lad det virke i mindst en time. Brug derefter en klud til forsigtigt at gnide barberskummet af sammen med det nu løse snavs.
- Salt: Et velafprøvet husholdningsmiddel til rødvinspletter er salt: Strø salt på pletten, og lad det tørre. Væsken absorbers af saltkornene. Efter nogle få timer kan saltet støvsuges op.
Bemærk, at til sarte gulvtæpper og pletter, der allerede er tørret og ikke længere kan fjernes ved hjælp af almindelige rengøringsmidler og husholdningsmidler, er det værd at overveje professional rensning af tæppet.
Genopfriskning af tæppefibre med damprenser
Når møbler flyttes rundt, støder man ofte på et problem: Synlige fordybninger der, hvor møblerne tidligere stod på det tæppebelagte gulv. Brug en damprenser til at rejse tæppefibrene igen, så fordybningerne forsvinder: Læg en tør klud på fordybningerne, og spray den med varm damp. Vandet lader fibrene vokse langsomt og vende tilbage til deres oprindelige form.
Et alternativ er en tæppeglider, som er tilbehør til damprenseren. Når den sidder på gulvdysen, bevæges den langsomt over tæppet. Den positive bivirkning er, at den ikke blot hæver tekstilfibrene, den reducerer også ubehagelige lugte i gulvtæppet.
Denne metode kan også bruges efter rengøring af tæppet eller blot til at opfriske tæppefibrene af og til. Det er med til at få tæppet til at holde sig pænt længere.