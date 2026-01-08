Alsidig og ikke giftig Universal Pletfjerner RM 769. Den opløsningsmiddelbaserede pletfjerner er egnet til pletvis rengøring på alle tekstile gulvbelægninger og polstring, samt til mellemliggende og grundig rengøring på opløsningsmiddelresistente hårde gulve, såsom døre, borde og andre inventar og udstyr. Den kraftfulde og ekstra hurtigtvirkende pletfjerner fjerner pålideligt genstridigt, ikke-vandopløsende pletter, såsom olie, tjære, skosværte, lim eller blæk, og imponerer med meget gode rengøringsresultater og høj brugersikkerhed.