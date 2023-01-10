Rensning af møbler
Med rensning af møbler vil dine sofaer, bilsæder og madrasser forblive fine i mange år. Regelmæssig rensning af møbler forlænger ikke kun levetiden, men giver også et sundere og mere indbydende hjem. En hyggelig aften på sofaen med snacks og drinks, børn eller kæledyr tumler rundt i stuen – og før du ved af det, er der krummer og pletter på polstringen. Og i bilen varer det aldrig længe, før noget ender på bilsæderne. Hold din møbelpolstring fin og ren med disse tips og husholdningsremedier.
Rensning af møbler: Hvorfor bør polstrede møbler renses jævnligt?
Sofaer og lænestole er noget af det, der gør dagligstuer så hyggelige og behagelige – og derfor de møbler, der bliver brugt mest. De er dog typisk modtagelige over for pletter. For at sikre, at du kan nyde dem i mange år fremover, er det nødvendigt at rense og pleje polstringen jævnligt. Det er der flere grunde til:
- Mere genstridigt snavs løsnes.
- Grimme pletter forsvinder.
- Hår fra kæledyr samt skadelige mider fjernes.
- Polstrede møbler holder sig flot i længere tid, og deres levetid forlænges.
Det samme gælder madrasser og bilsæder, der også bør renses jævnligt.
Til overfladisk snavs: Støvsugning
Overfladisk snavs på polstringen, f.eks. løst snavs eller krummer, kan nemt fjernes med en støvsuger. Det rette valg af tilbehør spiller dog en rolle. Brug en luftdrevet turbo-polstringsdyse til særlig grundig rengøring. Den fjerner genstridigt snavs, hår fra kæledyr og selv skadelige mider, der kan ophobes i madrasser, men også i polstrede møbler.
Til genstridige pletter: Tæpperensning
Polstring, bilsæder og madrasser kan rengøres helt ned i fibrene med en tæpperenser, der kan fjerne selv genstridige pletter. Princippet bag den er enkelt: Vand og rengøringsmiddel sprayes på med tæpperenseren og støvsuges derefter ud af fibrene sammen med snavset. Denne metode er særlig grundig, og tørretiden er meget kortere, end hvis du vasker møblerne i hånden.
Sådan virker det:
- Fjern først groft snavs fra polstring eller bilsæder med støvsugeren.
- Fyld vand i tæpperenserens tank, og tilsæt rengøringsmiddel til tæpper og polstring i henhold til doseringsinstruktionen.
- Spray vand og rengøringsmiddel jævnt på – hold en afstand på 10 cm mellem gulvdysen og polstringen, og lad blandingen virke et par minutter.
- Placér gulvdysen på polstringen, og sug fugten af, langsomt og jævnt.
- Sørg for at væde forbundne polstrede overflader helt med vand og rengøringsmiddel for at undgå mærker under tørring.
- Gentag proceduren til du ikke længere kan suge noget snavs eller rengøringsmiddel ud af stoffet.
- Rens en eller to gange med rent vand ved behov (temperaturen afhænger af materialet).
- Lad polstringen tørre, og sørg for at ventilere rummet eller bilen godt i mellemtiden.
- Støvsug grundigt, når polstringen er tør – ideelt næste dag.
- Påfør tekstilimprægnering på stoffet til slut – det sikrer, at polstringen holder sig ren i længere tid.
Med denne fremgangsmetode vil også en gammel sofa eller meget snavsede bilsæder kunne renses. Du bør dog altid tjekke, om materialet tåler vand, gerne et diskret sted, før du bruger en tæpperenser. En tæpperenser kan også bruges til at påføre rengøringsmiddel og suge det op igen sammen med snavset i et enkelt trin.
Tip til rensning af møbler
Du kan også bruge en tæpperenser til at fjerne rester af rengøringsmiddel fra polstring – f.eks. hvis der er pletter, der allerede er blevet behandlet manuelt, eller der stadig er rengøringsmiddel i fibrene fra sidste rensning.
Middelsvær rengøring: Pletfjerning
Pletter på sofaen eller bilsæderne er ærgerlige – uanset om de skyldes chokolade, rødvin eller udendørs snavs. De kræver desuden oftest hurtig handling:
- Friske pletter er nemmere at fjerne,
- Gamle pletter er sværere at identificere,
- Pletter kan sprede sig, hvis de efterlades for længe.
Når det gælder våde pletter, er det generelt vigtigt at handle hurtigt og straks suge pletten op med en ren, tør klud. Gnid aldrig på pletten, da væsken ellers trænger dybere ned i fibrene og stoffet kan blive beskadiget.
90 % af alle pletter er vandopløselige. Det er hurtigt at teste med en hvid klud og lunkent vand. Hvis vandet begynder at opløse pletten, kan du fjerne den fra fibrene ved at lave lette, roterende bevægelser med kluden ovenfra og ned.
Når det gælder pletter, der ikke er vandopløselige, skal du bruge en universal pletfjerner: Spray pletfjerneren på en farvebestandig klud, og dup pletten til den går af. Derefter kan du rense området med en tæpperenser for at fjerne rester af rengøringsmiddel i fibrene. Også her bør du teste tæpperenseren på et diskret område for at se, om materialet tåler den.
Tip: Brug damp til at bekæmpe pletter
Til rensning af sofaer ol. er en damprenser meget nyttig: For at fjerne små pletter skal du bare positionere detalje-dysen i en vinkel (ikke vertikalt) mod polstringen og holde mikrofiberkluden ved siden af, og derpå udløse damp. Dampstrålen “fyrer” pletten ind i mikrofiberkluden, om man så må sige.
Anbefaling: Tjek først på et diskret område, om stoffet reagerer følsomt på temperaturen. Hvis det er tilfældet, egner rengøringsmetoden sig ikke.
Rengøring af møbler: De bedste husholdningsmidler til at fjerne pletter
Hvis du helst vil undgå kemiske rengøringsmidler og ikke har en tæpperenser, kan du bruge en række velafprøvede husholdningsremedier til at fjerne pletter.
Nyttig til næsten alle typer pletter: Tvekulsurt natron
Tvekulsurt natron kan bruges på mange forskellige måder i hjemmet til rensning af møbler, f.eks. dem, der skyldes kaffe eller rødvin: Strø pulveret på pletten, lad det virke natten over og støvsug det væk næste dag.
Alternativt kan det bruges til vådrengøring: Støvsug først polstringen med en støvsuger. Afhængig af, hvor meget du har brug for, kan du blande 1 spiseskefuld pulver med 1 spiseskefuld vand og påføre natron-pastaen på pletten. Gnid nænsomt med en fugtig svamp eller klud, og lad det tørre. Den tørrede pasta kan suges op næste dag.
Mineralvand og salt til rødvinspletter
Mineralvand hjælper på rødvinspletter: Hæld det forsigtigt på pletten, og tør med et papirhåndklæde. Salt og majsmel hjælper også med at absorbere væsken: Put det på pletten, lad det virke og sug det derefter af med en støvsuger. Hvis pletterne allerede er tørret, kan citronsaft eller eddike hjælpe: Dup med en bomuldsklud, fugt pletten, lad det virke i et kvarters tid, og dup tørt med køkkenrulle. Spray til sidst koldt vand på området, og dup tørt endnu engang.
Brug af citronsaft til blodstænk
Selv ved små skader kan der komme blodstænk på din madras eller sofa. Hvis de er helt friske, kan de typisk vaskes af med koldt vand. Tip: Brug ikke varmt vand, da det får blodet til at koagulere og binder det til stoffibrene.
Hvis pletterne allerede er tørret, kan citronsaft hjælpe: Bland salt og citronsaft til en pasta, og lad det virke i omkring 30 minutter. Fjern derefter blandingen med køkkenrulle, spray området med koldt vand og tør efter med papir. Alternativt kan vand og bagepulver også bruges; det er et velafprøvet husholdningsmiddel.
Opvaskemiddel eller sæbe til fedtpletter
Varmt vand og fedtfjernende opvaskemiddel eller sæbe er ofte godt til at fjerne fedtpletter fra polstrede møbler: Dup friske pletter, og fugt gamle pletter med en smule vand. Bland derefter opvaskemiddel eller flydende sæbe med vand, og fordel det forsigtigt på fedtpletten. Massér blandingen ind i pletten, begynd i kanten af pletten. Hvis pletten er fjernet, dup da området med rent, varmt vand for at fjerne eventuelle rester af opvaskemidlet.
De bedste tips til rensning af møbler: polstrede lædermøbler
Rensning og vedligeholdelse af polstrede lædermøbler er anderledes end med sofaer, lænestole og bilsæder med tekstilbetræk. Støv og krummer kan fjernes med en støveklud eller forsigtigt suges væk med en støvsuger. Når det gælder læder, er det ofte nok at tørre overfladen af med en fugtig klud. Fedtfjernende rengøringsmidler, som f.eks. opvaskemiddel, bør ikke bruges, da det kan udtørre læderet. Det er bedre at opløse ren, hård sæbe (neutral sæbe) i lunkent vand.
Læder skal aldrig fugtes for meget, når det renses, og væsker, som f.eks. spildte drikkevarer, bør altid tørres af så hurtigt som muligt. Derudover anbefales jævnlig pleje med egnede produkter.
Tip til rensning af møbler med destilleret vand
Rens med destilleret vand eller vand, der er blevet kogt. Det forebygger kalkpletter.