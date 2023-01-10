Middelsvær rengøring: Pletfjerning

Pletter på sofaen eller bilsæderne er ærgerlige – uanset om de skyldes chokolade, rødvin eller udendørs snavs. De kræver desuden oftest hurtig handling:

Friske pletter er nemmere at fjerne,

Gamle pletter er sværere at identificere,

Pletter kan sprede sig, hvis de efterlades for længe.

Når det gælder våde pletter, er det generelt vigtigt at handle hurtigt og straks suge pletten op med en ren, tør klud. Gnid aldrig på pletten, da væsken ellers trænger dybere ned i fibrene og stoffet kan blive beskadiget.

90 % af alle pletter er vandopløselige. Det er hurtigt at teste med en hvid klud og lunkent vand. Hvis vandet begynder at opløse pletten, kan du fjerne den fra fibrene ved at lave lette, roterende bevægelser med kluden ovenfra og ned.

Når det gælder pletter, der ikke er vandopløselige, skal du bruge en universal pletfjerner: Spray pletfjerneren på en farvebestandig klud, og dup pletten til den går af. Derefter kan du rense området med en tæpperenser for at fjerne rester af rengøringsmiddel i fibrene. Også her bør du teste tæpperenseren på et diskret område for at se, om materialet tåler den.