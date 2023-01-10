Minimalisme

Der er skrevet lange bøger om det trendy emne minimalisme, men blot nogle få, enkle refleksioner kan have en stor virkning. Jo færre ting du har, jo mindre skal lægges væk, før du gør rent – og jo nemmere er det at holde hjemmet ryddeligt i det lange løb. Det lyder næsten for nemt, men omsat til praksis er det straks meget sværere. Lige som med oprydning bør du gå til sorteringen med små skridt og ikke prøve at klare det hele på en enkelt weekend.

Det kan hjælpe at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor du har brug for at holde fast på dine ejendele: Vil vi virkelig beholde alle vores feriesouvenirs på hylden? Skal jeg skille mig af med alle de gamle krimier? Hvornår havde jeg sidst det her stykke tøj på? Du behøver ikke altid have en radikal oprydning som organiseringseksperten Marie Kondo – selv blot at skille sig af med nogle enkelte ting kan gøre en mærkbar forskel på, hvor hurtigt du kan komme igennem din ugentlige afstøvning. Efter du har skilt dig af med nogle få ting, er det meget nemmere at rydde op.