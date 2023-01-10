Hvorfor kan en almindelig støvsuger ikke bruges?

Almindelige støvsugere egner sig ikke til at støvsuge pejse og ildsteder. De fine askepartikler blokerer hurtigt filteret og sugeturbinen, hvilket gør ydeevnen dårligere og i værste fald ødelægger motoren. Det er bedre at bruge en askestøvsuger, der gør det muligt at arbejde både nemt og støvfrit.

Filtrene til askestøvsugere er designet, så selv helt fine askepartikler støvsuges op. Derudover skal askestøvsugere opfylde særlige sikkerhedskrav: En sugeslange af metal og flammeresistent opsamler kan forhindre rester af gløder i at skade støvsugeren eller i værste fald starte en ulmende brand.

For at rense filteret effektivt for at forhindre blokeringer skal askestøvsugere også have en velegnet rensefunktion. På nogle modeller kræver det blot et tryk på en knap for at ændre luftgennemstrømningens retning og dermed rense filteret. Det giver ikke noget ekstra støv, da støvet føres direkte tilbage til opsamleren.