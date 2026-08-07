Mikrofiber kludesæt til badeværelse
Højkvalitets mikrofiberkludesæt til damprengøring i badeværelset indeholder to højkvalitets mikrofiber gulvklude, et mikrofiber slibebetræk til håndmundstykket og en mikrofiber pudseklud.
Perfekt renlighed på badeværelset med mikrofiberkludesættet til badeværelser lavet af mikrofiber af høj kvalitet. De to mikrofiber gulvklude til gulvmundstykket EasyFix sikrer skinnende rene badeværelsesgulve og kan ved hjælp af krog-og-løkke-systemet hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket EasyFix og fjernes igen uden at skulle komme i kontakt med snavs. Ved at bruge mikrofiber-slibebetræk til håndmundstykket kan du ubesværet fjerne selv genstridige kalk- og sæberester, og mikrofiberpudsekluden får spejle og andre glatte overflader til at skinne som nye.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Mikrofiberslibeovertræk til håndmundstykket med slibende og bløde mikrofiber.
- Optimal fjernelse af kalkaflejringer og sæberester takket være de slibende fibre.
- Optimal smudsopsamling på grund af de bløde mikrofiber.
Nemt krog-og-løkke system
- Gulvrengøringsklud kan nemt vedhæftes til gulvmundstykket ved at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Højkvalitets mikrofiberklud til polering
- Stribefrie polerende resultater.
- Virkelig god vandabsorbering.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|Poleringsklud: 70% polyester, 30% polyamid.
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Brusebad / badekar
- Håndvask
- Armaturer
- Spejle