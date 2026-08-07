Perfekt renlighed på badeværelset med mikrofiberkludesættet til badeværelser lavet af mikrofiber af høj kvalitet. De to mikrofiber gulvklude til gulvmundstykket EasyFix sikrer skinnende rene badeværelsesgulve og kan ved hjælp af krog-og-løkke-systemet hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket EasyFix og fjernes igen uden at skulle komme i kontakt med snavs. Ved at bruge mikrofiber-slibebetræk til håndmundstykket kan du ubesværet fjerne selv genstridige kalk- og sæberester, og mikrofiberpudsekluden får spejle og andre glatte overflader til at skinne som nye.