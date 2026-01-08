Damprenser SC 1 Multi Comfort
Den kompakte og fleksible SC 1 Multi Comfort håndholdte damprenser med forlængerslange er klar til brug på 30 sekunder til virkelig praktisk dybderengøring.
Den kompakte SC 1 Multi Comfort håndholdte damprenser rengør uden kemikalier og er lynhurtigt klar til dybderengøring. Grundig rengøring fjerner op til 99,999 % af alle vira og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier fra hårde overflader. Den medfølgende forlængerslange gør husarbejdet endnu nemmere og mere fleksibelt, selv på svært tilgængelige steder. Apparatets kompakte og praktiske design gør det behageligt at bruge og nemt at opbevare på selv de mindste steder. SC 1 Multi Comfort er klar til brug på 30 sekunder og er nem at fylde op takket være den aftagelige vandtank - det betyder ingen lange ventetider eller afbrydelser. Den udskiftelige afkalkningspatron sikrer automatisk afkalkning og dermed en fem gange længere produktlevetid. LED lysdisplayet med kontrolpanel muliggør enkel og ubesværet betjening. De forskellige tilstande som opvarmning, klar til brug, damptilstand og patronskift vises altid på displayet. Der er også mulighed for at udvide til den innovative, multifunktionelle 4-i-1 dampmoppe.
Funktioner og fordele
Praktisk og fleksibel rengøring takket være den medfølgende forlængerslangeMed den medfølgende forlængerslange kan selv svært tilgængelige områder som hjørner og nicher rengøres uden problemer. Tilbehørsdele som håndmundstykket osv. sættes nemt på plads.
Kompakt og praktisk design af enhedenNem håndtering takket være enhedens kompakte design. Ergonomisk form til ubesværet rengøring. Maskinen kan nemt opvares på brugsstedet for nem tilgængelighed.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.Den flytbare tank er let at fylde til enhver tid - til kontinuerlig damp uden at forstyrre dit arbejde. Den intelligente afkalkningspatron fjerner automatisk kalk fra vandet, hvilket forlænger apparatets levetid dramatisk. LED indikatorlyset viser, hvornår patronen skal skiftes med en times forsinkelse.
LED lysdisplay med kontrolpanel
- Enkel og ubesværet betjening.
- Du skal blot trykke let på kontrolpanelet én gang for at aktivere dampen - det kræver ingen fysisk anstrengelse.
- Det letforståelige lysdisplay viser følgende tilstande: opvarmning, klar til brug, damptilstand og patronskift.
Kort opvarmningstid.
- Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 30
|Varmeeffekt (W)
|1300
|Ledningslængde (m)
|5
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (ml)
|200
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- Forlængerslange SC 1
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspatron: 1 Stk.
- Håndmundstykke
Udstyr
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
Videoer
Anvendelsesområder
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.