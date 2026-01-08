Den kompakte SC 1 Multi Comfort håndholdte damprenser rengør uden kemikalier og er lynhurtigt klar til dybderengøring. Grundig rengøring fjerner op til 99,999 % af alle vira og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier fra hårde overflader. Den medfølgende forlængerslange gør husarbejdet endnu nemmere og mere fleksibelt, selv på svært tilgængelige steder. Apparatets kompakte og praktiske design gør det behageligt at bruge og nemt at opbevare på selv de mindste steder. SC 1 Multi Comfort er klar til brug på 30 sekunder og er nem at fylde op takket være den aftagelige vandtank - det betyder ingen lange ventetider eller afbrydelser. Den udskiftelige afkalkningspatron sikrer automatisk afkalkning og dermed en fem gange længere produktlevetid. LED lysdisplayet med kontrolpanel muliggør enkel og ubesværet betjening. De forskellige tilstande som opvarmning, klar til brug, damptilstand og patronskift vises altid på displayet. Der er også mulighed for at udvide til den innovative, multifunktionelle 4-i-1 dampmoppe.