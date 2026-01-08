Damprenser SC 1 Multi
Den kompakte SC 1 Multi håndholdte damprenser er klar til brug på 30 sekunder og gør det nemt at rengøre i dybden.
Den kompakte SC 1 Multi håndholdte damprenser rengør uden kemikalier og er lynhurtigt klar til dybderengøring. Grundig rengøring fjerner op til 99,999 % af vira¹⁾ og 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier²⁾ fra hårde overflader. Apparatets kompakte og praktiske design gør det behageligt at bruge og nemt at opbevare på selv de mindste steder. SC 1 Multi er klar til brug på 30 sekunder og er nem at genopfylde takket være den aftagelige vandtank - for længere vedligeholdelsesintervaller og færre afbrydelser. Den udskiftelige afkalkningspatron sikrer automatisk afkalkning, hvilket giver produktet en fem gange længere levetid. LED lysdisplayet med kontrolpanel muliggør enkel og ubesværet betjening. De forskellige tilstande som opvarmning, klar til brug, damptilstand og patronskift vises altid på displayet. Der er også mulighed for at udvide til den innovative, multifunktionelle 4-i-1 dampmoppe.
Funktioner og fordele
Kompakt og praktisk design af enhedenNem håndtering takket være enhedens kompakte design. Ergonomisk form til ubesværet rengøring. Maskinen kan nemt opvares på brugsstedet for nem tilgængelighed.
Non-stop damp og integreret afkalkningpatron.Den flytbare tank er let at fylde til enhver tid - til kontinuerlig damp uden at forstyrre dit arbejde. Den intelligente afkalkningspatron fjerner automatisk kalk fra vandet, hvilket forlænger apparatets levetid dramatisk. LED indikatorlyset viser, hvornår patronen skal skiftes med en times forsinkelse.
LED lysdisplay med kontrolpanelEnkel og ubesværet betjening. Du skal blot trykke let på kontrolpanelet én gang for at aktivere dampen - det kræver ingen fysisk anstrengelse. Det letforståelige lysdisplay viser følgende tilstande: opvarmning, klar til brug, damptilstand og patronskift.
Kort opvarmningstid.
- Med en opvarmningstid på kun 30 sekunder er apparatet klar til brug på kort tid.
Specifikationer
Teknisk data
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 30
|Varmeeffekt (W)
|1300
|Ledningslængde (m)
|5
|Opvarmningstid (min)
|0,5
|Tankvolumen (ml)
|200
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Farve
|hvid
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus). / ²⁾ Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V) ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541. / ³⁾ Den mindste faktor, hvormed produktets levetid forlænges, baseret på interne tests med en vandhårdhed på 20 °dH og karbonathårdhed på 15 °dH.
Scope of supply
- Mikrofiberovertræk til håndmundstykke: 1 Stk.
- Afkalkningspatron: 1 Stk.
- Håndmundstykke
Udstyr
- Tank: kan tages ud og genopfyldes efter behov
Videoer
Anvendelsesområder
- Armaturer
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Emhætter.
- Kogeplader.
Tilbehør
SC 1 Multi reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.