Rengøring af linoleumsgulv i kun to trin

Den mest populære rengøringsmetode involverer en kombination af støvsugning og vask med en våd klud. I det første arbejdstrin samles løst snavs som støv og hår op med en almindelig støvsuger. Vask derefter gulvet med en gulvskrubbe og klud eller en moppe. Ideelt skal du jævnligt vride kluden ved hjælp af en gulvkludspresser, da det forhindrer direkte kontakt med snavset. Du bør begynde med at rengøre kanterne i hele rummet og derefter udføre det forberedende arbejde fra det bagerste hjørne til døren, i lige strøg.

Med en smule øvelse kan denne mekaniske metode bruges til at gøre rent i en fart, men processen har også nogle ulemper: Genstridigt snavs skal behandles flere gange for at blive løsnet. De fleste gulvskrubber og klude bruger relativt meget vand, hvilket betyder at gulvet bruger et stykke tid på at tørre.