Rengøring af linoleumsgulv
I lang tid har PVC gulv og linoleumsgulv været blandt de mest populære gulvbelægninger. Efter at være forsvundet fra rampelyset i en periode oplever de nu et sandt comeback som designergulve. Generelt er disse typer gulvbelægning meget nemme at rengøre, men der er nogle få ting, der er værd at bemærke, før du går i gang.
Korrekt rengøring af linoleumsgulv og PVC gulv
Der er mange modstandsdygtige gulvbelægninger på markedet, og ved første øjekast er det svært at skelne mellem materialerne. De tre hyppigst brugte er PVC gulv, linoleumsgulv og elastomergulv. Gulvbelægningerne rengøres generelt på samme made, men adskiller sig primært, når det gælder deres følsomhed over for forskellige rengøringsmidler.
PVC gulv
PVC består af polyvinylklorid og fås som ark, fliser eller klik-fliser. Materialet er særligt robust og kan modstå kraftige alkalier og mekanisk påvirkning – i modsætning til syreholdige rengøringsmidler, der kan forårsage misfarvninger. Det er også vigtigt at være forsigtig ved brug af organiske opløsningsmidler. Relaterede substanser som skosværte, sod, streger fra sprittusch mv. kan trænge ned i gulvbelægningen. PVC er følsom over for cigaretaske og gnister/gløder.
Linoleumsgulv
Linoleum er et miljøvenligt alternativ til PVC-gulve, da materialet er fremstillet af naturlige materialer som linolie, knust kork eller træmel samt naturligt resin. Gulvbelægningen leder varme meget langsomt og omtales derfor ofte som værende varm for fødderne. I modsætning til PVC er linoleum følsom over for kraftigt alkaliske rengøringsmidler (pH-værdi >10) og mekanisk påvirkning. Det er derfor relativt modstandsdygtigt over for organiske opløsningsmidler og cigaretaske. Linoleum har fugtregulerende egenskaber, men er følsom over for store mængder fugt.
Gummigulv
Gummigulv, også kaldet elastomergulv, findes sjældent i private hjem, men bruges ofte i fællesområder i større bygninger, som f.eks. trappeopgange og vaskerum. Gulvbelægningen er utrolig slidstærk, men er følsom over for kraftigt alkaliske rengøringsmidler (pH-værdi >10). Syreholdige rengøringsmidler kan give misfarvninger, men gummigulve er relativt modstandsdygtige over for cigaretaske og gnister/gløder.
Brug papirclips-testen til at identificere gulvbelægningen
Hvis du er usikker på, hvilket materiale dit gulv er lavet af, kan den såkaldte papirclips-test hjælpe dig. Find først et diskret sted på gulvet. Varm spidsen af en udfoldet papirclips med en lighter i ca. fem sekunder. Pres den varme metalspids ned i gulvbelægningen i ca. tre sekunder, og fjern den så igen. Nu kan du bruge udseendet af hullet, hvordan clipsen gennemtrængte gulvet og lugten til at bestemme typen af gulv.
PVC gulv
- Den varme papirclips gennemtrænger materialet relativt nemt.
- Et PVC-gulv smelter på overfladen.
- Hullet buler ud.
- Mens gulvet stadig er varmt, kan der hives tråde ud.
- Resterne på papirclipsen brænder med sod.
- Der er en skarp lugt.
Linoleumsgulv
- Den varme papirclips gennemtrænger gulvet relativt nemt.
- Linoleum smelter ikke på overfladen.
- Overfladen er forkullet, og der er ingen udbuling.
- Det lugter af brændt træ eller linolie.
Gummigulv
- Den varme papirclips trænger nærmest ikke ned i gulvet.
- Overfladen af elastomer-gulvet smelter ikke.
- Der er et lille hul, som ikke buler ud.
- Typisk lugter der af brændt gummi.
Rengøring af linoleumsgulv i kun to trin
Den mest populære rengøringsmetode involverer en kombination af støvsugning og vask med en våd klud. I det første arbejdstrin samles løst snavs som støv og hår op med en almindelig støvsuger. Vask derefter gulvet med en gulvskrubbe og klud eller en moppe. Ideelt skal du jævnligt vride kluden ved hjælp af en gulvkludspresser, da det forhindrer direkte kontakt med snavset. Du bør begynde med at rengøre kanterne i hele rummet og derefter udføre det forberedende arbejde fra det bagerste hjørne til døren, i lige strøg.
Med en smule øvelse kan denne mekaniske metode bruges til at gøre rent i en fart, men processen har også nogle ulemper: Genstridigt snavs skal behandles flere gange for at blive løsnet. De fleste gulvskrubber og klude bruger relativt meget vand, hvilket betyder at gulvet bruger et stykke tid på at tørre.
Rengøring af linoleumsgulv med en elektrisk gulvvasker
Et moderne alternativ er elektriske gulvvaskere som maskinerne i Kärchers FC-serie. Mikrofiberrullerne roterer 500 gange i minuttet og løsner nemt genstridigt snavs. Det er især en fordel på de strukturerede overflader på moderne PVC- og designergulve. Det beskidte vand opsamles i en separat tank, så maskinen altid bruger rent vand, når den vasker.
Et universalrengøringsmiddel egner sig godt til PVC gulv, linoleumsgulv og gummigulv. Da maskinerne kan arbejde med blot en smule rent vand, er der kun behov for en lille mængde rengøringsmiddel. Til strukturerede gulvbelægninger anbefaler vi at arbejde på langs og derefter på tværs af overfladen for at nå helt ned i overfladestrukturen. Til gulvbelægninger med træårer, bør du altid arbejde i samme retning som årerne.
Hygiejnisk vask med damprenser
Som et alternativ til den mekaniske gulvvasker kan en damprenser også bruges. Damprensere producerer varm damp og arbejder derfor særlig hygiejnisk. Takket være de høje temperaturer fjernes 99,99 % af alle bakterier og virusser helt uden brug af kemiske rengøringsmidler. Damprensere er derfor særdeles gode til allergikere og familier med små børn, som ikke bør komme i kontakt med aggressive rengøringsmidler på gulvet. Da produktionen af damp demineraliserer vandet, efterlader dampen ingen kalkrester eller streger efter rengøring. Takket være varmen tørrer gulvet hurtigt og kan betrædes hurtigt efter vask.
Der bruges velegnede klude til mundstykket til at vaske gulve. Flyt mundstykket hurtigt fra side til side i overlappende baner, når dampen udløses. Derved er det kun den mængde damp, der skal bruges til at løsne snavset, der udløses. Til strukturerede gulvbelægninger anbefaler vi at vaske diagonalt for at komme helt ned i strukturen. Udskift de beskidte klude jævnligt.
Sådan fjernes snavs fra PVC gulv og linoleumsgulv
Gammel Wipe Care
Hvis du igennem længere tid bruger for meget Wipe Care til at vaske gulve med, kan der dannes et lag. Over tid aflejres der partikler af snavs i disse lag, og det ser ikke pænt ud. Den bedste måde at fjerne lagene er ved hjælp af en elektrisk gulvvasker og varmt vand (maks. 60 °C). Arbejd på kryds og tværs over overfladen flere gange uden brug af rengøringsmiddel. Gentag processen, indtil der ikke længere er skum i tanken med beskidt vand.
Rengøring på byggepladser
Hvis rummet er blevet malet eller renoveret, skal alt snavset fjernes. I byggefasen bruges der ofte blyantsmærker til at orientere sig med, og de kan nemt fjernes med et viskelæder. Farvepletter efter maling kan fjernes med en træklods eller varmt vand og en hvid, ridsefri svamp. Lakpletter og klæbende rester kan fjernes fra linoleum og elastomer med organiske opløsningsmidler som f.eks. en universal-pletfjerner; i særlige tilfælde reagerer PVC følsomt på en sådan pletfjerner, så test den på et diskret sted først.
Sådan fjernes gennemtrængte pletter
Særligt på PVC-gulve, men også på andre typer gulvbelægninger, kan substanser som skosværte, streger fra sprittusch eller konditorfarver trænge ned i gulvbelægningen. Hvis processen ikke er for fremskreden, kan pletten fjernes forsigtigt med et opløsningsmiddel, som f.eks. en universal-pletfjerner. Som husholdningsmiddel til blegning kan der bruges en 3 % opløsning af brintoverilte. I mange tilfælde er det imidlertid ikke muligt at fjerne pletter, der er trængt igennem gulvbelægningen.
Sådan fjernes vokspletter
Forskellige pletter kan skæmme det overordnede udseende af gulvet og skal ofte behandles individuelt. Vokspletter kan smeltes og absorbers ved hjælp af køkkenrulle. Den bedste måde at gøre det på er ved at hælde varmt vand på pletten og bruge en hårtørrer eller en damprenser. Vær forsigtig: PVC er varmeresistent, og du skal derfor først teste på et diskret sted.