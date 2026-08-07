Glasrens 500 ml, 500ml
Perfekt til stribefri rengøring af alle glatte, vandtætte overflader. Fjerner selv genstridigt snavs som fedt, insekter og emissioner.
Denne glasrens er optimeret til at fungere sammen med Kärcher vinduesvasker – og til at undgå striber. Dosér ca. 1:10 eller 1 1/2 låg fuld i sprayflasken og fyld op med vand.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (ml)
|500
|Pakkeenheder (Stk.)
|8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|65 x 65 x 210
Produkt
- Efterlader ikke striber
- Meget skånsom overfor materialerne
- Behagelig, frisk duft
- Påfører rigeligt med fugt
- Kan også anvendes manuelt
- Meget velegnet til Kärcher-højtryksrensere med garanteret kompatibilitet.
- Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
- Fremstillet i Tyskland
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.
- Bondegårds vinduer
- Spejle
- Glasborde
- Glasbrusekabiner