Rengøring af ovn

Tvekulsurt natron: Dette alsidige husholdningsmiddel er også en stor hjælp til at fjerne snavs fra kogeplader eller i ovnen. Bland natron med vand i forholdet 1:1, og påfør pastaen til de aktuelle områder. Lad det virke i ca. 30 minutter. Når de brændte madrester opløses, begynder natronen først at skumme og tørrer derefter gradvist ud. Til sidst skal det tørre pulver blot fjernes fra kogepladerne eller ovnen. Hvis du ikke har tvekulsurt natron ved hånden, kan bagepulver også bruges. Det virker på samme måde.

Et andet husholdningsmiddel, der har bevist sit værd, er eddike: Du kan bruge lagereddike eller eddikeessens. Til let snavs skal du blande lagereddike med lidt opvaskemiddel og gnide blandingen på det område, der skal rengøres, med en svamp. Lad det virke i kort tid, og tør derefter snavset af med en fugtig klud. Til genstridigt snavs skal du fylde et ildfast fad eller en kasserolle med vand og tilsætte 2-3 spiseskefulde eddikeessens. Lad fadet stå i ovnen i ca. 45 minutter ved 150 °C. Dampene løsner snavset. Lad ovnen køle lidt ned, og tør den derefter over med en fugtig klud. Du kan også bruge vand med citronsaft i stedet for eddikeessens.

Salt: Brændte pletter i ovnen eller på bageplader kan også fjernes ved hjælp af salt. Trin 1: Fugt bunden af ovnen eller bagepladen med en klud. Trin 2: Strø nok salt over alle pletterne og de brændte madrester til, at de er dækket af et hvidt lag. Trin 3: Varm ovnen op til 50 °C, og sluk den, så snart saltet bliver brunt. Når det er kølet af, kan du forsigtigt feje saltet ud af ovnen.