Rengøring af ovn
Fedt og brændte madrester i ovnen, på kogepladerne og i emhætten kan hurtigt ødelægge fornøjelsen ved at bage og lave mad. Snavset er ofte genstridigt og svært at fjerne. På denne side kan du læse om de bedste tips til at rengøring af ovn, og dine andre køkkenmaskiner i resten af køkkenet. FInd ud af hvilke redskaber du skal bruge, for at få en pletfri køkken.
Rengøring af ovn med damprenser
Vent ikke for længe med at rengøring af ovn. Jo længere de brændte madrester og fedtet bliver i ovnen, jo sværere er det at fjerne.
Tør først løst snavs og madrester, der er nemme at fjerne, af med en fugtig klud. Fjern derefter genstridigt snavs fra ovnen med en damprenser for at undgå at beskadige overfladen. Du skal bruge den runde børste eller hånddysen, hvorefter du kan rengøre hele ovnen, også lågen, ved hjælp af damp. Varmen får snavset til at smelte, så du nemt kan tørre det af med en ren klud. Genstridige brændte madrester kan fjernes med en almindelig skuresvamp i rustfrit stål: Placér den over den runde børste, og gnub på det relevante område, mens du damper uden afbrydelse, til snavset er opløst. Når du gør rent med hånddysen eller den runde børste, anbefaler vi at tørre efter med en mikrofiberklud, så det løsnede snavs tørres af med kluden. Det kan gøre snavset nemmere at fjerne at ’sætte snavset i blød’ i opvaskemiddel, før du bruger damprenseren.
Hvis du har en selvrensende pyrolyse-ovn, slipper du for at skrubbe og skure. Den kan nå op på temperaturer over 500 °C, hvilket omdanner fedt og madrester til aske, der blot skal fjernes.
De bedste husholdningsmidler til rengøring af ovn
Et godt tip til rengøring af ovn med rengøringsmiddel er at bruge almindeligt tilgængelig kemisk ovnrens, også kendt som grillrens, der fås som væske, gelé eller skum. Produkterne er meget alkaliske og indeholder op til flere fedtopløsende midler. Men velafprøvede husholdningsmidler tilbyder et reelt alternativ til kemiske rengøringsmidler:
Tvekulsurt natron: Dette alsidige husholdningsmiddel er også en stor hjælp til at fjerne snavs fra kogeplader eller i ovnen. Bland natron med vand i forholdet 1:1, og påfør pastaen til de aktuelle områder. Lad det virke i ca. 30 minutter. Når de brændte madrester opløses, begynder natronen først at skumme og tørrer derefter gradvist ud. Til sidst skal det tørre pulver blot fjernes fra kogepladerne eller ovnen. Hvis du ikke har tvekulsurt natron ved hånden, kan bagepulver også bruges. Det virker på samme måde.
Et andet husholdningsmiddel, der har bevist sit værd, er eddike: Du kan bruge lagereddike eller eddikeessens. Til let snavs skal du blande lagereddike med lidt opvaskemiddel og gnide blandingen på det område, der skal rengøres, med en svamp. Lad det virke i kort tid, og tør derefter snavset af med en fugtig klud. Til genstridigt snavs skal du fylde et ildfast fad eller en kasserolle med vand og tilsætte 2-3 spiseskefulde eddikeessens. Lad fadet stå i ovnen i ca. 45 minutter ved 150 °C. Dampene løsner snavset. Lad ovnen køle lidt ned, og tør den derefter over med en fugtig klud. Du kan også bruge vand med citronsaft i stedet for eddikeessens.
Salt: Brændte pletter i ovnen eller på bageplader kan også fjernes ved hjælp af salt. Trin 1: Fugt bunden af ovnen eller bagepladen med en klud. Trin 2: Strø nok salt over alle pletterne og de brændte madrester til, at de er dækket af et hvidt lag. Trin 3: Varm ovnen op til 50 °C, og sluk den, så snart saltet bliver brunt. Når det er kølet af, kan du forsigtigt feje saltet ud af ovnen.
Rengøring af emhætte
Emhætten har en vigtig opgave i køkkenet: Den trækker alle dampene ud, når der steges og brases, og den absorberer fedtpartiklerne i luften. Hyppig madlavning danner imidlertid et fedtet lag på emhætten over tid. Det gælder især for emhætter af rustfrit stål. De er hurtige og nemme at rengøre med en damprenser: Sæt en passende mikrofiberklud over hånddysen. Fortsæt med at udløse damp, og gnid overfladen af emhætten med mikrofiberbetrækket, til varmen opløser olien og fedtdepoterne. Hvis fedtlaget har været der et stykke tid, vil der være behov for at gnide og gnubbe grundigt. Hvis du har en emhætte af kornet rustfrit stål, skal du sørge for at følge kornene, når du gør rent. Fedtet vil gradvist samle sig i kluden, der skal skiftes undervejs i rengøringen. Du kan polere det rengjorte område med en mikrofiberklud for en finish uden striber.
Du kan også bruge alkalisk overfladerens eller vand og opvaskemiddel til at rengøre din emhætte. Hvis du har ventet lidt længere med at rengøre emhætten, og snavset er vanskeligt at fjerne, har tvekulsurt natron vist sig at være et effektivt husholdningsmiddel: Bland vand og natron til en pasta, og påfør den på emhætten. Lad det virke i kort tid, og tør derefter overfladen af med vand, hvorefter du tørrer emhætten grundigt.
Tip: Rengøring af fedtfiltre
Hvis du bruger emhætten ofte under madlavning, er det tilrådeligt at rengøre dens fedtfilter jævnligt, gerne hver 6.-8. uge. Filteret er ofte fremstillet af metal, der kan puttes i opvaskemaskinen eller vaskes i sæbevand.
Der findes også modeller med aktive kulfiltre – et særligt filter til emhætter, der drives af recirkuleret luft. Filteret filtrerer lugtpartiklerne ud af dampene fra madlavningen. Disse filtre bør skiftes jævnligt.
Rengøring af kogeplader: Brug damp til at bekæmpe brændte madrester
Vi kender det alle sammen: Man ser væk et øjeblik, og pastaen, saucen eller mælken koger over og ned på kogepladen. Du står tilbage med brændte madrester på kogepladerne, som ikke bare kan fjernes med en fugtig klud. Brug en damprenser til at fjerne brændte madrester og væsker nemt og hurtigt: Sæt en almindelig skuresvamp af rustfrit stål på damprenserens runde børste, og rengør kogepladerne, mens du udløser damp uafbrudt. Dampen danner et smørende lag af luft under skuresvampen og forhindrer dermed ridser på glasoverfladen.
Fuger og kanter kan rengøres uden skuresvampen ved hjælp af detalje-dysen med en rund børste påsat. Sørg for at bruge en børste med plastikbørster, da de ikke ridser kogepladerne. Du bør dog ikke dampe silikonefuger direkte; de skal blot tørres godt af. Tør derefter overfladen med en klud. Du kan også bruge denne fremgangsmåde til at rengøre bageplader og grillriste.
Rester fra smeltet plastic eller større mængder madrester kan forsigtigt skrabes af overfladen ved hjælp af en særlig skraber til keramiske kogeplader – i den fladest mulige vinkel.
Rengøring af kogeplader med husholdningsmidler
Velafprøvede husholdningsmidler egner sig godt til rengøring af kogeplader som et alternativ til almindelige typer ovnrens og særlige rengøringsmidler til keramiske kogeplader: Tilsæt 2 teskefulde bagepulver til 100 ml lunkent vand. Påfør den tyktflydende opløsning til kogepladerne, lad det virke i et stykke tid, og polér derefter med en ren mikrofiberklud. En klud dyppet i eddikeessens og placeret på snavset, eller en blanding af eddike og bagepulver indarbejdet i snavset med en klud, kan også være hjælpsomt.
For at forebygge fastbrændte rester i det hele taget kan du give kogepladerne en hurtig rengøring efter brug og dermed fjerne rester med det samme. Det er typisk nok bare at tørre kogepladerne af med en fugtig klud og tørre efter. Put noget opvaskemiddel på kluden, og tør overfladen af for at fjerne fedt. Sørg for, at komfuret er kølet helt af, før du gør rent. Et alternativ til trættende skrubben og skuren er en vibrerende ledningsfri wiper, som forstøver og rengør kogepladerne på kun et enkelt trin.
Som med alle flade overflader er det også muligt at fjerne væske nænsomt fra de keramiske kogeplader ved hjælp af Kärchers vinduesvasker, når du gør rent i køkkenet.