Børstesæt, rundt

Praktisk rundbørstesæt med to sorte og to gule børster – perfekt til brug i forskellige områder.

Rundbørstesættet indeholder to sorte og to gule rundbørster. Perfekt til brug i forskellige områder. Den ene farve kan fx bruges på badeværelset og den anden til rengøringsopgaver i køkkenet. De fleksible børster i dampbørsten udfører praktisk talt enhver opgave pålideligt og ubesværet.

Funktioner og fordele
To forskellige farver (sort og gul).
  • Hygiejnisk arbejde i forskellige anvendelsesområder (sanitære områder, køkkener, beslag, osv.).
Børster i høj kvalitet
  • Fjern nemt genstridigt snavs
  • Lang levetid takket være langsommere slid af børstehårene.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 40 x 26 x 26
Anvendelsesområder
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
  • Renser afløb.
  • Håndvask / vask
  • Arbejdsområder i køkkenet
  • Armaturer
  • Toilet.
  • Badeværelse.