Børstesæt, rundt
Praktisk rundbørstesæt med to sorte og to gule børster – perfekt til brug i forskellige områder.
Rundbørstesættet indeholder to sorte og to gule rundbørster. Perfekt til brug i forskellige områder. Den ene farve kan fx bruges på badeværelset og den anden til rengøringsopgaver i køkkenet. De fleksible børster i dampbørsten udfører praktisk talt enhver opgave pålideligt og ubesværet.
Funktioner og fordele
To forskellige farver (sort og gul).
- Hygiejnisk arbejde i forskellige anvendelsesområder (sanitære områder, køkkener, beslag, osv.).
Børster i høj kvalitet
- Fjern nemt genstridigt snavs
- Lang levetid takket være langsommere slid af børstehårene.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatible maskiner
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (Homeline)
- SC 1 Premium (white)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Deluxe
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 2 Premium
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix (yellow)
- SC 3 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix Iron
- SC 5 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 5 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 5 EasyFix Strygejern
- SC 5 Premium
- SG 4/2 Classic Anniversary Edition
- SI 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SI 4 EasyFix Strygejern
- SI 4 Iron Kit
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
- Renser afløb.
- Håndvask / vask
- Arbejdsområder i køkkenet
- Armaturer
- Toilet.
- Badeværelse.