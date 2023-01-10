Afkalkning af opvaskemaskine med husholdningsmidler

Såvel som fysisk rengøring af de relevante komponenter, bør du også afkalke din opvaskemaskine fra tid til anden. Du kan nemt afkalke den ved at køre et program, mens maskinen er tom. Der er særlige rengøringsmidler til formålet, men det er lige så nemt at afkalke med de rette husholdningsmidler. Drys 1-2 spiseskefulde tvekulsurt natron eller bagepulver på bunden af opvaskemaskinen, når den er tom. Hæld ca. 20 ml eddikeessens i sæbebeholderen, og kør derefter et program på den højest mulige temperatur – uden forvask. Hvis det ikke er muligt at deaktivere forvask, kan du også tilsætte eddikeessensen direkte i den forvarmede maskine efter forvasken. Det er vigtigt, at natron og eddiken ikke blandes direkte, da de klarer deres opgave langt mere effektivt adskilt. Ingredienserne afkalker ikke blot din opvaskemaskine, men har også en antibakteriel effekt. Du kan også bruge en kop eddike i stedet for eddikeessens, som du tilsætter til maskinen, når den er opvarmet. For at få det bedste resultat, bør du slukke opvaskemaskinen i en time efter tilsætning af eddiken for at øge kontakttiden. Når maskinen er færdig, så vent til den er kølet af for at forhindre de skrappe eddikedampe i at undslippe.