RENGØRING AF OPVASKEMASKINE
Der var engang, hvor en opvaskemaskine var en luksus. I dag er den fast inventar i de fleste hjem. Men selv en opvaskemaskine har brug for pleje for at yde sit bedste. Regelmæssig rengøring af opvaskemaskine forlænger levetiden, forbedrer vaskeresultatet og forebygger dårlig lugt. Her er Kärchers bedste tips til, hvordan du nemt renser din opvaskemaskine - trin for trin.
Hvor ofte skal man rengøre sin opvaskemaskine?
En opvaskemaskine er en stor hjælp i dagligdagen og sørger typisk for at klare sit job i baggrunden. Over tid begynder madrester og kalk imidlertid at sætte sit præg på maskinen. Det betyder, at bakterier og skimmel kan sprede sig i opvaskemaskinen, hvilket i værste fald kan være skadeligt for helbredet. Hvis tallerkenerne ikke længere bliver tilstrækkeligt rene, er det en god indikation på, at rengøring af opvaskemaskine er nødvendig. Og det er et meget tydeligt tegn på, at der skal rengøring til, hvis maskinen begynder at lugte grimt, og du kan se aflejringer i den. Regelmæssig rengøring af opvaskemaskinen forhindrer ikke kun dårlig lugt, men forlænger også maskinens levetid.
Rengøring af opvaskemaskinens filter
Det første, du skal gøre, er at fjerne filteret fra bunden af opvaskemaskinen. Filteret beskytter drænpumpen, og det er her, madrester og andre fremmedlegemer samles og over tid forhindrer vandgennemstrømningen. Rengøring af opvaskemaskine starter netop med at få filteret helt rent, så maskinen kan fungere effektivt. Fjern filteret som beskrevet fra producenten, og smid groft snavs i skraldespanden. Filteret kan typisk rengøres manuelt med en opvaskebørste og noget opvaskemiddel eller eddike og kan derefter sættes tilbage i maskinen. Tjek producentens instruktioner, når du tager filteret ud og sætter det i igen – især hvis din opvaskemaskine har flere filtre.
Rengøring af opvaskemaskinens spulearme
Spulearmene fordeler vandet i opvaskemaskinen i en vaskecyklus og skal tjekkes en til to gange om året. Spulearmene kan sædvanligvis fjernes på kun få trin, men det er en god idé at holde sig til producentens instruktioner. Spulearmene har små dyser, der kan blive tilstoppet af madrester eller kalk. Brug en tandstik og rindende vand til at rengøre hullerne, indtil vandet igen kan strømme uhindret gennem åbningerne. Put derefter spulearmene tilbage i maskinen.
Rengøring af opvaskemaskinens lister
En opvaskemaskines gummilister sikrer, at der ikke slipper noget vand ud af maskinen, mens den vasker. Fordybningerne i listerne gør dem til den perfekte grobund for bakterier og skimmel, så de bør rengøres jævnligt. Listerne kan rengøres med et eddikebaseret rengøringsmiddel. Alternativt er rengøring med en damprenser endnu nemmere. Den varme damp fjerner effektivt bakterier og fedtet snavs. For ikke at beskadige listerne, brug da kun damp et par centimeter væk fra listerne. Blødgjorte madrester kan tørres af med en ren, blød klud.
Afkalkning af opvaskemaskine med husholdningsmidler
Såvel som fysisk rengøring af de relevante komponenter, bør du også afkalke din opvaskemaskine fra tid til anden. Du kan nemt afkalke den ved at køre et program, mens maskinen er tom. Der er særlige rengøringsmidler til formålet, men det er lige så nemt at afkalke med de rette husholdningsmidler. Drys 1-2 spiseskefulde tvekulsurt natron eller bagepulver på bunden af opvaskemaskinen, når den er tom. Hæld ca. 20 ml eddikeessens i sæbebeholderen, og kør derefter et program på den højest mulige temperatur – uden forvask. Hvis det ikke er muligt at deaktivere forvask, kan du også tilsætte eddikeessensen direkte i den forvarmede maskine efter forvasken. Det er vigtigt, at natron og eddiken ikke blandes direkte, da de klarer deres opgave langt mere effektivt adskilt. Ingredienserne afkalker ikke blot din opvaskemaskine, men har også en antibakteriel effekt. Du kan også bruge en kop eddike i stedet for eddikeessens, som du tilsætter til maskinen, når den er opvarmet. For at få det bedste resultat, bør du slukke opvaskemaskinen i en time efter tilsætning af eddiken for at øge kontakttiden. Når maskinen er færdig, så vent til den er kølet af for at forhindre de skrappe eddikedampe i at undslippe.
Kan man rengøre en opvaskemaskine med citronsyre?
I princippet kan en opvaskemaskine også afkalkes med citronsyre, men her er det vigtigt at huske nogle ting. Ved høje temperaturer kombineres citronsyre med kalk og danner calciumcitrat, der er meget svært at fjerne. Hvis du overvejer at bruge citron i opvaskemaskine som en naturlig løsning, bør du være opmærksom på korrekt brug. For at afkalke med citronsyre skal du tilsætte ca. 10 spiseskefulde citronsyre til to liter koldt vand. Start den tomme opvaskemaskine på den lavest mulige temperatur. Så snart vandet er fordelt i opvaskemaskinen, skal du stoppe programmet og hælde blandingen ind. Luk opvaskemaskinen, og lad den stå i en time. Start herefter programmet igen. Fordelen ved denne løsning i stedet for den med eddike eller eddikeessens er den behagelige duft af citrus.
Afkalkning af opvaskemaskine
Der er ting, du kan gøre dagligt for at forebygge, at kalk bliver et problem i din opvaskemaskine. En af dem er at putte nogle halve pressede citroner i bestikskuffen, når du kører et almindeligt vaskeprogram. Det reducerer risikoen for kalk, samtidig med at det også giver en behagelig duft, når de rene tallerkener kommer ud af maskinen.