NEM HÆKKKLIPNING: TIPS OG TRICKS TIL HÆKKE
Mange hverdagsting lyder først ret ligetil, men ved nærmere eftertanke er de generelt ikke helt så selvfølgelige, som de umiddelbart virker. På den baggrund opstår der mange spørgsmål. Det er f.eks. tilfældet ved beskæring af hække. Uden baggrundsviden går vedligeholdelse af hækken og de lige snit nemt skævt – i bogstavelig forstand. Men det er godt givet ud at mestre hækklipning! Her er alle de vigtige tips og tricks, du skal bruge for at klippe hækken korrekt.
Tjekliste: Alt du skal vide
Hvornår skal du klippe hækken? Hvilke haveredskaber skal du bruge til at vedligeholde hækken? Hvordan klipper du en hæk, så den er lige? Der er mange spørgsmål – og her er svarene. De følgende punkter fungerer som en mental tjekliste til, hvorvidt du har styr på det hele forud for den kommende periode med hækklipning.
Mulig periode – hvornår skal du begynde at klippe hækken? I princippet er både forår og efterår egnet til vedligeholdelse af hækken. Her er det hverken for varmt eller for koldt, så de afskårne grene og skud kan vokse tilbage, som de skal. Hækken kan formes i juni. Frekvensen af hækklipningen afhænger af typen af hæk. Nogle træsorter, f.eks. liguster eller ahorn, skyder mere end andre typer hække, så det er muligvis nødvendigt med to årlige beskæringer. Modsat er det nok at klippe hækken én gang om året, når det gælder de populære hæktyper, som f.eks. tuja, taks og laurbærkirsebær.
Haveredskaber og arbejdsbeskyttelse – hvilket udstyr egner sig? Afhængigt af typen af hæk og det ønskede skæremønster har du brug for mange forskellige haveredskaber. Det vigtigste er din sikkerhed. Kraftigt fodtøj, handsker og sikkerhedsbriller er helt nødvendigt. Bladene på skæreværktøjet bør skærpes, så de ikke belaster hækken og krattet for meget. Når det gælder arbejdsbeskyttelse og effektivitet, anbefaler vi batteridrevne hæktrimmere. Hvis hækken er flere meter høj, egner en stanghækkeklipper sig også godt.
Vedligeholdelse af hækken – hvad skal du ellers overveje? Hækken bør klippes hvert år, da du vil skulle klippe meget af, hvis du venter, og det vil gå ud over plantens sundhed. Hvis det er for varmt, bør du undgå at klippe hækken, da de nyklippede skud ellers kan tørre ud. Yderligere sørger jævnlig vedligeholdelse af hækken for at fjerne eventuelt beskadiget materiale og at forynge de påvirkede områder. Ideelt bør du finde information om vækstadfærd og andre vedligeholdelsestips, før du anskaffer dig hækken.
Grundregler for hækklipning: Om hækklipning, redskaber og tips til at klippe hækken lige
Nu er vi næsten klar til at begynde! Det eneste spørgsmål, der står tilbage, er, hvordan du bedst former hækken. Her gælder det alt sammen om den rigtige klippeteknologi. For at sikre, at formgivningen af hækken lykkes, er det vigtigt, hvilket skæreværktøj du vælger.
Trapez vs. rektangel: Hvilket snit skal det være?
Trapez- og rektangulær formgivning er de mest populære. Sidstnævnte sparer mere plads og egner sig godt til løvfældende træer (liguster, laurbærkirsebær, avnbøg). Trapez-beskæring er særligt populær. Her forynges hækken opad, så sollyset falder jævnt på hækken. Hækken bør dog ikke forynges for meget, da der ellers kan opstå brune huller. Professionelt tip: Skær kun så meget tilbage, at det grønne bladhang stadig kan ses på grenene.
Redskaber
Projektet med at klippe en hel hæk kan enten flyve eller falde afhængigt af dine haveredskaber. Hvis hækklipperens blade er sløve, kan de hurtigt beskadige både blade og grene. Diamantslebne blade er det rette valg. Du er også udsat for unødvendig fare, hvis du bruger forkert udstyr. Hvis hækken er flere meter høj, bør du f.eks. overveje at anskaffe dig en stanghækkeklipper. Det er både mere sikkert og mere effektivt, og så belaster det ikke ryggen.
For at opnå det perfekte snit forlader flere og flere haveelskere sig på batteridrevne hækktrimmere. Modsat traditionelle elektriske maskiner klarer moderne skæreredskaber sig uden en ledning, men i stedet med langtidsvirkende batterier.
Derudover har moderne, batteridrevne hækkeklippere flere fordele, der gør det muligt at arbejde behageligt i næsten alle stillinger. Det omfatter:
- En savefunktion til tykkere grene
- Ergonomiske, roterbare håndtag, der giver et sikkert greb i alle stillinger
- Fejetilbehør til afklip, der falder ned
- Beskytter til bladene, der forebygger skæmmende skader på mur og jord
- Et justerbart skærehoved til høje hække
Det handler alt sammen om teknologi! En lige hæk med en snor.
Hvis du spørger en haveekspert om, hvordan hækkeklipning kan lykkes perfekt, og hvordan det overhovedet lader sig gøre at få den helt lige, er svaret altid: Det fungerer ikke uden en snor! Det er utrolig nemt. Du trækker snoren sidelæns langs det øverste af hækken. Rettesnoren bør sikres – ikke til hækken, men f.eks. til to pæle. Den bør være lige så høj, som du ønsker hækken skal være, når du er færdig med at klippe. Rettesnoren skal også være stram, så den ikke bliver bøjet af grene, der er i vejen, og så hækken ikke bliver skæv og grim.
Sådan klipper du hækken korrekt: Fem trin til den perfekte hæk
1. Træk i snoren
Træk en rettesnor stramt sidelæns, hvor du ønsker, toppen af hækken skal være senere. Den fungerer som en vejledning til at klippe lige. Før du begynder, skal du også dobbelttjekke hækken for fuglereder.
2. Lodret klipning
Nu klippes hækken fra bund til top med enhver bevægelse. Tag et trin tilbage nu og da for at se, om du stadig klipper lige. Bemærk: Løvfældende træer med større blade skal helst klippes manuelt, da bladene potentielt kan blive beskadigede og dø, når du bruger en elektrisk hækkeklipper. Så mottoet er som følger: Enkelhed er en dyd! Klip kun så meget, som det er nødvendigt, og så det grønne bladhang stadig kan ses.
3. Vandret klipning
Trimning af løvtaget kræver særlig stor koncentration. Skæreredskabet bør placeres lige over den udstrakte rettesnor. Særligt når du bruger en stigekonstruktion bør du udføre dette arbejdstrin forsigtigt og fokuseret. Professionelt tip: En stanghækkeklipper med et justerbart skærehoved klipper præcise konturer, uden du behøver at anstrenge dig.
4. Detaljer
Så snart det meste af hækken er blevet klippet, kan du fokusere på detaljerne med en hæktrimmer og sætte prikken over i’et på hækken. Og så er det tid til at servicere og vedligeholde haveredskaberne.
5. Vedligeholdelse
Du bør allerhelst tjekke hver maskine med det samme efter brug for eventuelle skader og snavs. Hvis der sidder jord og planterester fast på maskinen, kan de fjernes med en fugtig svamp og en hård børste. Du bør jævnligt kontrollere, at alle møtrikker, skruer og bolte på maskinen sidder godt fast. Vi anbefaler, at du jævnligt skærper skærebladene på hæktrimmeren med en flad fil for at bevare de gode skæreegenskaber. Tør du ikke selv slibe skærebladene, kan du få hæktrimmeren skærpet af en specialist. Sidst, men ikke mindst, bør bladene poleres med en egnet olie (f.eks. Ballistol-olie) for at beskytte dem mod rust.
6. Bortskaffelse af hækafklip
Først yde, så nyde – før du kan beundre dit eget arbejde, skal du sørge for at bortskaffe afklippede grene og blade. Hvis du ejer en kværn, kan du kværne afklippet og dermed gøre det klar til at komme i spanden til organisk affald eller på kompostbunken – eller til at blive transporteret til genbrugspladsen. En grenfræser egner sig også godt til tykke grene.