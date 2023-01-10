Tjekliste: Alt du skal vide

Hvornår skal du klippe hækken? Hvilke haveredskaber skal du bruge til at vedligeholde hækken? Hvordan klipper du en hæk, så den er lige? Der er mange spørgsmål – og her er svarene. De følgende punkter fungerer som en mental tjekliste til, hvorvidt du har styr på det hele forud for den kommende periode med hækklipning.

Mulig periode – hvornår skal du begynde at klippe hækken? I princippet er både forår og efterår egnet til vedligeholdelse af hækken. Her er det hverken for varmt eller for koldt, så de afskårne grene og skud kan vokse tilbage, som de skal. Hækken kan formes i juni. Frekvensen af hækklipningen afhænger af typen af hæk. Nogle træsorter, f.eks. liguster eller ahorn, skyder mere end andre typer hække, så det er muligvis nødvendigt med to årlige beskæringer. Modsat er det nok at klippe hækken én gang om året, når det gælder de populære hæktyper, som f.eks. tuja, taks og laurbærkirsebær.

Haveredskaber og arbejdsbeskyttelse – hvilket udstyr egner sig? Afhængigt af typen af hæk og det ønskede skæremønster har du brug for mange forskellige haveredskaber. Det vigtigste er din sikkerhed. Kraftigt fodtøj, handsker og sikkerhedsbriller er helt nødvendigt. Bladene på skæreværktøjet bør skærpes, så de ikke belaster hækken og krattet for meget. Når det gælder arbejdsbeskyttelse og effektivitet, anbefaler vi batteridrevne hæktrimmere. Hvis hækken er flere meter høj, egner en stanghækkeklipper sig også godt.

Vedligeholdelse af hækken – hvad skal du ellers overveje? Hækken bør klippes hvert år, da du vil skulle klippe meget af, hvis du venter, og det vil gå ud over plantens sundhed. Hvis det er for varmt, bør du undgå at klippe hækken, da de nyklippede skud ellers kan tørre ud. Yderligere sørger jævnlig vedligeholdelse af hækken for at fjerne eventuelt beskadiget materiale og at forynge de påvirkede områder. Ideelt bør du finde information om vækstadfærd og andre vedligeholdelsestips, før du anskaffer dig hækken.