Plæneklipning: Den korrekte klippehøjde af plænen

Princippet for klippehøjde af plænen er, at græsset ikke skal være for kort, men heller ikke for langt. Det lyder vagt, men hvor kort eller hvor langt, græsset skal være, afhænger af flere forskellige faktorer. Klippes det for kort, beskadiges plænen og græssets rødder – særligt når det er tørt og varmt. Konsekvensen er brune pletter i plænen. Eller med andre ord: (For meget) direkte sollys er giftigt! Hvis plænen er for kort, rammes den hårdt af solskin og mister sin styrke. Det kan være med til, at ukrudt så småt spreder sig i haven. Det samme kan ske, hvis græsset er for langt. For at plænen har den optimale klippehøjde, kan plæneklipperen justeres manuelt til forskellige højder.

Tredjedels-reglen, og hvad der er kendt som vækstpunkt, er vigtigt i denne sammenhæng. Den kan findes ca. midt på græsstrået. Hvis du klipper mere af, tager det ret langt tid, før skuddene er kommet sig over det – sund græsvækst er næsten umuligt, særligt fordi den øgede mængde sollys også påvirker plænen. Hvad betyder det helt konkret? En plæne bør kun klippes ned til en tredjedel af den højde, den aktuelt er vokset til. Det betyder, at du lader to tredjedele blive tilbage, hvilket er i perfekt overensstemmelse med den anbefalede klippehøjde. Hvis du tager på ferie, og græsset vokser 15 cm, mens du er af sted, bør du klippe det ca. 5 cm ned, dvs. ikke kortere end 10-11 cm. Eksperttip: For at få en sund græsplæne er det bedre at klippe lidt af ad gangen i stedet, klippe regelmæssigt og tage højde for vejret og græsstråenes tilstand.

Et trick til at få en jævn klippehøjde er ikke at bevæge sig ind på det uklippede græsareal, før du skal klippe, da græsstråene ellers bøjer og ikke rejser sig igen med det samme.