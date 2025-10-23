Batteridrevet græs- og busktrimmer
Kärchers batteridrevne græs- og busktrimmer GSH er perfekt til fint og præcist arbejde i din have. Med det gennemprøvede 2-i-1-system kan du nemt og hurtigt beskære stauder, hække og buske såvel som mindre græsarealer. Resultatet er lige og jævne kanter, der får din have til at se fantastisk ud.
Egenskaber og funktioner
2-i-1-funktion: Let at skifte fra græs- til busktrimmer – helt efter behov.
Klingeskift uden brug af værktøj – takket være det intelligente skruesystem.
Diamantslebet klinge med dobbeltsidede skær – det giver præcise resultater.
Beskyttelse af klingespidsen og øsken til pladsbesparende opbevaring.
Greb i ergonomisk design, så den er bekvem at holde, også ved længerevarende opgaver.
Highlights
Anvendelse
Græstrimmeren er beregnet til at klippe plænekanterne rundt om huset, blomsterbedet, køkkenhaven eller terrassen – netop de steder, som en plæneklipper ikke kan nå.
Med busktrimmeren er det legende let at klippe og forme buske og stauder.
Kärcher Batteri Power-serien
