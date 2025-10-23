Batteridrevet græs- og busktrimmer

Kärchers batteridrevne græs- og busktrimmer GSH er perfekt til fint og præcist arbejde i din have. Med det gennemprøvede 2-i-1-system kan du nemt og hurtigt beskære stauder, hække og buske såvel som mindre græsarealer. Resultatet er lige og jævne kanter, der får din have til at se fantastisk ud.

0 Produkter
GSH blade edge trimming

Egenskaber og funktioner

2-i-1-funktion: Let at skifte fra græs- til busktrimmer – helt efter behov.

2-i-1-funktion

Klingeskift uden brug af værktøj – takket være det intelligente skruesystem.

Klingeskift uden brug af værktøj

Diamantslebet klinge med dobbeltsidede skær – det giver præcise resultater.

Diamantslebet klinge med dobbeltsidede skær

Beskyttelse af klingespidsen og øsken til pladsbesparende opbevaring.

Beskyttelse af klingespidsen

Greb i ergonomisk design, så den er bekvem at holde, også ved længerevarende opgaver.

Greb i ergonomisk design, så den er bekvem at holde

Highlights

Den kompakte 2-i-1 græstrimmer er beregnet til at klippe plænekanter rundt om huset, blomsterbedet, køkkenhaven eller terrassen, mens busktrimmeren gør det legende let at beskære og forme buske og stauder.

icon_arrow

Anvendelse

Græstrimmeren er beregnet til at klippe plænekanterne rundt om huset, blomsterbedet, køkkenhaven eller terrassen – netop de steder, som en plæneklipper ikke kan nå.

Græstrimmeren er beregnet til at klippe plænekanter

Med busktrimmeren er det legende let at klippe og forme buske og stauder.

Med busktrimmeren er det legende let at klippe og forme buske og stauder.

Kärcher Batteri Power-serien

Gå på opdagelse i et komplet sortiment af forskellige produkter og se, hvilke andre produkter dit 18 V eller 36 V Batteri Power-batteri kan bruges til.

Du kan finde alle produkter fra 18 V Kärcher Battery Power batteriplatform her

Du kan finde alle produkter fra 36 V Kärcher Battery Power batteriplatform her

