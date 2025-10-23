Batteridrevet græs- og busktrimmer

Kärchers batteridrevne græs- og busktrimmer GSH er perfekt til fint og præcist arbejde i din have. Med det gennemprøvede 2-i-1-system kan du nemt og hurtigt beskære stauder, hække og buske såvel som mindre græsarealer. Resultatet er lige og jævne kanter, der får din have til at se fantastisk ud.