GRÆSTRIMMER MED BATTERI

De batteridrevne græstrimmere fra Kärcher er sande multikunstnere i haven. De sikrer ikke bare en flot skåret plænekant, men er også eksperter til at nå hjørner og områder med snæver plads.

En græstrimmer med batteri giver dig et fuldendt klipperesultat. Du kan klippe din plæne de steder, hvor din plæneklipper ikke kan komme til.

Vores trimmere er nemme at bruge, og takket være et ergonomisk designet greb opnår du en bekvem arbejdsstilling, der skåner ryggen.

Du finder en græstrimmer med batteri i forskellige varianter og med forskellig kapacitet. Uanset hvilken type have du har, kan du finde en græstrimmer, der passer til dit behov for kompleksitet og kapacitet i vores sortiment.