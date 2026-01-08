GRÆSTRIMMER MED BATTERI
De batteridrevne græstrimmere fra Kärcher er sande multikunstnere i haven. De sikrer ikke bare en flot skåret plænekant, men er også eksperter til at nå hjørner og områder med snæver plads.
En græstrimmer med batteri giver dig et fuldendt klipperesultat. Du kan klippe din plæne de steder, hvor din plæneklipper ikke kan komme til.
Vores trimmere er nemme at bruge, og takket være et ergonomisk designet greb opnår du en bekvem arbejdsstilling, der skåner ryggen.
Du finder en græstrimmer med batteri i forskellige varianter og med forskellig kapacitet. Uanset hvilken type have du har, kan du finde en græstrimmer, der passer til dit behov for kompleksitet og kapacitet i vores sortiment.
Egenskaber og funktioner
Alle batteridrevne græstrimmer fra Kärcher kommer med smarte funktioner og egenskaber, der gør havearbejdet nemmere for dig.
Automatisk trådfremføring
Med den automatiske trådfremføring justerer græstrimmeren selv tråd-længden, så du altid får en pæn plænekant.
Præcis klipning
Den snoede klippetråd sikrer en præcis klipning hver gang. Alle græsstrå bliver fanget, og du opnår et lige og skarpt resultat.
Håndterer alle klippeopgaver
Den aftagelige klippeklinge kan håndtere de opgaver, der kræver ekstra styrke. Klingen kommer genstridigt ukrudt til livs, og du får et ensartet udtryk på hele din plæne.
Fordele ved en batteridrevet græstrimmer
En græstrimmer med batteri er det helt rigtige redskab for dig, der ønsker et skarpt klipperesultat. Trimmeren kan tage hånd om de områder af din græsplæne, som din almindelige plæneklipper ikke kan nå.
Du kan klippe de komplekse områder under havebænken, langs husmuren, blomsterbedet og rækværket. Med en græstrimmer får du en jævn græsplæne fri for sjuskede og ufærdige hjørner. Din græsplæne vil altid stå pæn og færdigklippet.
En batteridrevet græstrimmer giver dig den ultimative bevægelighed, og du kan komme rundt i alle hjørner og afkroge af din græsplæne, uden at være begrænset af ledningslængde og benzin. Havearbejdet bliver langt mere fleksibelt for dig.
Batteridreven trimmer fra Kärcher – ekstra specifikationer
Det drejelige trimmehoved sikrer en flot klippekant, selv langs de mest komplekse kanter.
Real Time Technology og et LCD-batteri display viser den resterende batteritid, resterende opladetid og batterikapacitet.
Ergonomisk trimning også under lave forhindringer som fx havebænke.
Beskyttelsesbøjlen sikrer, at planter ikke beskadiges under arbejdet.
Højden kan indstilles individuelt, så du kan stå oprejst under arbejdet. Håndtaget og bøjlen er ergonomisk designet, for at sikre komfort og undgå rygskader.
Beskyttelsesskjoldet sikrer, at afklip ikke hvirvler omkring
Highlights
Fuldend din græsplæne med en batteridreven græstrimmer
Hos Kärcher kan du finde en græstrimmer, der giver dig et skarpt og færdigt klipperesultat. Vores græstrimmere kommer med forskellige batterikapacitet og unikke specifikationer, så du kan finde den maskine, der giver dig præcis den plæne, du ønsker.
Vores LTR 18-25 græstrimmer er en letvægtsmaskine med et ergonomisk greb, der sikrer en behagelig arbejdsstilling og gør maskinen nem at håndtere.
I LTR 18-30 græstrimmeren får du ekstra batterikapacitet, så du kan arbejde længere ved hver opladning. Maskinen kommer med et ekstra håndtag, som giver dig større kontrol. Det ergonomisk designede teleskophåndtag kan tilpasses i højden, så du er sikret større komfort og undgår at belaste ryggen under arbejdet.
For den ultimative oplevelse er vores kraftfulde LTR 36-33 græstrimmer maskinen for dig. Den klarer de mest hårdføre opgaver. Græstrimmeren kan med den modstandsdygtige og aftagelige trimmeklinge håndtere kraftigt ukrudt. Den medfølgende skulderstrop og det aftagelige skaft giver dig mulighed for at indstille maskinen, så du får den ultimative komfort.
Det er en præferencesag, hvordan en græsplæne tager sig bedst ud. Nogle foretrækker en kort og jævn plæne, mens andre foretrækker mere længde og bløde kanter. Fælles for alle vores græstrimmere er, at du kan justere klippelængden, så du får din foretrukne græsplæne.
Hvilke haver passer en græstrimmer med batteri til?
Den batteridrevne græstrimmer passer som udgangspunkt til alle haver, men det er en særlig fordel for dig, der har en større have med mange komplekse klippeopgaver, eller dig der gerne vil have en helt skarp klippekant langs din græsplæne.
Med en LTR 36-33 får du en alsidig græstrimmer, der håndterer alle typer opgaver. Maskinen klarer både kantklipning men også klip af de mere skjulte områder ved træer, havemøbler eller langs terrassen. Og med en kapacitet på 600 m pr. opladning, kan græstrimmeren nå hele vejen rundt om de fleste plæner.
Til de mindre haver kan en LTR 18-25 klare arbejdet for dig. Her får du en græstrimmer med en kapacitet på 300 m pr. opladning. Det er en oplagt maskine til dig, der har mindre klippeopgaver i haven, du gerne vil finpudse. Maskinen kan fx fremhæve et smukt blomsterbed med en pæn kant, uden at beskadige planterne.
En batteridrevet græstrimmer gør havearbejdet ubegrænset og fleksibelt. Uanset hvordan du ønsker, at din plæne skal fremstå, kan en græstrimmer give dig et fuldendt klipperesultat.
18 V Kärcher Battery Power
LTR 18-25 Battery Set
LTR 18-25 Battery Set ligger ergonomisk i hånden, og med en klippediameter på 25 cm kommer den nemt ind i alle hjørner og kanter i haven, så plænen trimmes optimalt.
Batterispænding: 18 V
Klippediameter: 25 cm
Klippehastighed: 9.500 omdr./min.
Trådtykkelse: 1,6 mm
Ydelse for hver opladning af batteriet*: 300 m
* Maks. ydelse med det udskiftelige 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri.
LTR 18-30 Battery Set
Ubesværet trimning af plænen med LTR 18-30 Battery Set. Hældningsvinklen kan reguleres, så du også kan trimme græsset under lave forhindringer.
Batterispænding: 18 V
Klippediameter: 30 cm
Klippehastighed: 7.800 omdr./min.
Trådtykkelse: 1,6 mm
Ydelse for hver opladning af batteriet *: 350 m
* Maks. ydelse med det udskiftelige 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri.
36 V Kärcher Battery Power
LTR 36-33 Battery Set
Med det kraftfulde 36 V batteri og en maksimal kapacitet på 600 m plænekant pr. opladning er LTR 36-33 Battery Set en af de stærkeste trimmere på markedet. Og så er den ergonomisk på grund af skulderremmen og tohåndsgrebet.
Batterispænding: 36 V
Klippediameter: 28–33 cm
Klippehastighed: 7.000 omdr./min.
Trådtykkelse: 2,0 mm
Ydelse for hver opladning af batteriet *: 600 m
* Maks. ydelse med det udskiftelige 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri.
Kärcher Batteri Power-serien
Gå på opdagelse i et komplet sortiment af forskellige produkter og se, hvilke andre produkter dit 18 V eller 36 V Batteri Power-batteri kan bruges til.