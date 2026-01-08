LTR 18-30 Batteri
En sand allrounder: Den batteridrevne græstrimmer LTR 18-30 Batteri er ergonomisk og når nemt ind i alle hjørner og sikrer skarpe, rene plænekanter. Leveres uden batteri og oplader.
Den batteridrevne plænetrimmer LTR 18-30 Batteri sikrer præcisionsklipning takket være den snoede tråd, der med lethed når ind i alle havens hjørner og kroge og takket være sin kanttrimningsfunktion efterlader skarpe, rene plænekanter langs med stier og terrasser. Samtidig tilpasser tråden sig automatisk, så trådlængden altid er perfekt. Vippevinklen er også nem at indstille, så græsset kan trimmes under lave forhindringer. Planteskærmen, som kan klappes ud, beskytter mod utilsigtet beskadigelse af blomster og træer. Og teleskophåndtagets ergonomiske design og højdejusterbare 2-håndsgreb fjerner en stor del af belastningen ved stående arbejde.Leveres uden batteri og oplader.
Funktioner og fordele
Effektivt skæresystemSkærefunktionen gør det let at komme rundt i hjørner og trange områder i haven. Den snoede trimmertråd garanterer præcis klipning og støjsvag drift.
Skæring af kanterDet roterende trimmerhoved sikrer rene, skarpe plænekanter langs terrasser og stier.
Justerbart trimmerhovedErgonomisk trimmeløsning, selv under lave forhindringer som havebænke.
Planteskærm, der kan klappes ud
- Beskytter planter mod beskadigelse, når der trimmes langs med blomsterbede og tæt på træer.
Teleskophåndtag
- Kan tilpasses til den enkelte brugers højde, så man kan arbejde i oprejst stilling, så rygsmerter og skader kan undgås.
Ergonomisk designet håndtag
- Gummihåndtag giver sikkert greb og ekstra komfort.
- Højdejusterbart greb til brug med begge hænder sikrer ergonomisk arbejdsstilling.
Automatisk forlængelse af trimmertråd
- Automatisk indstilling sikrer, at ledningen altid har den perfekte længde til opgaven.
Praktisk beskyttelseskappe
- Den beskyttende skærm beskytter brugeren mod græstotter på afveje.
- Add-on støtten gør det nemt at stille trimmeren til side, når du holder en pause i arbejdet.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Optimal brug af trimmerens klinger
- Ideel til meget krævende opgaver såsom fjernelse af ukrudt.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærediameter (cm)
|30
|Græstrimmer
|Ledningshoved
|Gevindforlænger
|Automatisk
|Trimmerens ledningsgeometri
|Snoet
|Linediameter (mm)
|1,6
|Hastighedsjustering
|Nej
|Hastighed (rpm)
|7800
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1325 x 312 x 315
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
Udstyr
- Spole
- Planteskærm
- Indstilling af hældning
- Ekstra håndtag
- Drejeligt trimmerhoved
- Græsplæne
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.
