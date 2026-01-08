LTR 18-25 Batteri
Med ergonomisk greb og lave vægter den batteridrevne græstrimmer LTR 18-25 Batteri nem at bruge. Batteri og oplader medfølger ikke.
Den batteridrevne LTR 18-25 Batteri er en støjsvag og driftssikker græstrimmer. Den snoede tråd er særdeles praktisk. Ikke alene sikrer den et rent snit; den når også uden problemer ind i alle havens hjørner og kroge. Tråden tilpasser sig automatisk, så den altid har den perfekte længde. Med kanttrimningsfunktionen bliver det desuden nemt at lave rene, klare kanter langs med stier og terrasser. Den batteridrevne græstrimmer har en meget lav vægt og er designet med et 2-hånds-greb, som er bekvem at holde og bruge.
Funktioner og fordele
Effektivt skæresystemSkærefunktionen gør det let at komme rundt i hjørner og trange områder i haven. Den snoede trimmertråd garanterer præcis klipning og støjsvag drift.
Skæring af kanterDet roterende trimmerhoved sikrer rene, skarpe plænekanter langs terrasser og stier.
LetvægtsPå grund af enhedens lave vægt er plænetrimning ikke længere hårdt arbejde.
Automatisk forlængelse af trimmertråd
- Automatisk indstilling sikrer, at ledningen altid har den perfekte længde til opgaven.
Ergonomisk designet håndtag
- Bekvem arbejdsstilling, som også aflaster din ryg takket være grebet, der er designet til at bruges med begge hænder.
Praktisk beskyttelseskappe
- Den beskyttende skærm beskytter brugeren mod græstotter på afveje.
- Add-on støtten gør det nemt at stille trimmeren til side, når du holder en pause i arbejdet.
Kärchers 18 V Battery Power platform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Optimal brug af trimmerens klinger
- Ideel til meget krævende opgaver såsom fjernelse af ukrudt.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Skærediameter (cm)
|25
|Græstrimmer
|Ledningshoved
|Gevindforlænger
|Automatisk
|Trimmerens ledningsgeometri
|Snoet
|Linediameter (mm)
|1,6
|Hastighedsjustering
|Nej
|Hastighed (rpm)
|9500
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|18
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1184 x 296 x 386
Plænekant
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
Udstyr
- Spole
- Ekstra håndtag
- Drejeligt trimmerhoved
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne
- Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri
LTR 18-25 Batteri reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.