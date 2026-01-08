LTR 18-25 Batteri

Med ergonomisk greb og lave vægter den batteridrevne græstrimmer LTR 18-25 Batteri nem at bruge. Batteri og oplader medfølger ikke.

Den batteridrevne LTR 18-25 Batteri er en støjsvag og driftssikker græstrimmer. Den snoede tråd er særdeles praktisk. Ikke alene sikrer den et rent snit; den når også uden problemer ind i alle havens hjørner og kroge. Tråden tilpasser sig automatisk, så den altid har den perfekte længde. Med kanttrimningsfunktionen bliver det desuden nemt at lave rene, klare kanter langs med stier og terrasser. Den batteridrevne græstrimmer har en meget lav vægt og er designet med et 2-hånds-greb, som er bekvem at holde og bruge.

Funktioner og fordele
LTR 18-25 Batteri: Effektivt skæresystem
Effektivt skæresystem
Skærefunktionen gør det let at komme rundt i hjørner og trange områder i haven. Den snoede trimmertråd garanterer præcis klipning og støjsvag drift.
LTR 18-25 Batteri: Skæring af kanter
Skæring af kanter
Det roterende trimmerhoved sikrer rene, skarpe plænekanter langs terrasser og stier.
LTR 18-25 Batteri: Letvægts
Letvægts
På grund af enhedens lave vægt er plænetrimning ikke længere hårdt arbejde.
Automatisk forlængelse af trimmertråd
  • Automatisk indstilling sikrer, at ledningen altid har den perfekte længde til opgaven.
Ergonomisk designet håndtag
  • Bekvem arbejdsstilling, som også aflaster din ryg takket være grebet, der er designet til at bruges med begge hænder.
Praktisk beskyttelseskappe
  • Den beskyttende skærm beskytter brugeren mod græstotter på afveje.
  • Add-on støtten gør det nemt at stille trimmeren til side, når du holder en pause i arbejdet.
Kärchers 18 V Battery Power platform
  • Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
  • Effektive lithium-ion celler med lang levetid
  • Det udskiftelige batteri kan bruges i alle andre Kärcher 18 V Battery Power platform enheder.
Optimal brug af trimmerens klinger
  • Ideel til meget krævende opgaver såsom fjernelse af ukrudt.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Skærediameter (cm) 25
Græstrimmer Ledningshoved
Gevindforlænger Automatisk
Trimmerens ledningsgeometri Snoet
Linediameter (mm) 1,6
Hastighedsjustering Nej
Hastighed (rpm) 9500
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 18
Ydelse pr. opladning* (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5 Ah)
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 1,6
Vægt inkl. emballage (kg) 2,4
Mål (L x B x H) (mm) 1184 x 296 x 386

Plænekant

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger ikke

Udstyr

  • Spole
  • Ekstra håndtag
  • Drejeligt trimmerhoved
Videoer
Anvendelsesområder
  • Græsplæne
  • Plænekanter, f.eks. langs blomsterbede eller stier.
Tilbehør
LTR 18-25 Batteri reservedele

Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.

Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.

Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.

Du kan også læse mere om reservedele her.