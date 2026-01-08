LMO 5-18 Dual drives af to 18 V batterier og en børsteløs 36 V motor og gør selv store plæner på op til 550 kvadratmeter til en leg. Plæneklipperen er let og manøvredygtig og kan ubesværet skubbes over ujævnt terræn og rundt om forhindringer. Arbejdsbredden er 41 centimeter, og klippehøjden kan justeres centralt på seks niveauer mellem 25 og 70 millimeter. Takket være den intelligente motorstyring i iPower funktionen tilpasses hastigheden automatisk til græsforholdene under klipningen.