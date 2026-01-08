Batteridrevne plæneklippere
Intet kabel eller benzin, men manøvredygtig og kraftfuld: 18 V og 36 V plæneklipperne med udskifteligt batteri fra Kärcher giver det perfekte klipperesultat med maksimal mobilitet. Inkluderet i alle sæt: 5,0 Ah batteri og hurtigoplader.
Funktioner ved batteridrevne plæneklippere
Børsteløs motor
Den børsteløse motor er særligt kraftfuld og sikrer en længere levetid for enheden. Selv efter hyppig brug reduceres effektiviteten ikke, da motoren er stort set slidfri og ikke kræver nogen vedligeholdelse.
iPower
Effektiv klipning og optimeret batteritid. Takket være den intelligente motorstyring tilpasses hastigheden automatisk til græsforholdene under klipningen.
Barkflisesæt
To i én: Med kompostkittet er det muligt at sprede det afklippede græs på plænen som naturlig gødning i én arbejdsgang. Samtidig vedligeholdes plænen optimalt under klipningen.
Græskam til græsplænen
Den batteridrevne plæneklipper er udstyret med ekstra plænekamme til kantløs klipning. De opsamler græs, der vokser tæt på kanten af blomsterbede eller terrasser. Det sikrer en pæn klipning uden ekstra anstrengelser.
Plæneklipperen har følgende funktioner:
Arbejder uden ledning
Maksimal bevægelsesfrihed og fleksibilitet: intet behov for et forlængerkabel med det udskiftelige batteri.
Takket være optimal placering af batterierne i plæneklipperen og Real Time Technology er den resterende driftstid synlig under klipning (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual og LMO 5-18 Dual).
Ergonomisk betjeningskoncept
Styrets højde er justerbar og kan tilpasses operatørens højde.
Kontinuerligt skumgreb for komfortabelt og sikkert greb (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual og LMO 5-18 Dual).
Tændingshåndtag: komfortabel håndposition, der passer til førerens behov (på siden eller ovenpå) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual og LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = 36 V of power
To serieforbundne 18 V batterier til en kraftig 36 V motor (LMO 4-18 Dual og LMO 5-18 Dual).
Praktisk justering af klippehøjden
Under ideelle forhold kan en græsplæne vokse op til 6 cm hver uge. Men græsstråene vokser i forskellige tempi, hvilket resulterer i varierende knivlængder.
Med batteridrevne plæneklippere kan klippehøjden, afhængigt af modellen, indstilles til 4, 5 eller 6 niveauer med blot en enkelt bevægelse.
Effektiv fyldning af græsopsamleren
Græsopsamlingsposen kan fyldes op til 95 procent takket være det optimerede luftstrømningssystem. Der kan klippes i længere tid uden afbrydelser, da opsamlerposen ikke skal tømmes så ofte.
Klappen på græsopsamleren lukker, når den er helt fuld og skal tømmes (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual og LMO 5-18 Dual).
Let at transportere
Kan foldes sammen for at spare plads.
Integreret bærehåndtag gør det nemt at transportere enheden.
Højdepunkter
18 V Kärcher batteristrøm
LMO 18-33 batterisæt
Maksimal mobilitet og manøvredygtighed med lav vægt. LMO 18-33 batterisæt med 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri giver bekvemmeligheden ved en batteridrevet plæneklipper med kompakte dimensioner.
Batterispænding: 18 V
Klippebredde: 33 cm
Klippehøjde: 35-65 mm
Kapacitet af græsopsamlingsboks: 35 l
Ydelse pr. batteriopladning:* 250 m²
* Maksimal ydelse med et 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
LMO 3-18
Let og manøvredygtig 18 V batteridrevet plæneklipper med kraftig, børsteløs motor og en klippebredde på 34 cm. LMO 3-18 batterisæt med 18 V/5,0 Ah Kärcher batteri er velegnet til plæner på op til 350 m².
Batterispænding: 18 V
Motorspænding: 18 V
Klippebredde: 34 cm
Klippehøjde: 25-60 mm
Kapacitet af græsopsamlingsboks: 35 l
Ydelse pr. batteriopladning:* 350 m²
* Maksimal ydelse med et 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
LMO 4-18 Dual
Kraftfuld og meget manøvredygtig: LMO 4-18 Dual drives af to 18 V batterier og en børsteløs 36 V motor og er den ideelle løsning til plæner på op til 450 m².
Batterispænding: 2 × 18 V
Motorspænding: 36 V
Klippebredde: 37 cm
Klippehøjde: 25-65 mm
Kapacitet af græsopsamlingsboks: 40 l
Ydelse pr. batteriopladning:* 450 m²
* Maksimal ydelse med et 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
LMO 5-18 Dual
Med dobbelt så meget kraft: Den kraftige 36 V motor drives af to 18 V batterier - ideelt til klipning af store plæner på op til 550 m².
Batterispænding: 2 × 18 V
Motorspænding: 36 V
Klippebredde: 41 cm
Klippehøjde: 25-70 mm
Kapacitet af græsopsamlingsboks: 45 l
Ydelse pr. batteriopladning:* 550 m²
* Maksimal ydelse med et 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
36 V Kärcher batteristrøm
LMO 36-46 batterisæt
Ubesværet klipning også på skråninger: LMO 36-46 batterisæt har Push Assist funktion. Den batteridrevne plæneklipper er udstyret med et drev på baghjulet og støtter dig, når du arbejder i haven.
Spænding: 36 V
Klippebredde: 46 cm
Klippehøjde: 20-70 mm
Kapacitet af græsopsamlingsboks: 55 l
Ydelse pr. batteriopladning:* 650 m²
* Maksimal ydelse med et 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power udskifteligt batteri.
Kärcher Battery Power batteriplatforme
Få mere at vide om enhederne fra 18 V Kärcher Battery Power batteriplatformen.
De batteridrevne plæneklippere fås med 18 V eller 36 V Kärcher Battery Power batterier. Disse kan kombineres med mange andre Kärcher produkter fra Battery Power serien.
Få mere at vide om enhederne fra 36 V Kärcher Battery Power batteriplatformen.
For at øge plæneklipperens ydeevne fås plæneklipperen også med 36 V batteriplatform i forskellige varianter. Der er mange andre produkter i 36 V serien.