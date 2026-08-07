LMO 36-46 Batteri Sæt
Den kraftfulde batteridrevne plæneklipper LMO 36-46 Batteri Sæt har ekstra baghjulstræk, der kan aktiveres ved et tryk på en knap - særdeles praktisk på skråninger. 36V batteri og hurtigoplader medfølger.
Den batteridrevne plæneklipper LMO 36-46 Batteri Sæt er stærk og effektiv. Med det omkobbelbare Push Assist baghjulstræk kan den ubesværet klare skråningerne i haven. Takket være den store klippebredde og den store opsamler kan du arbejde hurtigere og med færre afbrydelser, når du slår plænen. Plænekammene retter græsSæt op i den perfekte vinkel. Takket være 2-i-1-klippesystemet kan græsSæt enten samles op i en opsamler eller spredes over plænen som naturlig gødning ved brug af bioklip-funktionen. Klippehøjden kan reguleres i fem forskellige trin på platformen. Styrehåndtaget er let at låse fast, og vinklen kan justeres, så brugeren kan arbejde i oprejst stilling. Derudover sparer det sammenklappelige design opbevaringsplads. Det bekvemme skumhåndtag og kontakter på begge sider gør maskinen behagelig at arbejde med. Også niveauindikatoren er meget praktisk; den fortæller dig, når opsamleren skal tømmes. Sikkerhedsnøglen virker som børnesikring og forhindrer dermed utilsigtet start af plæneklipperen. Leveringen omfatter et batteri og en hurtigoplader.
Funktioner og fordele
Push Assist baghjulstrækEkstra træk på venstre baghjul ved tryk på en knap. Ubesværet plæneklipning, også på lette stigninger.
Slår græsset helt ind til plænekantenPlænekammen griber automatisk fat i det græs, der gror helt op mod kanten.
2-i-1 klippesystemDet skårne græs opsamles effektivt i græsfangerbeholderen under klipning. Bioklip: Ved at bruge bioklip-kit spredes det skårne græs over græsplænen som naturlig gødning. Skarpe stålklinger, så græsset skæres af med et rent snit, og blokeringer med græs undgås.
Enkel justering af klippehøjde
- Klippehøjden kan indstilles centralt til fire forskellige positioner.
Stor græsopsamler
- Den store kapacitet betyder, at den ikke skal tømmes så ofte, så du kan arbejde uden afbrydelser.
- Græsopsamleren af tekstil kan foldes og tager meget lidt plads, når den ligger på plæneklipperen.
Display med niveauindikator
- Påfyldningsniveauindikatoren fortæller dig, når græsfangeren beholder skal tømmes.
Sammenklappeligt håndtag
- Det praktiske håndtag sikrer pladsbesparende opbevaring.
Ergonomisk betjeningskoncept
- Hurtigudløsende spændeanordninger til nem låsning. Justerbar vinkel sikrer arbejde i oprejst stilling.
- Skumhåndtaget betyder, at det kan holdes sikkert og føles behageligt. Kontakter på begge sider betyder behageligt arbejde.
- Indbygget bærehåndtag sikrer nem transport.
Motor uden børste.
- Sikrer længere batteritid og længere levetid.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Skærebredde (cm)
|46
|Skærehøjde (mm)
|20 - 70
|Indstilling af skærehøjde
|5 stk.
|Kapacitet af græsopsamler (l)
|55
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Hastighed (rpm)
|2800
|Kørehastighed (km/h)
|3
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|5
|Ydeevne pr. batteriopladning¹⁾ (m²)
|max. 650 (5 Ah)
|Driftstid pr. opladning (min)
|max. 30 (5 Ah)
|Opladningstid, hurtigoplade 80 % / 100 % (min)
|98 / 138
|Udgangseffekt (A)
|2,5
|Spænding (strømforsyning til batterioplader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning til batterioplader) (Hz)
|50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|18,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|1452 x 483 x 978
¹⁾ Klippehøjde: level 5
Scope of supply
- Varianter: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 36 V / 5,0 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Oplader: 36 V Hurtig oplader (1 stk.)
- Bioklip kit
- Græsfanger
Udstyr
- Klinge
- Baghjulstræk
- Indbygget bærehåndtag
- Display med niveauindikator
Videoer
Anvendelsesområder
- Græsplæne
Tilbehør
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