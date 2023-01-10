SÅDAN FJERNER DU BLADE: FEM TIPS TIL HVER SÆSON
I efteråret smider de fleste træer og buske deres farverige blade. Men hvornår er det nødvendigt at rydde blade på fortove, i indkørsler, på plæner og i haven? Det er godt at vide, da det typisk er temmelig besværligt at feje blade med kost og rive fra større områder. Med disse tips kan du som haveejer hurtigt og effektivt fjerne blade fra forskellige områder.
Tip 1: Hvor og hvornår skal du fjerne blade?
Hvorfor skal du overhovedet fjerne blade? Mange regioner kræver, at du fjerner blade på særlige områder rundt om dit hus, på samme måde som du også skal fjerne sne og is. Ejer du en grund, der ligger ud til et fortov, skal du fjerne blade derfra – og det samme kan du kræve dette af dine lejere. Du skal rydde blade ofte nok til at sikre, at forbipasserende ikke risikerer at glide. Af samme grund er det en god idé også at fjerne blade fra indkørslen, så de ikke påvirker bremseafstanden.
Modsat behøver du ikke nødvendigvis at rydde blade i haven under træer og hegn. Her kan du vente til foråret og i stedet lade bladene give beskyttelse til mindre dyr, som f.eks. pindsvin og insekter. Bladene kan derudover fungere som frostbeskyttelse og naturlig gødning for haveplanter. De bør dog ikke placeres så tykt på havebedene, at der ikke kan komme luft til jorden. Er du bange for, at efterårsstormene vil blæse bladene væk, kan du yderligere dække dem med grene, f.eks. fra nåletræ. I foråret (fra marts/april) kan du så fjerne dækket og bladene igen.
Undtagelsen i haven er dog plænen. Alle, der sætter pris på en pænt vedligeholdt plæne skal fjerne bladene, da der ellers vil komme gule pletter der, hvor græsset ikke får sollys. I teorien kan du fjerne bladene med en plæneklipper – afhængigt af tykkelsen på laget af blade. Men det er ikke en særlig dyrevenlig måde at gøre det på. En rive egner sig bedre, eller, hvis du vil spare på energien, en løvblæser eller løvsuger.
Tip 2: Sådan fjerner du blade med løvblæseren
Det kræver tid og kræfter at fjerne blade med en rive eller en kost. Vil du fjerne blade fra fortove, indkørsler og plænen hurtigere og nemmere, kan du skifte til en løvblæser. Maskinens kraftige luftstrøm fejer bladene sammen næsten af sig selv, og den hjælper derfor med at fjerne blade på steder, der er svære at komme til, og i blomsterbede eller bunddække.
Med Kärchers batteridrevne løvblæsere kan bladene fejes målrettet sammen i en bunke. En ekstra skraber-kant løsner også våde blade eller kompakt snavs. Løvblæseren LBL 4 har to hastighedsniveauer; et, der kan fjerne blade forsigtigt fra grus, og et, der kan fortsætte på fortovet og plænen med større kraft. Takket være det aftagelige blæserrør kan Kärchers løvblæsere pakkes ned uden at fylde ret meget.
Smart kombination: Løvblæsere og -sugere
Hvis du vil fjerne blade fra større områder og i øvrigt sætter pris på aktiv hjælp til at rydde op i gården og haven, er Kärchers batteridrevne løvblæser og -suger den ideelle hjælp. Med dens sugefunktion og store opsamlingspose hjælper den også med at samle blade. Hvis der er behov for det, sørger det aftagelige tilbehør for, at maskinen vejer mindre, f.eks. løvblæseren og -sugeren BLV 36-240 Batteri. Hastigheden i blæse- og sugetilstand kan løbende reguleres, f.eks. for forsigtigt at fjerne blade fra grus eller fra en stenhave. Flytbare ruller er nyttige på større områder, og ved behov kan du hakke bladene med et hakkehjul.
Mere end at feje blade: Løvblæser og -suger med flere evner
Hvis du har fjernet blade i efteråret, kan du sagtens bruge en løvblæser og -suger alligevel. Den kan bruges hele året omkring huset, i gården og i haven. Her er nogle få eksempler:
- Blæs og sug afklip fra buske og hække sammen
- Indsaml ukrudtet, når du har luget
- Saml afklippet sammen, når du har slået græsset
- Blæs og sug snavs fra terrasser og garage sammen
- Fjern visne blade og blomster fra havens bede
Vigtig information
- For ikke at genere naboerne, bør du tjekke eventuelle regler for støj i dit område, før du bruger en løvblæser.
- Hvis du suger grove kviste, jord fra blomsterbede eller våde blade op, kan det blokere eller beskadige maskinen.
Tip 3: Sådan fejer du blade sammen med fejemaskinen på et større område
Når du fejer blade sammen med kost og rive, skal du huske at fjerne dem på et senere tidspunkt. Men i mellemtiden får efterårsvinden fat i bunken med blade og spreder dem igen. Det er derfor en god idé at klare det hele på én gang, altså feje og opsamle med én maskine, en fejemaskine.
Fejemaskiner er særligt velegnede til brolagte områder, som f.eks. fortove, indkørsler eller veje, og fjerne blad og snavs, uden du behøver bøje dig ned, takket være det højdejusterbare håndtag. Du skal bare bevæge maskinen. Opsamlingsbeholderen er meget rummelig og kan tømmes i få trin. Afhængigt af modellen kan du installere to sidebørster uden brug af værktøj. Dermed kan kanter, sprækker og hjørner også blive rengjort. Den manuelle fejemaskine S 4 Twin 2-i-1 kan også klare våde blade. Sidebørsterne er udstyret med hårde børster og kan dermed feje ubesværet, også på våde områder.
Fejemaskinen kan bruges året rundt til at feje blade, fjerne snavs fra vinteren, feje pollen og blomster sammen Og når arbejdet er klaret? Bare skub det foldbare håndtag fremad, og opbevar fejemaskinen stående i et skur, en garage eller en kælder for at spare plads.
Tip 4: Fjern blade fra tagrender og rør
Alle, der har træer tæt på deres hus, ved, at blade, små grene og snavs samler sig i tagrender og nedløbsrør, særligt i efteråret. Her bør du også jævnligt fjerne snavs og blade, så regnvandet kan løbe af som ønsket, og du undgår vandskader. Hvis der allerede er snavs i tagrenderne, er det tidskrævende og besværligt at fjerne det. I mange tilfælde skal arbejdet klares fra en stige, som hele tiden skal flyttes, for at du kan komme til hele tagrenden. Med Kärchers sæt til rensning af tagrender og rør, der passer til Kärchers højtryksrensere, er det nemt og hurtigt at rense tagrender og nedløbsrør.
Rengøringsdysen til tagrender, der er inkluderet i sættet, bevæger sig næsten af sig selv gennem tagrenden på en slæde, takket være det høje tryk fra maskinen. Der er sat to højtryksdyser på undersiden af rengøringsslæden, så vandet strømmer bagud. Rekyleffekten driver slæden fremad, løfter snavset og renser det bagud. Med en slange på 20 meter kan du komme langt uden at behøve at stå på en stige lige i nærheden. En hurtig eftermontering gør, at du også kan fjerne blokeringer fra nedløbsrør og spildevandsrør med tilbehøret, hvor du bruger højtryksslangen uden slæden. I stedet skal du bruge en særlig dyse til rensning af rør, som bruger vandstrømmens rekyl. Den dirigeres bagud og trænger ind i blokeringen af blade og andet snavs, så nedløbsrøret renses helt. Tip: Rengøringssættets slange har en rød sikkerhedsmarkering og skal som minimum skubbes ind i røret til denne. Rengøringsprocessen skal stoppes, så snart den røde markering kommer til syne, når slangen hives ud. Dermed slipper du for, at vandet sprøjter bagud samt for potentiel fare ved en roterende højtryksslange.
Tip: Sådan renser du lysskakter og dræningskanaler
Over tid samler der sig blade og løst snavs i lysskakter og dræningskanaler omkring huset, og det bør fjernes med jævnlige mellemrum. Både vådt og tørt snavs kan hurtigt og nemt suges op med en våd- og tørstøvsuger. Mange maskiner har også en blæsefunktion, hvilket er særlig praktisk på steder, der er svære at komme til.
Tip 5: Hvor skal bladene hen? God bortskaffelse
Takket være løvblæsere, løvsugere og fejemaskiner er det nemt at feje og opsamle blade. Men hvor skal bladene hen, hvis du ikke har din egen kompostbunke? Du kan bortskaffe mindre mængder blade og grønt affald i spanden til organisk affald, men den bliver hurtigt fuld i efteråret, hvis du har mange træer på din grund. I nogle regioner tilbyder kommunen særlige poser eller kurve, der placeres ved vejen, når de er fyldt, og derefter bortskaffes. Hvis det ikke er tilfældet, bliver du nødt til at køre dit haveaffald til den nærmeste genbrugsstation.
Fejer du blade sammen til det næste efterårsbål? Husk, at det er forbudt at brænde blade og afklip fra haven i mange kommuner – eller er stærkt afgrænset til særlige tidspunkter på året. Hvilket er helt forståeligt, da visne blade stadig indeholder så meget vand, at det kommer til at ryge og lugte dårligt, når de bliver brændt. Derudover kan de frigive fint støv. Bladene skal heller ikke i husholdningsaffaldet, da affalds- og genbrugsspandene ikke bliver tømt, medmindre de fyldes korrekt. Så – blade i pose, på genbrugsstationen eller kompostbunken. Har du god plads i haven, kan du også lave en bunke af blade, som pindsvin mv. kan bruge som vinterhjem.