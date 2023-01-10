Tip 1: Hvor og hvornår skal du fjerne blade?

Hvorfor skal du overhovedet fjerne blade? Mange regioner kræver, at du fjerner blade på særlige områder rundt om dit hus, på samme måde som du også skal fjerne sne og is. Ejer du en grund, der ligger ud til et fortov, skal du fjerne blade derfra – og det samme kan du kræve dette af dine lejere. Du skal rydde blade ofte nok til at sikre, at forbipasserende ikke risikerer at glide. Af samme grund er det en god idé også at fjerne blade fra indkørslen, så de ikke påvirker bremseafstanden.

Modsat behøver du ikke nødvendigvis at rydde blade i haven under træer og hegn. Her kan du vente til foråret og i stedet lade bladene give beskyttelse til mindre dyr, som f.eks. pindsvin og insekter. Bladene kan derudover fungere som frostbeskyttelse og naturlig gødning for haveplanter. De bør dog ikke placeres så tykt på havebedene, at der ikke kan komme luft til jorden. Er du bange for, at efterårsstormene vil blæse bladene væk, kan du yderligere dække dem med grene, f.eks. fra nåletræ. I foråret (fra marts/april) kan du så fjerne dækket og bladene igen.

Undtagelsen i haven er dog plænen. Alle, der sætter pris på en pænt vedligeholdt plæne skal fjerne bladene, da der ellers vil komme gule pletter der, hvor græsset ikke får sollys. I teorien kan du fjerne bladene med en plæneklipper – afhængigt af tykkelsen på laget af blade. Men det er ikke en særlig dyrevenlig måde at gøre det på. En rive egner sig bedre, eller, hvis du vil spare på energien, en løvblæser eller løvsuger.