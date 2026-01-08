BLV 36-240 Batteri

Den effektive løvblæser/-suger BLV 36V batteri løvblæser, suger og findeler haveaffald, også vådt grønt affald, med op til 240 km/time. Batteri og lader medfølger ikke.

Vådt løv, græs og hækafklip klæber til jorden som tapet. Våde planterester er vanskelige at fjerne, især fra hjørner. For at fjerne disse planterester hurtigt er der brug for et helt rengøringsteam. Eller du kan bruge den batteridrevne BLV 36-240 Batteri, som klarer det helt alene. Med den store styrke og et luftflow på 770 m3/time fjerner den kraftfulde blæser/suger selv vådt haveaffald. Den nødvendige energi kan reguleres trinløst via hastigheden, så du kan vælge mellem maksimal batteritid eller maksimal styrke. På et andet håndtag kan du vælge mellem blæse- og sugeindstillinger eller kombinere begge funktioner samtidigt. Under opsugningen anvendes den store løvpose, hvor alt det grønne affald findeles. For at brugeren skal kunne arbejde i længere tid uden at blive træt, har vi haft fokus på bærekomfort med et ergonomisk 2-håndsgreb, der sikrer optimal vægtfordeling, og aftagelige styrehjul. Det gør arbejdet let og effektivt. Suge- og blæserørene kan også tages af hver for sig. Batteriet er ikke en del af sættet.

Funktioner og fordele
BLV 36-240 Batteri: Suge- og blæseslangerne kan tages af hver for sig
Suge- og blæseslangerne kan tages af hver for sig
Ubesværet arbejde takket være nedsat vægt med dele, der kan tages af individuelt.
BLV 36-240 Batteri: Trinløs hastighedsregulering
Trinløs hastighedsregulering
Hastigheden kan hele tiden tilpasses opgaven.
BLV 36-240 Batteri: Vælgerhåndtag til indstilling af funktion
Vælgerhåndtag til indstilling af funktion
Løbende skift mellem sugning og blæsning - ellerkombiner begge funktioner.
2-håndsgreb
  • Sikrer perfekt vægtfordeling og nem håndtering.
Aftagelige styrehjul
  • Gør arbejdet både nemmere og mere effektivt.
45-liters pose
  • Sikrer uafbrudt arbejde i lang tid.
Skærehjul i metal
  • Forbedrer skæreevne og forlænger enhedens levetid
Motor uden børste.
  • Sikrer længere batteritid og længere levetid.
Aftagelig fladdyse
  • Præcis og fokuseret rengøring. Bladene kan for eksempel blæses specifikt ind i en bunke.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Fremdrift Motor uden børste.
Turboknap Nej
Hastighedsjustering Ja
Støjniveau under drift (dB(A)) 104
Blæseindstilling, hastighed (km/h) max. 240
Sugeindstilling, hastighed (km/h) max. 130
Opsamlingsposevolumen (l) 45
Spænding (V) 36
Effekt pr. batteriopladning - Blæseindstilling (m²) max. 1100 (5 Ah)
Effekt pr. batteriopladning - Sugeindstilling (l) max. 150 (5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 20 (5 Ah)
Farve sort
Vægt uden tilbehør (kg) 4,6
Vægt inkl. emballage (kg) 6,7
Mål (L x B x H) (mm) 1290 x 230 x 380

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
  • Aftagelig fladdyse
  • Græsopsamler
  • Aftagelige styrehjul
  • Skulderstrop
BLV 36-240 Batteri
Videoer
Anvendelsesområder
  • Fjerne blade omkring huset.
  • Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
  • Stier rundt om huset.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
Tilbehør
