BLV 36-240 Batteri
Den effektive løvblæser/-suger BLV 36V batteri løvblæser, suger og findeler haveaffald, også vådt grønt affald, med op til 240 km/time. Batteri og lader medfølger ikke.
Vådt løv, græs og hækafklip klæber til jorden som tapet. Våde planterester er vanskelige at fjerne, især fra hjørner. For at fjerne disse planterester hurtigt er der brug for et helt rengøringsteam. Eller du kan bruge den batteridrevne BLV 36-240 Batteri, som klarer det helt alene. Med den store styrke og et luftflow på 770 m3/time fjerner den kraftfulde blæser/suger selv vådt haveaffald. Den nødvendige energi kan reguleres trinløst via hastigheden, så du kan vælge mellem maksimal batteritid eller maksimal styrke. På et andet håndtag kan du vælge mellem blæse- og sugeindstillinger eller kombinere begge funktioner samtidigt. Under opsugningen anvendes den store løvpose, hvor alt det grønne affald findeles. For at brugeren skal kunne arbejde i længere tid uden at blive træt, har vi haft fokus på bærekomfort med et ergonomisk 2-håndsgreb, der sikrer optimal vægtfordeling, og aftagelige styrehjul. Det gør arbejdet let og effektivt. Suge- og blæserørene kan også tages af hver for sig. Batteriet er ikke en del af sættet.
Funktioner og fordele
Suge- og blæseslangerne kan tages af hver for sigUbesværet arbejde takket være nedsat vægt med dele, der kan tages af individuelt.
Trinløs hastighedsreguleringHastigheden kan hele tiden tilpasses opgaven.
Vælgerhåndtag til indstilling af funktionLøbende skift mellem sugning og blæsning - ellerkombiner begge funktioner.
2-håndsgreb
- Sikrer perfekt vægtfordeling og nem håndtering.
Aftagelige styrehjul
- Gør arbejdet både nemmere og mere effektivt.
45-liters pose
- Sikrer uafbrudt arbejde i lang tid.
Skærehjul i metal
- Forbedrer skæreevne og forlænger enhedens levetid
Motor uden børste.
- Sikrer længere batteritid og længere levetid.
Aftagelig fladdyse
- Præcis og fokuseret rengøring. Bladene kan for eksempel blæses specifikt ind i en bunke.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Fremdrift
|Motor uden børste.
|Turboknap
|Nej
|Hastighedsjustering
|Ja
|Støjniveau under drift (dB(A))
|104
|Blæseindstilling, hastighed (km/h)
|max. 240
|Sugeindstilling, hastighed (km/h)
|max. 130
|Opsamlingsposevolumen (l)
|45
|Spænding (V)
|36
|Effekt pr. batteriopladning - Blæseindstilling (m²)
|max. 1100 (5 Ah)
|Effekt pr. batteriopladning - Sugeindstilling (l)
|max. 150 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 20 (5 Ah)
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1290 x 230 x 380
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Aftagelig fladdyse
- Græsopsamler
- Aftagelige styrehjul
- Skulderstrop
Videoer
Anvendelsesområder
- Fjerne blade omkring huset.
- Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
- Stier rundt om huset.
- Områder rundt om hjemmet og haven.