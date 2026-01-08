Vådt løv, græs og hækafklip klæber til jorden som tapet. Våde planterester er vanskelige at fjerne, især fra hjørner. For at fjerne disse planterester hurtigt er der brug for et helt rengøringsteam. Eller du kan bruge den batteridrevne BLV 36-240 Batteri, som klarer det helt alene. Med den store styrke og et luftflow på 770 m3/time fjerner den kraftfulde blæser/suger selv vådt haveaffald. Den nødvendige energi kan reguleres trinløst via hastigheden, så du kan vælge mellem maksimal batteritid eller maksimal styrke. På et andet håndtag kan du vælge mellem blæse- og sugeindstillinger eller kombinere begge funktioner samtidigt. Under opsugningen anvendes den store løvpose, hvor alt det grønne affald findeles. For at brugeren skal kunne arbejde i længere tid uden at blive træt, har vi haft fokus på bærekomfort med et ergonomisk 2-håndsgreb, der sikrer optimal vægtfordeling, og aftagelige styrehjul. Det gør arbejdet let og effektivt. Suge- og blæserørene kan også tages af hver for sig. Batteriet er ikke en del af sættet.